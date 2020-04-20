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РТУ МИРЭА и Mail.ru Group помогут вузам организовать дистанционное обучение

YOUNG
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

РТУ МИРЭА и Mail.ru Group помогут школам и вузам реализовать дистанционное обучение на базе соцсети «ВКонтакте». Для этого будет запущена специальная программа ИТ-волонтерства. Об этом сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

РТУ МИРЭА и Mail.ru Group помогут вузам организовать дистанционное обучение

Волонтеры из детского технопарка «Альтаир», приемной комиссии и студенческого профориентационного отряда РТУ МИРЭА расскажут преподавателям школ и вузов, как перейти на дистанционное обучение на платформе «ВКонтакте».

Преподавателям дадут инструкции по переходу на дистанционное обучение, помогут справиться  с трудностями и решить возникающие вопросы.  

Чтобы получить помощь в переходе на дистанционное обучение, нужно оставить заявку здесь

РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов, который реализовал профориентацию школьников на базе «ВКонтакте» совместно с Mail.ru Group. Школьники в дистанционном формате изучают программы детского технопарка «Альтаир» и программы довузовской подготовки.

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Фото: Halfpoint / Shutterstock

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