Тренды школьного образования во время пандемии — исследование

Образовательная платформа Учи.ру и Vinci Agency выяснили , какие тренды появились в школьном образовании во время пандемии коронавируса. По результатам исследования составили 10 самых актуальных запросов по учёбе за последние три месяца, сообщает пресс-служба Учи.ру.

Для каждого из десяти трендов исследователи измерили индекс силы — он показывает, насколько интересен аудитории конкретный запрос. В ТОП вошли следующие группы запросов:

«Zoom для школы» — индекс силы 86. Этот запрос показывает, что пользователям нужны платформы для видеоконференций, онлайн-уроков и лекций.

«Массовый открытый онлайн-курс» — индекс силы 77. По запросам это самая популярная форма дистанционного обучения.

«Цифровой учитель/digital teacher» — индекс силы 52. Спрос на специалистов в сфере образования с хорошей диджитал-подготовкой растёт.

«Вновь получившие популярность подходы к обучению» — индекс силы 48. Чаще всего люди искали — «обучение по запросу/ inquiry-based learning» (70), «мобильное обучение/m-learning» (57) и «гибкое обучение/flexible learning» (57), «смешанное обучение/blended learning» (48), «перевёрнутый класс/flipped classroom» (32) и STEAM-образование (24).

«Новая роль учителя» — индекс силы 45. Как профессия учителя адаптируется к цифровому миру.

«Значимость учителей» — индекс силы 40. Запрос показывает потребность в педагогах, говорит о статусности учительской профессии.

Исследование проводили в мае 2020 года. Анализировали ведущие организации в сфере образования, включая UNESCO и Open University, смотрели последние новости и публикации по теме.