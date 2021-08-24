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Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде

YOUNG
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Стартовала регистрация на Национальную технологическую олимпиаду (ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ) для школьников 8-11 классов. Старшеклассники в командном формате смогут принять участие в конкурсе по одному из 31 инженерного направления, включая искусственный интеллект, беспилотные системы, геномное редактирование и водную робототехнику.

Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде

Подать заявку на участие можно на сайте Национальной технологической олимпиады до 30 октября.

Организаторы надеются, что состязание сможет пройти в привычном очном формате, несмотря на пандемию, и финалисты конкурса смогут работать в лабораториях и на испытательных полигонах городов-участников.

Победа в 75% профилей даст школьникам 100 баллов ЕГЭ при поступлении в более чем 170 вузов России, в том числе — МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, НГУ, ДВФУ, Московский, Санкт-Петербургский и Томский политехнические университеты и другие.

Направления «Искусственный интеллект», «Автоматизация бизнес-процессов» и «Информационная безопасность» проходят при поддержке фонда Сбербанка «Вклад в будущее», компаний «1C» и «Ростелеком Солар» соответственно.

Финалисты, показавшие лучшие результаты, смогут пройти стажировки в компаниях-партнерах и стартапах-организаторах направлений олимпиады. Как отмечают в отделе информации олимпиады, чаще всего возможность стажировки получают победители профилей «Искусственный интеллект» и «Автоматизация бизнес-процессов».

Призовой фонд конкурса составляет более миллиона рублей. Организаторы олимпиады сообщают, что денежные призы получат победители профиля «Искусственный интеллект» и, с высокой долей вероятности, лучшие проекты по другим направлениям соревнований.

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Фото: отдел информации Национальной технологической олимпиады

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