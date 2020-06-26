«Ростелеком» совместно с Devar запускает платформу для детей с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR). С помощью мобильного приложения дети смогут выполнять обучающие задания, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком» и Devar разработали платформу для детей на основе AI и AR