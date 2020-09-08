В «Лаборатории Касперского» стартует отбор на программу стажировок SafeBoard

«Лаборатория Касперского» открывает конкурсный отбор на стажировку SafeBoard. Это годовая оплачиваемая программа для студентов московских вузов. Участники пройдут практику и поработают над реальными IT-проектами в сфере кибербезопасности.

Студентам надо выбрать одно из 11 направлений: разработка (Python), разработка (Haskell), разработка (C++), разработка (C#), тестирование, исследование угроз, системный анализ, DevOps, UI/UX-дизайн, продакт-менеджмент, системное администрирование.

Для направлений DevOps, UI/UX-дизайн, системное администрирование и продакт-менеджмент идёт индивидуальный отбор кандидатов, на все остальные направления можно попасть по общему отбору.

Отбор по общему конкурсу состоит из онлайн-тестирования, где проверят теоретические знания, и хакатона, где будут практические задачи. После студенты проходят образовательный интенсив с лекциями и воркшопами от экспертов «Лаборатории Касперского».

Индивидуальный отбор состоит из тестового задания, видеоинтервью и собеседования с командой.

Стажировка начинается в конце ноября 2020 года. Каждый участник получит фиксированную заработную плату и бонусы — компенсацию питания, бесплатный спортзал, корпоративные курсы, участие в мероприятиях. График работы гибкий, от 20 часов в неделю. Лучших по итогам стажировки пригласят на постоянную работу в «Лабораторию Касперского».

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