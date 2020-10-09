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«Пятёрочка» запустила программу для талантливой молодёжи

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Торговая марка «Пятёрочка» разработала программу по работе с талантливой молодёжью. В неё входят стажировки в офисе, стажировки в рознице, встречи топ-менеджеров компании со студентами вузов, обучающие кейс-игры и интерактивные чемпионаты для студентов. Сейчас идёт приём заявок на стажировку в офисе.  

«Пятёрочка» запустила программу для талантливой молодёжи

Офисные стажировки доступны студентам из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара. Их продолжительность — три месяца. Участники на практике узнают про маркетинг, коммерцию, развитие розничной сети и управление персоналом. Стажировка оплачивается, со студентами заключается срочный трудовой договор. Лучших по итогам программы пригласят на постоянную работу.

Условия для прохождения стажировки:

  • учиться на очной форме;
  • иметь высокий балл успеваемости в вузе;
  • иметь четыре свободных часа в день для работы;
  • жить в одном из городов, где проходит стажировка.

После подачи заявки будет ряд испытаний — числовой и вербальный тесты способностей, решение аналитического бизнес-кейса и интервью по компетенциям. 

Фото на обложке: Shutterstock / Maksym Azovtsev

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