РТУ МИРЭА и Mail.ru Group помогут вузам организовать дистанционное обучение
РТУ МИРЭА и Mail.ru Group помогут школам и вузам реализовать дистанционное обучение на базе соцсети «ВКонтакте». Для этого будет запущена специальная программа ИТ-волонтерства. Об этом сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
Волонтеры из детского технопарка «Альтаир», приемной комиссии и студенческого профориентационного отряда РТУ МИРЭА расскажут преподавателям школ и вузов, как перейти на дистанционное обучение на платформе «ВКонтакте».
Преподавателям дадут инструкции по переходу на дистанционное обучение, помогут справиться с трудностями и решить возникающие вопросы.
Чтобы получить помощь в переходе на дистанционное обучение, нужно оставить заявку здесь.
РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов, который реализовал профориентацию школьников на базе «ВКонтакте» совместно с Mail.ru Group. Школьники в дистанционном формате изучают программы детского технопарка «Альтаир» и программы довузовской подготовки.
Фото: Halfpoint / Shutterstock
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