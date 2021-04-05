«Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи

«Ростех» запускает Всероссийскую олимпиаду «Инновационные технологии систем мобильной связи». Она предназначена для студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета, которые интересуются программированием, радиотехникой и перспективными технологиями мобильной связи. Для участия надо зарегистрироваться до 7 мая включительно.

Олимпиада включает в себя задания из области математики, физики, информатики, программирования, криптографии и радиотехники.

Соревнования проводятся в несколько этапов:

отборочный онлайн-тур пройдёт 8 мая;

очный тур в Севастополе 22-23 мая.

По итогам выберут 25 победителей, которые получат гранты на целевое обучение в новой магистратуре по инновационным телекоммуникационным технологиям, а также гарантированное трудоустройство в одной из организаций корпорации. В рамках соревнований студенты пообщаются с ведущими специалистами и топ-менеджерами «Ростеха».

Победителей наградят 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде.