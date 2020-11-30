Объявлены победители киберфестиваля Rukami

Стали известны победители Всероссийского киберфестиваля Rukami от Национальной технологической инициативы. В проекте приняло участие 872 технологических проекта. Участникам надо было представить свой проект в одном из четырёх направлений. Организаторы выбрали по два победителя в каждой номинации по профилям «Старт» и «Профи», рассказали в пресс-службе фестиваля.

Направление TECH

«Старт» — проект МРК-750 «Орлан» из Волгограда

Беспилотная самодвижущаяся платформа, которая контролирует состояние верхнего строения железнодорожных путей при ширине колеи 750 мм. Разработка позволит оперативно производить диагностику состояния рельсовой колеи и её ширины, измерять угол наклона, проверять её на наличие скрытых и видимых дефектов и износов рельсов.

Авторы: Афанасий Бабачанах (17 лет), Анна Горковец (17 лет), Семен Сорокин (13 лет), Анастасия Неженцева (16 лет), Андрей Харитонов (17 лет)

«Профи» — проект Emotion PLAYER из Нальчика

Программа на основе ИИ, которая анализирует фотографии, видео и автоматически определяет возрастной рейтинг материалов по системе американской киноассоциации MPAA.

Авторы: Ислам Тлупов (18 лет), Заурбек Тлупов (48 лет), Ибрагим Тлупов (17 лет), Инал Тлупов (8 лет), Марианна Тлупова (41 год)

Направление BIO

«Старт» — проект «Умная одежда. Вторые глаза» из Московской области

Устройство предназначено для незрячих людей и помогает им самостоятельно передвигаться по улице. Состоит из каркаса, датчиков и программируемого контроллера. Ультразвуковой датчик подаёт звуковые сигналы, фиксирует препятствия и предупреждает об опасности в нескольких местах одновременно: голова, плечо, бедро, колено.

Автор: Дарья Иванова (12 лет)

«Профи» — CyberBionic из Новосибирска

Электробионический протез правой кисти человека. Позволяет двигать пальцами по желанию владельца за счёт встроенного в корпус протеза датчика. Датчик улавливает электромагнитный импульс, возникающий в мышце руки, и преобразует его в механическую работу сервопривода, который отвечает за движение пальцев протеза.

Авторы: Данил Седых (18 лет), Максим Валяев (18 лет), Павел Таскаев (17 лет), Дмитрий Иванов (18 лет), Владислава Гайнанова (17 лет)

Направление ART

«Старт» — проект Muse-Gloves из Комсомольска-на-Амуре

Изобретение представляет собой перчатку, на каждый палец которой можно назначить одну или несколько музыкальных функций. При движении пальца перчатка нажимает ноты, настраивает эффекты, регулирует параметры звука. С помощью графического интерфейса и драйвера пользователь может добавлять собственные «блоки» и «сцены» для перчатки, а затем использовать их для создания мелодий.

Авторы: Цю Тяньшэн (17 лет), Александр Макаренко (17 лет), Юрий Коршунов (17 лет), Мирослав Мяснянкин (17 лет), Сергей Распутько (17 лет)

«Профи» — проект Seen your sin из Москвы

Работа состоит из изображений отсканированных экранов смартфонов с современными сюжетами, встречающимися в сети. Изображения располагаются на лайтбоксе с подвижным основанием диодов за фотографией, который эмитирует работающий сканер. В своих работах художник рефлексирует над сознательным, подсознательным и возможностью узнать себя через интернет, а также поднимает проблему незащищённости пользовательских данных в сети.

Автор: Антон Андриенко (27 лет)

Направление FUN

«Старт» — проект «IT-Грамотность» из Ростовской области

Приложение для обучения основам информатики и информационных технологий через игру в жанре RPG. Проект разработан на языке С# в среде Unity. Текстуры, иллюстрации и анимации созданы в программах Adobe Photoshop и Spriter. Разработка рассчитана на школьников, которые хотят повысить IT-грамотность.

Автор: Дмитрий Березовский (20 лет)

«Профи» — проект «ARляндия» из Иркутска

Настольная урбанистическая игра с применением дополненной реальности. Участники анализируют предпочтения горожан, их поведение и на основе этого строят гипотезы об обустройстве города. Интерфейс и специальная игровая валюта позволяют игрокам застраивать местность согласно своей задумке. В это время на планшете с симуляцией будет отображаться, как решение повлияло на состояние города.

Авторы: Зоя Воловикова (22 года), Артем Карамышев (17 лет), Алексей Быков (19 лет), Андрей Пинкин (23 года), Александр Абдулов (24 года)

Специальная номинация «СДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ»

«Старт» — проект «Тактильно-аудиальный перчатка-тренажер для абилитации после инсульта» из Алтайского края

Перчатка помогает в реабилитации и разработке мелкой моторики у детей, которые потеряли зрение и имеют проблемы с двигательной активностью после инсульта. Разработка не требует подключения к компьютеру и адаптирована под детей, реабилитация проходит с помощью музыки и тактильных игрушек. На пальцах перчатки закреплены датчики изгиба. Когда ребёнок сжимает пальцы с достаточной силой, сигнал поступает на плату и по Bluetooth передаётся на дистанционную колонку, которая проигрывает звук или мелодию.

Автор: Софья Юркина (16 лет)

«Профи» — проект «Умная трость» из Новгородской области

Умная трость в двух комплектациях: SC-1 для людей с проблемами зрения, SC-2 для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Ультразвуковой дальномер, встроенный в трость, сообщает владельцу с помощью динамиков и вибраций о препятствиях перед ним. GPS-датчик поможет найти владельца в экстренной ситуации, а кнопка SOS и датчик пульса посылают сигнал в службу спасения и оповещает родственников через приложение. При падении трости сработает датчик удара и включит звуковой сигнал.

Автор: Федоров Станислав Юрьевич (16 лет)

Победителей фестиваля наградили подарками и призами партнёры конкурса: АНО «Информационный центр атомной отрасли», MY.GAMES, КРОК, Skillbox, «Лаборатория Касперского», «Биокад».

Фото на обложке: Unsplash