«А мне в этом мире жить». О чем переживают современные выпускники

В прошлом году « Фоксфорду » исполнилось 10 лет, и мы решили провести конкурс среди школьников, в котором участники должны были рассказать о своих главных задачах. В нем поучаствовали более 6 000 учеников 3–11 классов в России и за рубежом. Победители получили от нас обучение в подарок, а мы — ответы на вопрос: «Что волнует будущих выпускников?».

Поступление, ЕГЭ и олимпиады

Поступление — главная цель. Среди российских вузов лидируют МФТИ и МГУ (каждый набрал около 17%), затем идет НИУ ВШЭ (11%). Популярностью у выпускников также пользуются МГТУ им. Баумана, МГИМО, МГМУ им. Сеченова и СПбГУ. Только 6% школьников ответили, что хотят поступить в зарубежный вуз.

Но поступить в вуз мечты можно разными способами: кто-то хочет достойно сдать ЕГЭ, а кто-то планирует посвятить свое время подготовке к олимпиаде.

«Я планирую ближайшие два года полностью посвятить подготовке к Всеросу (Всероссийская олимпиада школьников, — прим. Rusbase). В этом году я буду по максимуму ботать олимпиады, чтобы иметь портфолио, с которым в будущем можно будет поступить в лицей ВШЭ или другие лучшие школы Москвы», — рассказал один из опрошенных школьников.

Давление со стороны взрослых

Многие участники ответили, что хотят выбрать одно направление, но родители настаивают на другом. Одна участница рассказала, что собирается поступать туда, куда хочет, чтобы доказать себе и окружающим — она может принимать верные решения.

Другая выпускница мечтает убедить родных, что в московские вузы поступают не только москвичи, но и ребята из регионов.

Финансовая независимость

Это в основном беспокоит школьников, мечтающих поступить в топовый столичный вуз. Многие из участников писали, что не хотят обременять родителей, поэтому их вариант — поступить на бюджет с общежитием и в дальнейшем совмещать учебу с подработкой.

«Я терпеть не могу сидеть у кого-то на шее, принимать подачки и вообще любой вид помощи. Каждый рубль у родителей на карманные расходы я беру с глубоким чувством вины. „Они и так много на меня тратят“, — постоянно проносится в голове в такие моменты. Поэтому поступления в вуз в конце следующего года я жду, как судного дня. Я не голодный, уставший и продрогший студент, но я очень хочу им стать», — заявляет один из опрошенных.

«Родителям будет очень тяжело оплачивать высшее образование, и я хочу помочь им», — рассказал другой.

Беспокойство о будущем

Один опрошенный нами школьник поделился своими переживаниями: «Мне не повезло: я живу в то время, когда предположить, что будет через двадцать лет, почти невозможно. С каждым годом все меняется. Исчезают профессии, которые раньше казались самыми стабильными и престижными. Почти по щелчку пальцев меняются взгляды людей. А мне в этом мире жить».

Востребованная и полезная специальность

Самые популярные направления обучения — IT и медицина, а профессии мечты — ученый и преподаватель. Впрочем, были и уникальные ответы: один человек ответил, что хочет стать биоинформатиком, чтобы изучать программирование и биологию. Другой выпускник написал, что его работа мечты — генетический консультант, чтобы «люди были здоровы и счастливы».

В основном школьники хотят получить не только востребованную и высокооплачиваемую профессию, но еще полезную:

«С самой начальной школы я мечтала что-то изобретать, и чтобы мои изобретения приносили пользу людям. Внести свой вклад в развитие человечества. Хочу дарить людям счастье, новую жизнь... В каком-то смысле оставлять свой светлый отпечаток на них как в физическом, так и в моральном плане».

«Вообще говоря, после учебы я мечтаю вернуться в свою республику и постараться сделать ее лучше. Приятно видеть свою малую родину сильной», — рассказал школьник.

Переезд в другую страну

Даже школьники, которые хотят поступить в ведущие российские вузы, в будущем рассматривают жизнь в другой стране. Основная причина — желание узнать другую культуру и получить новый опыт. Некоторые выпускники очень конкретны: одна девушка написала о мечте жить в Южной Корее и открыть там свой ресторан.

Выводы

В целом, современные выпускники очень сознательные и желают делать выбор самостоятельно, без оглядки на взрослых и сверстников. Многие из них уже сейчас знают, кем хотят стать и упорно идут к своей мечте, осознавая будущие преграды и препятствия.

Фото на обложке: Shutterstock / Alena Ozerova