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«Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Ростех» запускает Всероссийскую олимпиаду «Инновационные технологии систем мобильной связи». Она предназначена для студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета, которые интересуются программированием, радиотехникой и перспективными технологиями мобильной связи. Для участия надо зарегистрироваться до 7 мая включительно. 

«Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи

Олимпиада включает в себя задания из области математики, физики, информатики, программирования, криптографии и радиотехники. 

Соревнования проводятся в несколько этапов: 

  • отборочный онлайн-тур пройдёт 8 мая; 
  • очный тур в Севастополе 22-23 мая.

По итогам выберут 25 победителей, которые получат гранты на целевое обучение в новой магистратуре по инновационным телекоммуникационным технологиям, а также гарантированное трудоустройство в одной из организаций корпорации. В рамках соревнований студенты пообщаются с ведущими специалистами и топ-менеджерами «Ростеха».

Победителей наградят 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде.


Фото на обложке: Unsplash

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