В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских вузов

По данным QS World University Rankings 2021 в рейтинг 1000 лучших вузов вошли 28 российских. В прошлом году в рейтинге присутствовало лишь 25 вузов.

В ТОП-100 по-прежнему входит единственный российский вуз МГУ им. Ломоносова. Он занимает 74 место, поднявшись на 10 строчек по сравнению с прошлым годом.

Десятку лучших российских вузов занимают:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 225 место);

Новосибирский государственный университет (НГУ, 228 место);

Томский государственный университет (ТГУ, 250 место);

Московский физико-технический институт (МФТИ, 281 место);

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ, 282 место);

Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ, 298 место);

Московский инженерно-физический институт (МИФИ, 314 место);

Российский университет дружбы народов (РУДН, 326 место);

Уральский федеральный университет (УрФУ, 331 место).

Лучшим в мире вузом остаётся Массачусетский технологический университет. В тройке лидеров также Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Фото на обложке: Shutterstock / Pavel L Photo and Video