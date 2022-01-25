Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту

Два акселератора «Сбера» для молодых людей открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту. К участию ждут школьников и студентов – они пройдут программу по созданию стартапа и специальный курс по AI.
Прием заявок на трек по искусственному интеллекту ведут акселераторы SberZ для школьников и SberStudent для студентов, сообщили в пресс-службе «Сбера».
Участники трека пройдут акселерационную программу по созданию технологического стартапа, а также специальный курс по теме искусственного интеллекта.
Акселерационная программа SberZ и SberStudent длится 8 месяцев. На первом этапе участники посещают лекции, знакомятся с цифровым инструментарием, оценивают перспективы AI-стартапа. На втором этапе участники объединяются в команды и работают над созданием MVP – «минимально жизнеспособного продукта». На третий этап переходят лучшие участники – выступают перед руководством «Сбера» и инвесторами на демодне, а затем делят призовой фонд.
Участие в акселерационных программах бесплатное. Заявки принимаются до 14 февраля на сайтах акселераторов, например, этом.
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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