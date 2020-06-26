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«Ростелеком» и Devar разработали платформу для детей на основе AI и AR

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

«Ростелеком» совместно с Devar запускает платформу для детей с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR). С помощью мобильного приложения дети смогут выполнять обучающие задания, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком» и Devar разработали платформу для детей на основе AI и AR

Курсы разделены на три возрастные категории:

  • для детей 3-5 лет;
  • для детей 6-8 лет;
  • для детей 9-14 лет.

Учебные задания представлены в игровой форме. У ребёнка есть виртуальные помощники со своей историей и характером. Приложение помогает тренировать память, внимание, проводить опыты и эксперименты при помощи домашних предметов, снимать видео и фото для своих помощников в AR.

Помимо учебных материалов на платформе представлен развлекательный контент — музыкальная библиотека, в июле к ней добавятся детские книги, аудиокниги и различные видео. Подборка курсов формируется по интересам ребёнка. 

Фото на обложке: Unsplash

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