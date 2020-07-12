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Фестиваль Rukami проводит конкурс инженерных проектов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Фестиваль технологий и идей Rukami проводит Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения. Участникам необходимо представить свои изобретения до 11 сентября. Принимаются коллективные и индивидуальные проекты, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль Rukami проводит конкурс инженерных проектов

В конкурсе четыре трека:

  • BIO — проекты,связанные с био и нейротехнологиями;
  • TECH — создание новых индустрий и рынков;
  • FUN — виртуальная, дополненная и смешанная реальность, проекты, связанные с развлечением и коммуникациями;
  • ART — проекты на стыке технологий, науки и искусства. 

Есть специальная номинация — «Сделай мир лучше».  Для неё можно предложить разработки для решения глобальных проблем в области экологии, цифровизации и ответственного потребления.

Важное условие участия в конкурсе — все представленные проекты должны быть реально работающими устройствами с применением современных технологий или их действующими прототипами. При разработке можно использовать искусственный интеллект, big data, робототехнику, квантовые технологии, технологии беспроводной связи, 3D-прототипирование, микроэлектронику.

Конкурс проходит в два этапа — региональный отбор, на котором участники представляют свои разработки в онлайн-режиме, и очный финальный этап в ноябре, где жюри выберет победителя. 

Для конкурсантов предусмотрено две категории — «Старт» и «Профи». Они отличаются степенью сложности представленных проектов. Участвовать могут ребята со всей России. 

Фото на обложке: пресс-служба фестиваля Rukami

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