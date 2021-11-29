Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование

Каждый третий российский школьник хочет начать карьеру в индустрии разработки видеоигр, при этом многие готовы пойти в сферу не только ради высокой зарплаты. Однако большинство школьников боятся, что родители не одобрят их выбор.

О планах российских школьников на построение карьеры рассказывается в результатах исследования, проведенного VK. В нем приняли участие 2 тысячи школьников со всей России

Согласно опросу, треть учеников с 6 по 9 класс хотят связать свое будущее с разработкой видеоигр. Многие из них уверены, что это направление будет востребовано в будущем и приносить доход. Однако именно с высокой зарплатой свои перспективы сравнивают гораздо меньше школьников, чем, например, с возможностью превратить работу в хобби или создавать проекты для многомиллионной аудитории.

Впрочем, есть немало обстоятельств, которые школьники считают барьерами для построения своей карьеры в индустрии разработки игр. Главный барьер – родители, которые, как рассказали 21% участников опроса, не одобрят выбор своих детей. Также школьники отметили, что не понимают, где нужно учиться, чтобы получить базу для построения карьеры в геймдеве.

15% школьников уже учатся создавать игры в свободное время. Около трети готовы начать работать в игровой сфере сразу после окончания школы, при этом подавляющее большинство – 56% – хотят строить карьеру в России.

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