Школа программирования «Алгоритмика» запустила соцсеть для детей

Международная школа программирования «Алгоритмика» запустила социальную сеть для детей от 7 до 17 лет. Тестовый запуск состоялся в сентябре прошлого года. Сейчас в «Зале Славы» зарегистрировались уже примерно 300 тыс. пользователей из 66 стран. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

В «зале» представлены проекты учеников школы, которые разделены по направлениям — дизайн, сайты, презентации, картинки, решения на разных языках программирования.

Юные пользователи могут оставлять лайки и комментарии к проектам, добавлять в друзья учеников со всего мира и общаться с ними, менять внешность своему рисованному аватару, выполнять различные цели и получать за их достижение призы.

Фото: «Алгоритмика»

Дети уже оставили 74 тыс. лайков, 90 тысяч комментариев к более чем 40 тыс. образовательных проектов. Количество просмотров проектов – более 225 тыс.

Присоединиться с социальной сети сможет каждый ребенок, у которого есть учетная запись на платформе. Получить ее можно бесплатно, прослушав мастер-класс от экспертов «Алгоритмики».

Фото: «Алгоритмика»

За порядком в соцсети следят модераторы. Детей знакомят с правилами поведения в «Зале Славы». Они получают предупреждения, если ведут себя агрессивно или используют нецензурную лексику.

При нарушениях их могут ограничить в комментировании и публикации проектов. Кроме того, модератор проводит с нарушителем профилактическую беседу. С каждым нарушением длительность бана увеличивается.

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