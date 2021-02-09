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«Пришлось покреативить и придумать кампанию по продвижению бананов»: студенты о том, как проходит стажировка в «Пятёрочке»

YOUNG
Светлана Теплых
Светлана Теплых

Руководитель направления по работе с молодежью в «Пятерочке»

Мария Передок

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла второй набор на офисные стажировки. Компания расширила список направлений и городов: подать заявку на стажировку студенты могут во всех регионах присутствия компании. Запуск масштабной работы с молодёжью компания анонсировала осенью прошлого года, и оплачиваемая офисная стажировка с возможностью последующего трудоустройства стала одним из ключевых проектов. 

В течение трёх месяцев ребятам удалось поработать над реальными проектами, поучаствовать в открытии новых магазинов и запуске рекламных кампаний, посотрудничать с блогерами. Студенты поделились опытом и впечатлениями c RB.RU и рассказали, каково это — стажироваться в одной из крупнейших сетей магазинов России. 

«Пришлось покреативить и придумать кампанию по продвижению бананов»: студенты о том, как проходит стажировка в «Пятёрочке»

Виктор Мядзель, студент 1 курса, магистратура по специальности «Экономика», НИУ ВШЭ

Я стажировался в коммерческой дирекции в центральном офисе компании в Москве, мне было очень приятно стать частью такой большой команды.С уверенностью могу сказать, что все ожидания оправдались. После стажировки мне предложили оффер, я остаюсь работать в компании. 

Самым сложным в отборе на стажировку мне показалось решение математического и вербального тестов. Это один из первых этапов, поэтому ожидаешь, что он будет максимально простым. Но таймер, который отсчитывал время до конца теста, просто сводил с ума. После таких тестов ни одно собеседование не пугает.

Во время стажировки я активно взаимодействовал с поставщиками по всевозможным вопросам: от согласования скидок, цен и объёмов на регулярное и сезонное промо до сбора коммерческих предложений к праздникам. Это был высокий сезон, поэтому работать приходилось с большим количеством информации, постоянно поддерживая связь с поставщиками, у которых свои проблемы, коммерческие интересы и личные качества. С каждым мы смогли найти общий язык. Наверное, я даже буду скучать по их бесконечным звонкам. Наиболее ценным навыком стала работа в системе SAP: я проверял и согласовывал листы на акцию, загружал ценовые спецификации, формировал отчёт категорийного менеджера. 

Я научился грамотно распределять рабочее время, находить общий язык с абсолютно незнакомыми людьми и без слов понимать своих коллег. Я оказался внутри дружелюбной команды, мне буквально круглосуточно помогали решать любые вопросы открытые к общению наставники и коллеги, я им бесконечно благодарен.

Самое яркое впечатление от стажировки — это последний день, когда ты вместе с наставником осознаёшь весь масштаб пройденного пути: от стажёра, который в первый раз открывает корпоративную почту, до полноценного сотрудника, который по интонации поставщика может понять, какой у него будет вопрос.

Советую будущим стажёрам не бояться проявлять инициативу и обязательно успеть зарекомендовать себя с наилучшей стороны, так как стажировка пролетит быстрей, чем кажется.


Анастасия Ракетская, студентка 4 курса, специальность «Прикладная этика»,

Уральский федеральный университет

Я проходила стажировку в отделе внутренних коммуникаций и корпоративной культуры, это стало моим первым опытом работы. При отборе сложнее всего для меня оказалось решение аналитического теста, он рассчитан на внимательность и скорость реакции, но в итоге я справилась. 

Коллектив в компании дружный и слаженный, крутая корпоративная культура — все очень доброжелательны, общительны, готовы помочь, подсказать. В день знакомства в офисе меня тепло встретили, подарили памятные сувениры, устроили небольшую фотосессию. 

Во время стажировки я исследовала нематериальную мотивацию сотрудников магазинов и офисов:

  • делала анкету;
  • проводила опрос;
  • обрабатывала результаты;
  • изучала, какие способы информирования удобны персоналу;
  • подготовила тренинг и провела его онлайн.

Из сложного — я составила список сувениров с более чем 100 позициями для сотрудников, так как важно было найти подарки не только красивые, но и полезные, экологичные, интересные. Я должна была своим свежим взглядом посмотреть и понять, что подойдёт для этой задачи.

Я научилась назначать встречи в Skype, составлять анкеты, писать понятным и простым языком — это было важно для поздравлений и комментариев в общем чате. 

Советую каждому выбрать нужное направление, траекторию и позицию, где ты лично сможешь быть полезным и получить интересный опыт. Важно на этапе заполнения анкеты указать, где именно хочешь стажироваться. 


Владимир Карпов, студент 3 курса, специальность «Управление проектами»,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

У меня был большой опыт работы в «Пятёрочке», что определило выбор места для стажировки. Я работал кассиром в магазине и успел попробовать свои силы в распределительных центрах «Казань» и «Адамант». Я хотел получить масштабное представление о том, как работает компания, понять бизнес-процессы.

Я проходил стажировку в коммерческом отделе, освоил новые методы экономического планирования, работал над прорисовкой планограмм и флор-планов, занимался проектом, связанным с сертификацией сыров и детальным анализом полученной информации. Всё было интересно, но для себя отметил, что больше расположен к проектной работе. Развил свои гибкие навыки, освоил новые технические программы: SpacePlanning, FloorPlaning, SAP.

С корпоративной культурой познакомился ещё во время работы в магазине и логистике. Мне нравится подход компании к различным внутренним и внешним мероприятиям. Коллектив дружелюбный и открытый для любых вопросов, коммуникацию наладили сразу. 

Студентам желаю успехов, пусть каждый из них сможет найти для себя интересные задачи и классный коллектив.


Анастасия Букина, студентка 4 курса, специальность «Менеджмент»,
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

Я проходила стажировку в отделе digital-маркетинга. Очень хотела начать свой карьерный путь и получить первый опыт в крупной компании, где можно посмотреть, как работают профессионалы. 

На отборе самой мучительной была неизвестность перед собеседованием и ожидание результата после. Думаю, так у всех, кто первый раз проходит оценку и ждёт результатов.

Я занималась SMM-маркетингом — это всё, что люди видят в аккаунтах социальных сетей бренда. В основном я выполняла задачи контент-менеджера: составляла контент-план и контролировала его выполнение. Практически всё, что я делала на стажировке, было для меня в новинку, так как в университете курса по интернет-маркетингу у меня ещё не было. Я научилась создавать контент, писать технические задания, поняла, как запускают челленджы в TikTok и как выбирают блогеров, начала чувствовать tone of voice компании и пользоваться этим, научилась работать с инструментами Outlook, Trello, SMM-planner.

Был очень интересный кейс, когда руководитель сказал: «Упали продажи бананов, надо придумать, что мы можем сделать». Пришлось покреативить и придумать кампанию по продвижению бананов.

У нас была серия постов про бананы, сториз с рецептами и даже лонгрид про их пользу.

Ещё мне удалось поработать с блогерами, которые рассказывали об одной из наших акций в Instagram и YouTube. Также мы запускали танцевальный челлендж с тиктокерами.

В коллективе «Пятёрочки» мне было комфортно с самого начала, все сотрудники очень отзывчивые, не дали почувствовать себя одной в океане задач, писем, созвонов. Я так поняла, не только для стажёров, а для всех новых сотрудников есть программа адаптации, и это очень здорово. Мне нереально повезло с наставником, который научил меня всему, помог освоиться, всегда отвечал на вопросы и помогал, подсказывал, когда что-то не получалось. Он подключил меня к нескольким проектам и дал возможность делать что-то самостоятельно, за что я ему очень благодарна. 

Мне понравилось, что сотрудники могут пользоваться огромной онлайн-библиотекой. Я сразу сохранила себе пару книг. 

Самое яркое впечатление длилось целую неделю, когда мой руководитель был в отъезде и доверил мне полностью контроль над контентом в соцсетях. Первый день было очень страшно и не обошлось без косяков, но потом всё пошло в гору. Я даже горжусь собой.

Студентам я советую не бояться и пробовать. Не упускайте возможность пройти стажировку в большой компании. А будущим стажёрам — задавать вопросы, быть смелыми и уверенными и не бояться допускать ошибки. Это бесценный опыт и самые лучшие воспоминания. В конце стажировки у меня была одна мысль: «Как же не хочется прощаться».


Фото на обложке: Unsplash

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