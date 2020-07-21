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Тренды школьного образования во время пандемии — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Образовательная платформа Учи.ру и Vinci Agency выяснили, какие тренды появились в школьном образовании во время пандемии коронавируса. По результатам исследования составили 10 самых актуальных запросов по учёбе за последние три месяца, сообщает пресс-служба Учи.ру.

Тренды школьного образования во время пандемии — исследование

Для каждого из десяти трендов исследователи измерили индекс силы — он показывает, насколько интересен аудитории конкретный запрос. В ТОП вошли следующие группы запросов:

  • «Zoom для школы» — индекс силы 86. Этот запрос показывает, что пользователям нужны платформы для видеоконференций, онлайн-уроков и лекций.
  • «Массовый открытый онлайн-курс» — индекс силы 77. По запросам это самая популярная форма дистанционного обучения.
  • «Цифровой учитель/digital teacher» — индекс силы 52. Спрос на специалистов в сфере образования с хорошей диджитал-подготовкой растёт. 
  • «Вновь получившие популярность подходы к обучению» — индекс силы 48. Чаще всего люди искали — «обучение по запросу/ inquiry-based learning» (70), «мобильное обучение/m-learning» (57) и «гибкое обучение/flexible learning» (57), «смешанное обучение/blended learning» (48), «перевёрнутый класс/flipped classroom» (32) и STEAM-образование (24). 
  • «Новая роль учителя» — индекс силы 45. Как профессия учителя адаптируется к цифровому миру. 
  • «Значимость учителей» — индекс силы 40. Запрос показывает потребность в педагогах, говорит о статусности учительской профессии. 

Исследование проводили в мае 2020 года. Анализировали ведущие организации в сфере образования, включая UNESCO и Open University, смотрели последние новости и публикации по теме.

Фото на обложке: Shutterstock / Kaponia Aliaksei

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