«Ростелеком» и Devar разработали платформу для детей на основе AI и AR
«Ростелеком» совместно с Devar запускает платформу для детей с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR). С помощью мобильного приложения дети смогут выполнять обучающие задания, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
Курсы разделены на три возрастные категории:
- для детей 3-5 лет;
- для детей 6-8 лет;
- для детей 9-14 лет.
Учебные задания представлены в игровой форме. У ребёнка есть виртуальные помощники со своей историей и характером. Приложение помогает тренировать память, внимание, проводить опыты и эксперименты при помощи домашних предметов, снимать видео и фото для своих помощников в AR.
Помимо учебных материалов на платформе представлен развлекательный контент — музыкальная библиотека, в июле к ней добавятся детские книги, аудиокниги и различные видео. Подборка курсов формируется по интересам ребёнка.
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