Школа стартапов RUSSOL запускает онлайн-курс для подростков

3 декабря начинается онлайн-курс по стартапам для подростков от школы RUSSOL. Участвовать могут ребята от 14 лет, которые хотят улучшить свои проекты или найти классную идею и реализовать её. Курс бесплатный и длится 10 недель. Чтобы присоединиться к занятиям, надо зарегистрироваться .

Курс практико-ориентированный. Участники с первого дня ищут и проверяют бизнес-идею, создают прототип, продают.

Материалы курса в нескольких лекциях структурируют практику создания бизнеса — от проверки бизнес-идеи до привлечения инвестиций.

Занятия состоят из следующих частей:

Вводная. Что такое успешный стартап и без чего он невозможен? Идея. Где искать и как проверить стартап или бизнес-идею? MVP. Как создать прототип продукта, даже если ты не разработчик? Команда. Где искать сооснователей, сотрудников и как с ними общаться? Бизнес-модели. На чём можно зарабатывать и сколько просить денег? Клиенты и продажи. Где и как искать первых пользователей? Финансирование. Где, как и зачем стартапу искать финансирование? Метрики. Зачем, как и что измерять в стартапе? Презентация. Как выступать на публике и делать слайды? Что дальше. Как развиваться после завершения обучения и куда идти?

Помимо видеоуроков, RUSSOL планирует провести цикл онлайн-встреч с топовыми предпринимаелями. Видеозаписи встреч станут бонусной частью стартап-курса.

В лекциях примут участие:

Александр Кулагин из Flipper zero, накраудфандили почти 5 млн долларов

Ксения Родионова из интернет-магазина «ВкусВилл», вышли и взорвали онлайн

Микита Микадо из PandaDoc, привлекли инвестиции от Microsoft, автоматизируя документооборот

Обучение рассчитано на 10 недель. Каждый четверг публикуется новый видеоурок, домашнее задание и список дополнительного контента для самостоятельного изучения.

Подростки могут участвовать в онлайн-курсе как основатели и двигатели проекта и как участники команды на следующих ролях: разработчик, дизайнер, контентер, маркетолог.

В результате ребята приобретут новые навыки, узнают устройство стартапа, получат обратную связь по идеям и их реализации, возможность общаться с настоящими предпринимателями и единомышленниками, шансы пройти практику в стартапе или крупной компании.

Лучшим ученикам будут вручены книги серии «Чему не учат в школе» от издательства Smart Reading, партнёра школы.

Курс научит подростков мыслить глобально, избавит от страха ошибок, неудач и в итоге поможет появлению в России и странах СНГ предпринимателей мирового уровня, как Илон Маск, Джефф Безос или Джек Ма. А ещё изменит устоявшееся представление о том, что хорошее образование и ценные знания стоят больших денег, а потому доступны только обеспеченным семьям.

Фото на обложке: Unsplash