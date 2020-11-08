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«Нерешаемых задач нет»: победители олимпиады НТИ о том, как проходит стажировка в Сбербанке

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Ирина Новик
Ирина Новик

Ведущий специалист по взаимодействию со СМИ Олимпиады НТИ

Мария Передок

Кружковое движение НТИ помогает школьникам и студентам проявить себя в технологической сфере. Среди множества профилей олимпиады НТИ есть направление «Искусственный интеллект»: победа в нём даёт возможность карьерного роста уже в школе или сразу после неё. Участников пяти лучших команд приглашают на стажировку в экосистему Сбербанка по направлению Data Science.

О том, каково практиковаться в «Сбере», какие задачи необходимо выполнять и как совмещать это всё с учёбой, рассказали участники стажировки, прошедшей в августе-сентябре 2020 года. 

«Нерешаемых задач нет»: победители олимпиады НТИ о том, как проходит стажировка в Сбербанке

Владислав Бермишев

Про Олимпиаду НТИ я узнал от одноклассников. Мне показалось интересным вступительное задание в профиле «Искусственный интеллект» — узнать возраст человека по его покупкам — и я решил попробовать. По началу было сложно осваивать незнакомые темы и применять их на практике. В то же время, хотелось попробовать себя в чём-то другом и получить новые знания. Так что мотивация никогда не пропадала, и на протяжении всего пути было невероятно интересно.

Перед финальным этапом я не думал о призовом месте, мне просто хотелось показать хороший результат и решать интересные задачи.Так что да, победа стала полной неожиданностью.

Потом мне пришло письмо от рекрутера Сбербанка с предложением пройти стажировку. Я подумал, что будет здорово поработать с искусственным интеллектом в реальности. Стажировка проходила в команде AGI NLP (Artificial General Intelligence Natural Language Processing). Каждые две недели мы с руководителем стажировки расписывали план на следующие две недели. Задачи были вполне реальными, из жизни. 

Я был единственным стажёром в команде. Поначалу было сложно встроиться в новый коллектив. Но думаю, справился, ведь отношение ко мне было максимально дружелюбное. 

Я учусь в МГТУ им. Баумана на специальности «Прикладная математика и информатика». Большая часть стажировки пришлась на сентябрь. Тяжело было совмещать работу и учёбу на первом курсе, постоянно не хватало времени. Зато стажировка помогла мне понять, что нерешаемых задач нет, и я вполне способен с ними справляться. 

 


Михаил Кузнецов

Первый раз я участвовал в Олимпиаде НТИ в 10 классе, но тогда ничего не вышло. Через год я настроился занять призовое место. Во-первых, олимпиада даёт плюсы при поступлении. Во-вторых, это был профиль 2 уровня РСОШ, за победу давали денежный приз и предлагали стажировку в Сбере. 

В финале тяжелее всего было психологически: хотелось, чтобы вложенные силы окупили себя по максимуму. Я много готовился, но все равно 4 место в общем зачёте (и денежный приз, соответственно) и диплом 1 уровня стали очень приятными неожиданностями, поскольку я знал немало людей опытнее меня, также претендовавших на победу и стажировку.

Про стажировку нам много говорили ещё во время соревнования. Проводить её планировали летом, но эпидемия порушила планы. Стажироваться получилось только две последние недели августа. 

Я был единственным стажёром в отделе и работал над задачей от центра когнитивных исследований Андрея Курпатова —  занимался разработкой бота для борьбы с когнитивными искажениями. К сожалению, из-за ограниченного срока не всё задуманное получилось реализовать. Не получилось плотно поработать с данными: много времени ушло на разработку некоторых технических аспектов.

Фото: Unsplash

 

Команде когнитивных исследований понравился полученный результат. Со старшими коллегами было по-настоящему приятно и комфортно работать. Они оказались очень отзывчивыми людьми, с которыми всегда можно было посоветоваться, предложить им своё видение решения задачи, обсудить его.

Мне удалось поработать в действительно крупной корпорации, а это весьма ценный опыт. Сейчас продолжать стажировку нет возможности. Я учусь в НИЯУ МИФИ по направлению «Программная инженерия», из-за высокой нагрузки на 1 курсе больше ни на что не остаётся времени. Но я рассматриваю вариант трудоустройства в Сбербанк в дальнейшем. 


Игорь Павлов

Про олимпиаду мне рассказали друзья, которые тоже участвовали в ней. На тот момент я увлекался машинным обучением и поэтому в соревнованиях выбрал «Искусственный интеллект». Конечно, было сложно, но интересно. Мне хотелось проверить знания на практике, на победу я не особо рассчитывал, она стала большой неожиданностью.

После олимпиады мне на электронную почту пришло письмо с предложением о стажировке в Сбербанке. Я был очень рад тому, что смогу попробовать работать по специальности и сравнить свои ожидания от будущей профессии с реальностью.

Стажировка проходит в отделе CDS (Chief Data Science). Мне предложили работать вместе с другим стажёром, тоже победителем Олимпиады КД НТИ в профиле «Искусственный интеллект».

Для меня одна из самых больших проблем работы в команде — распределить обязанности каждому по силам. Хорошо, что на стажировке есть возможность каждому выбирать те задачи, в которых он разбирается.

Так что писать код вместе довольно просто и интересно. Это вообще один из самых важных для программиста навыков работы в команде. Руководитель помогает в некоторых задачах, но реализуем проект — нейронный перенос стиля (Neural Style Transfer) — полностью мы с напарником. Позже эту модель будут использовать в проекте SberSight.

Я учусь в МГТУ им. Баумана на факультете Прикладной математики и информатики. Тяжело стажироваться и учиться одновременно, особенно на первом курсе, когда учёба дается сложнее всего. Пока что я справляюсь, успеваю и то, и другое. Правда свободного времени почти нет.

На стажировке есть мотивация постоянно изучать что-то новое и сразу применять полученные знания на практике. Это очень круто, потому что развитие профессиональных навыков идёт в разы быстрее и со временем становишься увереннее в своих силах. Стажироваться в Сбере мне нравится: задачи очень интересные, а если что-то не получается, то коллеги помогают, за что я очень благодарен им. А ещё у Сбера классный офис!

 

Фото на обложке: Unsplash 

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