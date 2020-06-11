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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских вузов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

По данным QS World University Rankings 2021 в рейтинг 1000 лучших вузов вошли 28 российских. В прошлом году в рейтинге присутствовало лишь 25 вузов.

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских вузов

В ТОП-100 по-прежнему входит единственный российский вуз МГУ им. Ломоносова. Он занимает 74 место, поднявшись на 10 строчек по сравнению с прошлым годом. 

Десятку лучших российских вузов занимают:

  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 225 место);
  • Новосибирский государственный университет (НГУ, 228 место);
  • Томский государственный университет (ТГУ, 250 место);
  • Московский физико-технический институт (МФТИ, 281 место);
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ, 282 место);
  • Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ, 298 место);
  • Московский инженерно-физический институт (МИФИ, 314 место); 
  • Российский университет дружбы народов (РУДН, 326 место);
  • Уральский федеральный университет (УрФУ, 331 место).

Лучшим в мире вузом остаётся Массачусетский технологический университет. В тройке лидеров также Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Фото на обложке: Shutterstock / Pavel L Photo and Video

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