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Не только онлайн-курсы: 10 способов занять школьника на карантине

YOUNG
Павел Фролов
Павел Фролов

основатель компании «Роббо»

Мария Передок

Оторвать сидящего в четырех стенах школьника от телевизора и компьютерных игр и увлечь чем-то полезным – вызов для родителей и без карантина. В ближайшие три недели ситуация обострится. Чтобы она не вышла из под контроля совершенно, предлагаю список из 10 полезных и интересных занятий для школьников (и их родителей) на время вынужденной самоизоляции. 

Не только онлайн-курсы: 10 способов занять школьника на карантине

Первый шаг — научитесь планировать


Это отличный способ изучить основы планирования и тайм-менеджмента, а еще внести некоторую определенность в ближайшее будущее.

  • Во-первых, ставьте цели. Это значит ответить на вопросы: чему я хочу научиться, о чем я хочу узнать, что посмотреть и что сделать.
  • Во-вторых, исходя из целей, выберите вид деятельности, которая поможет ее достичь. К примеру, если стоит цель научиться рисовать, значит, выбираем онлайн-курсы по рисованию.
  • В-третьих, составьте расписание. Как в школьном дневнике: дни недели и определенное время на каждое занятие. На утро и день лучше планировать обучение, а на вечер — совместный просмотр фильма. Не забываем оставить свободное время, когда можно делать то, что хочется, и просто играть. Шаблон плана можно скачать и распечатать, и пусть ребенок сам его заполнит: детям это нравится. 

Ищите и узнавайте новое

Увлечь ребенка могут познавательные лекции.

  • Проект «Радио Арзамас» рассказывает интересные факты о русских писателях-классиках и их произведениях. Здесь же можно найти детские аудиоспектакли по произведениям из школьной программы.
  • В рамках проекта «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф»  доступен архив лекций, где можно узнать, откуда берутся облака, где у человека третий глаз, как динозавры высиживали яйца и даже в чем смысл жизни.
  • Лекции учителя истории Тамары Эйдельман можно найти на ее Youtube-канале. Все о загадках русской истории, а также о тиранах, богах Олимпа и, конечно, эпидемиях.

Учитесь, играя

Игры — идеальный способ обучения для младших школьников. Так они, может, и не заметят, что сидят в четырех стенах.

  • На сайте reshi-pishi.ru есть увлекательные квесты и задания по математике, логике, чтению и английскому языку для дошкольников и младших школьников.
  •  Развивающие игры для детей от 2 до 11 лет есть на сайте IQша для развития внимания, памяти, творческого и логического мышления.

Делайте опыты вместе

  • Найти идеи для опытов по химии и физике можно на канале «Простая наука».
  • Понять основы робототехники и программирования можно, собрав роботов DIY (Do it yourself – Сделай сам) – Отто или Франки. Первый подойдет для младших и средних школьников, второй — для старшеклассников. Тем, кто обладает начальными знаниями робототехники и программирования, или посещал робототехнические кружки, можно это сделать самостоятельно. Детям, которые еще не встречались с инженерными дисциплинами, нужно будет помочь.

Приобщайтесь к искусству

Если любовь к театру для вас — важная семейная ценность, можно устроить совместный просмотр спектаклей онлайн.

Подписывайтесь на Telegram-канал Rusbase YOUNG, где мы рассказываем, как любить бизнес и технологии, если вам от 0 до 24 лет.
  •  Архивные постановки, в том числе по произведениям из школьной программы, можно найти на ресурсе Культура.рф.
  • Бесплатные трансляции постановок начались в «Метрополитан Опера», а также анонсированы в других всемирно-известных театрах.

Составьте генеалогическое древо

Детям, как правило, интересно узнавать о своих предках, слушать рассказы из жизни родителей, бабушек и дедушек. Можно привлечь родственников, особенно старшего поколения. Перед ребенком важно поставить задачи: провести интервью с родственниками, составить и задать вопросы, записать ответы, нарисовать схему (дерево) и заполнить данные, красиво оформить. Это пример реализации проекта: навыки проектной работы будут полезны для детей в будущем. Генеалогические древа для заполнения можно тоже скачать из Интернета.

Устройте домашний кинотеатр 

Смотреть кино тоже можно не выходя из дома. Популярные онлайн-кинотеатры открыли доступ ко всем фильмам в высоком качестве.

  • Например, портал «Кинопоиск» открыл тестовую подписку на месяц.
  •  Онлайн-кинотеатр ivi дает возможность смотреть фильмы в течение месяца за 1 рубль.

Найдите новое хобби

Есть время отвлечься от бесконечных уроков и поискать занятие для души.

  •  Например, получить навыки художника поможет блог «Научиться рисовать за 30 дней». Его авторы обещают, что занимаясь по 20 минут в день, можно освоить рисование за один месяц.
  • Научиться играть в шахматы и начать участвовать в турнирах, можно на ресурсе «МетаШкола» в разделе «Шахматы онлайн»

Участвуйте в конкурсах

Это мотивирует детей, добавляет азарта, заставляет погрузиться глубже в предмет, а также дает повод для гордости в случае победы.

  •  Пусть дети попробуют свои силы в разных номинациях — от рецептов до эссе и подкастов — на сайте «Одаренные дети».
  • Тем ребятам, которые посещают кружки робототехники и программирования или изучают инженерные дисциплины в школе, можно принять участие в Международной Scratch-олимпиаде по креативному программированию в номинации ROBBO Scratch. Готовые проекты принимаются до 27 мая.

И не забывайте про школьную программу

Воспользуйтесь платформами дистанционного образования для того, чтобы получить нужные знания и навыки. Тем более, что многие из них открыли бесплатный доступ на время карантина.

  • «Фоксфорд» – онлайн-школа для учеников 1−11 классов, где уроки ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других вузов. Здесь можно пройти экспресс-подготовку к ОГЭ или ЕГЭ по любому предмету, а также получить навыки из серии soft skills, например, по скорочтению или технике эффективной обработке и запоминанию информации. Платформа открыла бесплатный доступ к курсам по базовой школьной программе на все время карантина.
  • Skills4u  позиционирует себя как платформа для быстрого формирования навыков. Здесь предлагается пройти тест по любому школьному навыку, и если результаты будут неудовлетворительны, «прокачать» его с помощью онлайн-курсов. Пока доступны для изучения семь школьных предметов, включая математику, русский и английский языки, алгебру, геометрию, физику, информатику. До 15 апреля открыт бесплатный доступ к платформе после регистрации.
  •  Бесплатный проект «Дети и наука» привлекает лучших учителей для того, чтобы увлечь ребят школьными предметами по естествознанию. Красиво, познавательно, увлекательно.

Фото на обложке: Shutterstock / DC Studio

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