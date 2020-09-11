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YOUNG

Объявлены финалисты премии Rusbase Young Awards 2020

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

На всероссийскую бизнес-премию для студентов и школьников Rusbase Young Awards подали заявки более 250 молодых предпринимателей в номинациях Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food. В финал вышли 30 проектов — по 5 лучших в каждой номинации. 18 сентября они поборются за победные места перед членами жюри в финале Young Awards в «Цифровом деловом пространстве».

Объявлены финалисты премии Rusbase Young Awards 2020

Поздравляем финалистов!


Retail

  • Аким Антропов, HappyAnt
  • Глеб Федоренко, outofstock
  • Сергей Романов, MADE IN COSMOS
  • Илья Мелькумов, Inovat
  • Кирилл Лукоянов, ShinSale

Digital

  • Андрей Дятлов, Capturica
  • Анна Арчибасова, Contour
  • Михаил Козлов, o.vision
  • Александр Пшеничников, «Буду»
  • Владислав Водолазов, ARnDAI

Edu

  • Леван Квирквелия, «Дневничок»
  • Савва Антонюк, Tensy
  • Дмитрий Юлдашев, Meleton
  • Николай Ладанов, SQL Academy
  • Анна Володина, Вокальная онлайн-школа Music Side

Food

  • Вероника Братушева, «Счастливый Животик»
  • Санат Сеитов , «Грибное лукошко»
  • Максим Ковалевский , Chocolate Fiesta
  • Алексей Марков, TortLand
  • Дмитрий Медведев, Dmetra Apical

Health and Sport

  • Магомед-Амин Идилов, Cerebrum MD
  • Анастасия Файзуленова, Checkme
  • Иван Тюмин, ИнБио
  • Ирина Картушина, WARMR
  • Евгений Самошкин, Planty Go

Offline

  • Никита Литвинов, «Простое дело»
  • Павел Торкунов, ГрузStaff
  • Максим Чумин, «Параллель Комикс» 
  • Константин Баженов , Chisto Blisto
  • Камила Конакбиева, Poshiv Kk

Все описания проектов вы можете посмотреть на сайте.


Приходите 18 сентября на церемонию вручения  и на Конференцию Rusbase Young. Мы подготовили для вас образовательную программу — практикум от лучших экспертов в своей области и успешных предпринимателей, и ещё вдохновляющие выступления опытных бизнесменов о начале их пути. Регистрация по ссылке.

До встречи в «Цифровом деловом пространстве» в следующую пятницу!


Партнёры премии: QIWI, GeekBrains, TikTok, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проект «Бизнес Уикенд».

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