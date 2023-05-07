Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане

Ученики 10-11 классов российских школ завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане. Семеро из них добыли золотые награды.
Об этом сообщается на сайте МГУ. Мероприятие проходило в столице Казахстана с 1 по 6 мая. В олимпиаде принимали участие 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию.
Золотые медали получили:
- Андрей Дубинский из 11 класса Республиканского лицея для одаренных детей в Саранске;
- Никита Перов из 11 класса лицея №131 Казани;
- Вадим Харисов из 10 класса Республиканского инженерного лицея-интерната Уфы;
- Дарья Азарова из 11 класса школы №1535 Москвы;
- Сергей Росляков из 11 класса школы Центра педагогического мастерства Москвы;
- Тимур Ахмедов из 10 класса школы им. В.И. Чуйкова Москвы;
- Кирилл Старотиторов из 11 класса лицея №239 Санкт-Петербурга.
Кроме того, серебряные медали завоевали одиннадцатиклассник Давид Мальцев из Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского и Артем Алехин из СУНЦ МГУ, бронзовую — десятиклассник Лев Аввакумов из Самарского регионального центра для одаренных детей.
Состав российской сборной. Фото: Фонд Андрея Мельниченко
Андрей Дубинский также стал абсолютным победителем в личном зачете олимпиады, а также лауреатом Премии им. академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн рублей.
Отмечается, что обладатели золотых медалей получат от государства по 1 млн рублей, серебряных — 500 тысяч рублей, бронзовой — 400 тысяч рублей.
Всего в составе российской сборной находилось 10 человек. Все ученики — победители Всероссийской олимпиады школьников по химии, завоевавшие максимальное число баллов в своих классах.
Фото: Unsplash
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