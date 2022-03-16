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Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России создали робота-пациента для студентов-стоматологов. С его помощью они смогут ставить диагнозы и назначать лечение. Для проекта гуманоиду Robo-C вставили челюсть с датчиками, которые определяют верность действий будущего специалиста в полости рта. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе Promobot.

Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов

Среди разработчиков — специалисты ПГМУ,  Пермского национального исследовательского политехнического университета и Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.

«Умная» челюсть робота контролирует момент касания зуба и точку температуру точки соприкосновения зуба и инструмента, давление, которое оказывается на зуб.

Если студент допускает ошибку, например, препарирует не тот зуб или касается мягких тканей, датчики передают сигнал в систему, и робот может сообщить о нарушении студенту в формате голосовых команд: «Доктор, это не тот зуб» или «Вы мне делаете больно».

В составе устройства есть дисплей, на котором отображаются основные показатели жизнедеятельности пациента, такие как давление и пульс. Студент может, обращая внимание на эту информацию, приостановить манипуляции, например, если у робота-пациента поднялось давление.

          Promobot

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Робот также оснащен режимом интерактивного общения, который поможет студентам провести опрос «пациента» о том, что именнно его беспокоит, затем уже приступить к лечению.

По словам разработчиков, подобные решения пока отсутствуют на рынке. Врачи тренируются на лабораторных стендах далеких от реальных условий лечения пациентов. А этот проект поможет студентам натренировать навыки обнаружения и удаления кариеса, чистки и реставрации зубов, а также их удаления. Студенты могут работать с комплексом с 1 курса, к окончанию обучения они смогут грамотно обращаться с инструментами, оценивать состояние пациентов. Первый стоматологический робот для студентов-стоматологов приступит к своей работе уже в 2022 году.

Фото на обложке: cкриншот видео Promobot

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