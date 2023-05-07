Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане

Ученики 10-11 классов российских школ завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане. Семеро из них добыли золотые награды.

Об этом сообщается на сайте МГУ. Мероприятие проходило в столице Казахстана с 1 по 6 мая. В олимпиаде принимали участие 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Золотые медали получили:

Андрей Дубинский из 11 класса Республиканского лицея для одаренных детей в Саранске;

из 11 класса Республиканского лицея для одаренных детей в Саранске; Никита Перов из 11 класса лицея №131 Казани;

из 11 класса лицея №131 Казани; Вадим Харисов из 10 класса Республиканского инженерного лицея-интерната Уфы;

из 10 класса Республиканского инженерного лицея-интерната Уфы; Дарья Азарова из 11 класса школы №1535 Москвы;

из 11 класса школы №1535 Москвы; Сергей Росляков из 11 класса школы Центра педагогического мастерства Москвы;

из 11 класса школы Центра педагогического мастерства Москвы; Тимур Ахмедов из 10 класса школы им. В.И. Чуйкова Москвы;

из 10 класса школы им. В.И. Чуйкова Москвы; Кирилл Старотиторов из 11 класса лицея №239 Санкт-Петербурга.

Кроме того, серебряные медали завоевали одиннадцатиклассник Давид Мальцев из Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского и Артем Алехин из СУНЦ МГУ, бронзовую — десятиклассник Лев Аввакумов из Самарского регионального центра для одаренных детей.

Состав российской сборной. Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Андрей Дубинский также стал абсолютным победителем в личном зачете олимпиады, а также лауреатом Премии им. академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн рублей.

Отмечается, что обладатели золотых медалей получат от государства по 1 млн рублей, серебряных — 500 тысяч рублей, бронзовой — 400 тысяч рублей.

Всего в составе российской сборной находилось 10 человек. Все ученики — победители Всероссийской олимпиады школьников по химии, завоевавшие максимальное число баллов в своих классах.

Фото: Unsplash