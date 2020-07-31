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Фестиваль технологий и идей Rukami пройдет в 15 регионах России в гибридном формате

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Фестивали технологий и идей Rukami от Кружкового движения НТИ пройдут в 15 регионах России осенью и зимой 2020 года. Фестивали совместят онлайн и офлайн форматы, сообщили в пресс-службе Rukami. 

Фестиваль технологий и идей Rukami пройдет в 15 регионах России в гибридном формате

В программе фестивалей — выставка изобретений технологических энтузиастов, лекционная программа, выступления и баттлы спикеров, образовательные квесты, прикладные мастер-классы и digital-перформансы. 

С помощью интернета к участию смогут подключиться ребята из любой точки мира. А офлайн-формат даёт участникам возможность познакомиться друг с другом, обменяться опытом. 

Фото на обложке: пресс-сллужба фестиваля Rukami

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