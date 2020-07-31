Фестивали технологий и идей Rukami от Кружкового движения НТИ пройдут в 15 регионах России осенью и зимой 2020 года. Фестивали совместят онлайн и офлайн форматы, сообщили в пресс-службе Rukami.

Фестиваль технологий и идей Rukami пройдет в 15 регионах России в гибридном формате