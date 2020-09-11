Объявлены финалисты премии Rusbase Young Awards 2020
На всероссийскую бизнес-премию для студентов и школьников Rusbase Young Awards подали заявки более 250 молодых предпринимателей в номинациях Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food. В финал вышли 30 проектов — по 5 лучших в каждой номинации. 18 сентября они поборются за победные места перед членами жюри в финале Young Awards в «Цифровом деловом пространстве».
Поздравляем финалистов!
Retail
- Аким Антропов, HappyAnt
- Глеб Федоренко, outofstock
- Сергей Романов, MADE IN COSMOS
- Илья Мелькумов, Inovat
- Кирилл Лукоянов, ShinSale
Digital
- Андрей Дятлов, Capturica
- Анна Арчибасова, Contour
- Михаил Козлов, o.vision
- Александр Пшеничников, «Буду»
- Владислав Водолазов, ARnDAI
Edu
- Леван Квирквелия, «Дневничок»
- Савва Антонюк, Tensy
- Дмитрий Юлдашев, Meleton
- Николай Ладанов, SQL Academy
- Анна Володина, Вокальная онлайн-школа Music Side
Food
- Вероника Братушева, «Счастливый Животик»
- Санат Сеитов , «Грибное лукошко»
- Максим Ковалевский , Chocolate Fiesta
- Алексей Марков, TortLand
- Дмитрий Медведев, Dmetra Apical
Health and Sport
- Магомед-Амин Идилов, Cerebrum MD
- Анастасия Файзуленова, Checkme
- Иван Тюмин, ИнБио
- Ирина Картушина, WARMR
- Евгений Самошкин, Planty Go
Offline
- Никита Литвинов, «Простое дело»
- Павел Торкунов, ГрузStaff
- Максим Чумин, «Параллель Комикс»
- Константин Баженов , Chisto Blisto
- Камила Конакбиева, Poshiv Kk
Все описания проектов вы можете посмотреть на сайте.
Приходите 18 сентября на церемонию вручения и на Конференцию Rusbase Young. Мы подготовили для вас образовательную программу — практикум от лучших экспертов в своей области и успешных предпринимателей, и ещё вдохновляющие выступления опытных бизнесменов о начале их пути. Регистрация по ссылке.
До встречи в «Цифровом деловом пространстве» в следующую пятницу!
Партнёры премии: QIWI, GeekBrains, TikTok, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проект «Бизнес Уикенд».
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