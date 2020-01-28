Названы самые популярные профессии среди молодежи

«Работа.ру» составила рейтинг самых популярных профессий среди молодежи. На первом месте в списке продавец-консультант. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Работы.ру».

Работу продавцом-консультантом в прошлом году по всей России искали 4,8 тысячи молодых людей. Официантом хотели бы работать 4,4 тысячи соискателей. Еще 3,8 тысячи человек искали вакансии продавца-кассира.

В числе других популярных среди молодежи профессий работа администратором и грузчиком.

Активнее всего молодые люди ищут работу в январе и июле. Именно в эти месяцы на портале «Работа.ру» они создали больше всего резюме.

Чаще всего в 2019 году работу искала молодежь из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, созданных с начала 2019 года. Эксперты проанализировали 69,5 тысяч резюме.

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