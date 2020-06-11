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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских вузов
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Мария Передок
По данным QS World University Rankings 2021 в рейтинг 1000 лучших вузов вошли 28 российских. В прошлом году в рейтинге присутствовало лишь 25 вузов.
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских вузовМария Передок
В ТОП-100 по-прежнему входит единственный российский вуз МГУ им. Ломоносова. Он занимает 74 место, поднявшись на 10 строчек по сравнению с прошлым годом.
Десятку лучших российских вузов занимают:
- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 225 место);
- Новосибирский государственный университет (НГУ, 228 место);
- Томский государственный университет (ТГУ, 250 место);
- Московский физико-технический институт (МФТИ, 281 место);
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ, 282 место);
- Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ, 298 место);
- Московский инженерно-физический институт (МИФИ, 314 место);
- Российский университет дружбы народов (РУДН, 326 место);
- Уральский федеральный университет (УрФУ, 331 место).
Лучшим в мире вузом остаётся Массачусетский технологический университет. В тройке лидеров также Стэнфордский и Гарвардский университеты.
Фото на обложке: Shutterstock / Pavel L Photo and Video
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