«Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий

Стартовал прием заявок на ежегодную стажировку от «Райффайзенбанка» для студентов и выпускников вузов под названием Raiffeisen Evolve. Во время ее прохождения участники становятся полноценными сотрудниками компании и решают реальные задачи при поддержке наставников, сообщается в пресс-релизе «Райффайзенбанка».
В пресс-релизе подчеркивается, что особенность стажировки заключается «в условиях, созданных для развития молодых специалистов». Молодые специалисты с первого дня получают зарплату на рыночном уровне и полный набор корпоративных льгот, а также доступ ко всем образовательным мероприятиям, доступным в банке.
В рамках программы участники встречаются с экспертами и топ-менеджерами разных направлений. Программа содержит 8 направлений на выбор:
- Business Development Management
- Product Management and Analytics
- Project Management
- Редактура и UX-исследования
- UX / UI дизайн
- Data Science
- Finanсe & Investment Analytics
- Data Management
Работа по каждому направлению будет проходить в одной из нескольких команд на выбор. Например, специальность Data Management подразумевает работу в одной из трех команд: Self-service Analytics, Управление прибыльностью клиентов, Развитие продуктов для малого бизнеса. Требования и обязанности для каждой команды разные.
В отборе могут принять участие студенты последних курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры или выпускники 2020-2021 годов. Подать заявку можно на сайте программы. Прием заявок продлится до 3 декабря включительно.
Стажировка будет проходить в московском офисе «Райффайзенбанка» с частично удаленной работой.
«Мы обеспечиваем стажеров всем необходимым, чтобы за шесть месяцев программы они смогли почувствовать себя настоящими специалистами и продолжить свой профессиональный путь», — рассказала руководитель отдела по подбору персонала «Райффайзенбанка» Ольга Полковникова.
Ольга отметила, что некоторые выпускники первых наборов до сих пор работают в компании и «сейчас это ключевые специалисты и руководители своих направлений».
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