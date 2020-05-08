Российские студенты «обустроили» месторождение на нефтегазовом чемпионате OilCase

В Томском политехническом университете (ТПУ) подвели итоги нефтегазового чемпионата OilCase. В нём приняли участие более 750 студентов из различных вузов России. Лучшими эксперты признали команду из Тюмени, которая представила проект по устройству и развёртыванию инфраструктуры нефтяного месторождения, сообщает пресс-служба ТПУ.

Чемпионат полностью проходил в дистанционном формате. К участию допускались ребята, имеющие технические и естественнонаучные специальности — нефтяники, геологи, физики, химики, математики, механики, энергетики. Всего было 186 команд.

Студенты решали нефтегазовые кейсы, охватывающие полный цикл жизни месторождения. В финал вышло три команды: из Тюменского государственного университета, Томского политеха и Сибирского федерального университета.

На заключительном этапе нужно было организовать поверхностное обустройство месторождения, с которым команды работали на предыдущих этапах и представить проект развёртывания инфраструктуры месторождения. В план входили сбор и подготовка продукции, использование оборудования, стратегия ввода объектов с определённым экономическим эффектом. Как и в реальной жизни участники столкнулись с проблемами — чтобы утвердить план проекта, пришлось согласовывать все действия с департаментами строительства, экологии и местной администрацией.

Во время Чемпионата для студентов были организованы онлайн-аты с HR-специалистами компаний ПАО «Газпром нефть», Halliburton, Baker Hughes, «Шлюмберже» и Центра Heriot-Watt ТПУ.