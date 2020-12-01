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Школа стартапов RUSSOL запускает онлайн-курс для подростков

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Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

3 декабря начинается онлайн-курс по стартапам для подростков от школы RUSSOL. Участвовать могут ребята от 14 лет, которые хотят улучшить свои проекты или найти классную идею и реализовать её. Курс бесплатный и длится 10 недель. Чтобы присоединиться к занятиям, надо зарегистрироваться.

Школа стартапов RUSSOL запускает онлайн-курс для подростков

Курс практико-ориентированный. Участники с первого дня ищут и проверяют бизнес-идею, создают прототип, продают.

Материалы курса в нескольких лекциях структурируют практику создания бизнеса — от проверки бизнес-идеи до привлечения инвестиций.

Занятия состоят из следующих частей:

  1. Вводная. Что такое успешный стартап и без чего он невозможен?
  2. Идея. Где искать и как проверить стартап или бизнес-идею?
  3. MVP. Как создать прототип продукта, даже если ты не разработчик?
  4. Команда. Где искать сооснователей, сотрудников и как с ними общаться?
  5. Бизнес-модели. На чём можно зарабатывать и сколько просить денег?
  6. Клиенты и продажи. Где и как искать первых пользователей?
  7. Финансирование. Где, как и зачем стартапу искать финансирование?
  8. Метрики. Зачем, как и что измерять в стартапе?
  9. Презентация. Как выступать на публике и делать слайды?
  10. Что дальше. Как развиваться после завершения обучения и куда идти?

Помимо видеоуроков, RUSSOL планирует провести цикл онлайн-встреч с топовыми предпринимаелями. Видеозаписи встреч станут бонусной частью стартап-курса.

В лекциях примут участие:

  • Александр Кулагин из Flipper zero, накраудфандили почти 5 млн долларов 
  • Ксения Родионова из интернет-магазина «ВкусВилл», вышли и взорвали онлайн
  • Микита Микадо из PandaDoc, привлекли инвестиции от Microsoft, автоматизируя документооборот

Обучение рассчитано на 10 недель. Каждый четверг публикуется новый видеоурок, домашнее задание и список дополнительного контента для самостоятельного изучения.

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Подростки могут участвовать в онлайн-курсе как основатели и двигатели проекта и как участники команды на следующих ролях: разработчик, дизайнер, контентер, маркетолог.

В результате ребята приобретут новые навыки, узнают устройство стартапа, получат обратную связь по идеям и их реализации, возможность общаться с настоящими предпринимателями и единомышленниками, шансы пройти практику в стартапе или крупной компании. 

Лучшим ученикам будут вручены книги серии «Чему не учат в школе» от издательства Smart Reading, партнёра школы.

Курс научит подростков мыслить глобально, избавит от страха ошибок, неудач и в итоге поможет появлению в России и странах СНГ предпринимателей мирового уровня, как Илон Маск, Джефф Безос или Джек Ма. А ещё изменит устоявшееся представление о том, что хорошее образование и ценные знания стоят больших денег, а потому доступны только обеспеченным семьям. 

Фото на обложке: Unsplash

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