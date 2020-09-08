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В «Лаборатории Касперского» стартует отбор на программу стажировок SafeBoard

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

«Лаборатория Касперского» открывает конкурсный отбор на стажировку SafeBoard. Это годовая оплачиваемая программа для студентов московских вузов. Участники пройдут практику и поработают над реальными IT-проектами в сфере кибербезопасности.

В «Лаборатории Касперского» стартует отбор на программу стажировок SafeBoard

Студентам надо выбрать одно из 11 направлений: разработка (Python), разработка (Haskell), разработка (C++), разработка (C#), тестирование, исследование угроз, системный анализ, DevOps, UI/UX-дизайн, продакт-менеджмент, системное администрирование. 

Для направлений DevOps, UI/UX-дизайн, системное администрирование и продакт-менеджмент идёт индивидуальный отбор кандидатов, на все остальные направления можно попасть по общему отбору. 

Отбор по общему конкурсу состоит из онлайн-тестирования, где проверят теоретические знания, и хакатона, где будут практические задачи. После студенты проходят образовательный интенсив с лекциями и воркшопами от экспертов «Лаборатории Касперского». 

Индивидуальный отбор состоит из тестового задания, видеоинтервью и собеседования с командой. 

Стажировка начинается в конце ноября 2020 года. Каждый участник получит фиксированную заработную плату и бонусы — компенсацию питания, бесплатный спортзал, корпоративные курсы, участие в мероприятиях. График работы гибкий, от 20 часов в неделю. Лучших по итогам стажировки пригласят на постоянную работу в «Лабораторию Касперского». 

Фото на обложке: Shutterstock / leungchopan

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