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Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Два акселератора «Сбера» для молодых людей открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту. К участию ждут школьников и студентов – они пройдут программу по созданию стартапа и специальный курс по AI.

Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту

Прием заявок на трек по искусственному интеллекту ведут акселераторы SberZ для школьников и SberStudent для студентов, сообщили в пресс-службе «Сбера».

Участники трека пройдут акселерационную программу по созданию технологического стартапа, а также специальный курс по теме искусственного интеллекта.

Акселерационная программа SberZ и SberStudent длится 8 месяцев. На первом этапе участники посещают лекции, знакомятся с цифровым инструментарием, оценивают перспективы AI-стартапа. На втором этапе участники объединяются в команды и работают над созданием MVP – «минимально жизнеспособного продукта». На третий этап переходят лучшие участники – выступают перед руководством «Сбера» и инвесторами на демодне, а затем делят призовой фонд.

Участие в акселерационных программах бесплатное. Заявки принимаются до 14 февраля на сайтах акселераторов, например, этом.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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