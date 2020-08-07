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Сбербанк открывает набор на образовательные программы в 12 вузах России
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Мария Передок
Сбербанк открывает очередной набор на совместные образовательные программы с 12 вузами России. Направления подготовки — от экономики до программной инженерии. На бюджетные места проводится конкурс, рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Сбербанк открывает набор на образовательные программы в 12 вузах РоссииМария Передок
Все направления связаны с IT, технологиями или финансами и банковским делом. Есть бакалаврские, магистерские и программы дополнительного образования. Студенты смогут начать карьеру в Сбербанке во время обучения или после выпуска.
Бакалаврские программы:
- МФТИ — «Software Engineering» (приём документов до 6 августа);
- ЮФУ — «Специализированный курс по обучению Java разработке» (приём документов до 14 августа);
- ДВФУ — «Экономика» (приём документов до 18 августа).
Магистерские программы:
- РАНХиГС — «Финансы и технологии» (приём документов до 14 августа);
- БФУ им. Канта — «Банковские информационные технологии» (приём документов до 14 августа);
- ИТМО — «Цифровые технологии умного города», «Информационная безопасность», «Робототехника», «Финансовые технологии больших данных» (приём документов до 10 августа);
- ДВФУ — магистерская программа «Искусственный интеллект и большие данные» (приём документов до 18 августа);
- УрФУ — «Прикладной анализ данных»;
- СамНУ — «Data Science» (приём документов до3 августа).
Программы дополнительного образования:
- МИФИ — дополнительное образование «Информационные технологии в социальных системах»;
- УрФУ — программа дополнительного образования «Сбертех Start».
Фото на обложке: Unsplash
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