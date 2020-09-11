Объявлены финалисты премии Rusbase Young Awards 2020

На всероссийскую бизнес-премию для студентов и школьников Rusbase Young Awards подали заявки более 250 молодых предпринимателей в номинациях Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food. В финал вышли 30 проектов — по 5 лучших в каждой номинации. 18 сентября они поборются за победные места перед членами жюри в финале Young Awards в «Цифровом деловом пространстве».

Поздравляем финалистов!

Retail

Аким Антропов, HappyAnt

Глеб Федоренко, outofstock

Сергей Романов, MADE IN COSMOS

Илья Мелькумов, Inovat

Кирилл Лукоянов, ShinSale

Digital

Андрей Дятлов, Capturica

Анна Арчибасова, Contour

Михаил Козлов, o.vision

Александр Пшеничников, «Буду»

Владислав Водолазов, ARnDAI

Edu

Леван Квирквелия, «Дневничок»

Савва Антонюк, Tensy

Дмитрий Юлдашев, Meleton

Николай Ладанов, SQL Academy

Анна Володина, Вокальная онлайн-школа Music Side

Food

Вероника Братушева, «Счастливый Животик»

Санат Сеитов , «Грибное лукошко»

Максим Ковалевский , Chocolate Fiesta

Алексей Марков, TortLand

Дмитрий Медведев, Dmetra Apical

Health and Sport

Магомед-Амин Идилов, Cerebrum MD

Анастасия Файзуленова, Checkme

Иван Тюмин, ИнБио

Ирина Картушина, WARMR

Евгений Самошкин, Planty Go

Offline

Никита Литвинов, «Простое дело»

Павел Торкунов, ГрузStaff

Максим Чумин, «Параллель Комикс»

Константин Баженов , Chisto Blisto

Камила Конакбиева, Poshiv Kk

Все описания проектов вы можете посмотреть на сайте.

Приходите 18 сентября на церемонию вручения и на Конференцию Rusbase Young. Мы подготовили для вас образовательную программу — практикум от лучших экспертов в своей области и успешных предпринимателей, и ещё вдохновляющие выступления опытных бизнесменов о начале их пути. Регистрация по ссылке.

До встречи в «Цифровом деловом пространстве» в следующую пятницу!