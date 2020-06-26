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Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сбербанк и его благотворительный фонд «Вклад в будущее» запустили летние Сберкампусы. С их помощью дети смогут обучаться и развивать навыки в современных направлениях науки и технологий, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов

На протяжении всего лета у школьников будет возможность заниматься рядом с домом в небольших образовательных группах. Дети смогут пройти обучение по техническим направлениям — от работы с BigData и искусственным интеллектом (ИИ) до робототехники и космических технологий. В кампусах упор делается на практические занятия — мозговые штурмы, дебаты, стратегические сессии, презентации и защиты проектов.

Сберкампусы доступны в более чем 45 регионах России. Большинство из них начнёт работу в июле и августе.

Фото на обложке: Unsplash

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