Сбербанк открывает набор на образовательные программы в 12 вузах России

Сбербанк открывает очередной набор на совместные образовательные программы с 12 вузами России. Направления подготовки — от экономики до программной инженерии. На бюджетные места проводится конкурс, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Все направления связаны с IT, технологиями или финансами и банковским делом. Есть бакалаврские, магистерские и программы дополнительного образования. Студенты смогут начать карьеру в Сбербанке во время обучения или после выпуска.

Бакалаврские программы:

МФТИ — «Software Engineering» (приём документов до 6 августа);

ЮФУ — «Специализированный курс по обучению Java разработке» (приём документов до 14 августа);

ДВФУ — «Экономика» (приём документов до 18 августа).

Магистерские программы:

РАНХиГС — «Финансы и технологии» (приём документов до 14 августа);

БФУ им. Канта — «Банковские информационные технологии» (приём документов до 14 августа);

ИТМО — «Цифровые технологии умного города», «Информационная безопасность», «Робототехника», «Финансовые технологии больших данных» (приём документов до 10 августа);

ДВФУ — магистерская программа «Искусственный интеллект и большие данные» (приём документов до 18 августа);

УрФУ — «Прикладной анализ данных»;

СамНУ — «Data Science» (приём документов до3 августа).

Программы дополнительного образования:

МИФИ — дополнительное образование «Информационные технологии в социальных системах»;

УрФУ — программа дополнительного образования «Сбертех Start».

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