Магистратура в Шотландии: «Обязательно надо ходить в кружки — будет что добавить в резюме»

Килты и волынки, виски, красивейшая природа и много озер — большинство людей выбирает Шотландию не для учебы, а для путешествий и знакомства с местной культурой. Наташа Носенко, автор телеграм-канала @OverseasStudent , влюбилась в Эдинбург во время туристической поездки, но вернулась сюда и за высшим образованием. Сейчас она проходит магистратуру по специальности «Устойчивое управление морями» (Marine Systems and Policies MSc) в University of Edinburgh.

Как я оказалась в Шотландии

В Великобританию я решилась переехать после того, как девять лет назад мы с родителями путешествовали по Шотландии. Эдинбург так запал мне в душу, что я захотела вернуться сюда уже в качестве студента. Я окончила школу в России в 2013 году, сдала ЕГЭ и поступила в частную школу в Англии. После двух лет в Оксфорде я наконец-то поступила в University of Edinburgh на специальность «Германистика и Итальянистика» (German and Italian MA).

University of Edinburgh был пределом всех мечтаний, потому что он один из лучших в стране и мире по литературным и языковым направлениям и находится в Эдинбурге. Это направление для бакалавриата я выбрала, потому что хотела и хочу работать журналистом, а литературные специальности отлично к этому готовят. Да еще и два иностранных языка у меня в кармане!

Я окончила бакалавриат в июле 2019 года и к этому моменту уже успела поступить в магистратуру в том же вузе. Правда, по совсем другой специальности. Я очень ценю свою литературную специальность и по возможности снова бы пошла туда же, будь у меня машина времени…

Но в магистратуре я захотела попробовать себя в совсем другой области — экология и рациональное использование океанов. Эта сфера в английском называется одним словом — sustainability.

В моем университете есть целый ряд таких программ, не обязательно ограничиваться только морями. Я пошла на это направление просто потому, что очень люблю море и хотела бы заниматься чем-то полезным — а сфера sustainability сейчас как раз развивается!

Как поступить в британскую магистратуру

Моя программа длится всего год, как и большинство магистерских программ в Великобритании. Чтобы поступить на эту специальность в Эдинбурге (или похожие в других университетах), мне надо было:

написать мотивационное письмо;

предоставить диплом бакалавриата с хорошими оценками (2.1, что в российской системе — четыре или пять);

предоставить рекомендации от преподавателя/работодателя;

подтвердить знания английского (результаты экзаменов IELTS, TOEFL или собственных тестов вуза). Но это не нужно, если первое высшее было на английском языке — как раз мой случай.

Больше всего я боялась, что у меня недостаточно квалификаций или знаний, чтобы меня взяли на магистратуру. Я ходила на вечерние курсы по морской биологии и экологии, чтобы у меня было представление о том, во что я ввязываюсь, много читала на эту тему в свободное от основной учебы времени. Хотя я смогла очень удачно привязать свой бакалавриат и увлечение серфингом, все равно очень переживала, что всего этого недостаточно. Но через два месяца я получила свое заветное письмо из Хогвартса, что меня взяли!

В чем особенности британского master degree

Предметов и контактных часов в неделю у нас не очень много. Большинству людей из других университетов в мире это кажется очень странным и необычным, но для Великобритании это привычное дело. Тут гораздо больше упора идет на самостоятельную работу. На лекциях дают основную информацию и могут объяснить, что и как писать или делать, но очень большой процент обучения отводится на домашние задания и индивидуальную работу на основе пройденного материала. Так что все то время, что мы не тратим на лекции, мы проводим в библиотеке, уткнувшись носом в книжки и статьи.

В университете Эдинбурга есть около 300 кружков по спорту и интересам, и меня это до сих пор поражает. Кружок найдется для кого угодно — и любителей вина, и желающих ходить под парусом, заниматься керлингом или даже паркуром. Самый необычный, который мне попадался, был кружок спортивного ориентирования.

На заметку: очень важно вступать в такие кружки и пробовать новые увлечения, потому что их надо будет упоминать в резюме и мотивационных письмах при поиске работы.

В кружках можно много чему научиться, и там есть возможность получить опыт работы. Например, можно научиться писать статьи, снимать кино, а если занять место в комитете управления кружка (они есть во всех клубах), то и разобраться в администрировании. Я за все годы в университете состою в клубе серфинга, дайвинга, итальянского языка, конструкции ветряка и нескольких студенческих изданий газет. В этих всех клубах можно завести очень много друзей с теми же интересами и потратить сильно меньше денег, чтобы получить какие-нибудь, как правило, дорогие навыки (например 400 вместо 800 фунтов за лицензию дайвера).

Лондон vs Эдинбург: где лучше

Поскольку я не первый год в Эдинбурге и давно тут освоилась, я снимаю обычную квартиру с подругой из Швейцарии, которая работает биологом в одной из лабораторий при университете. Я знаю, что многие русские студенты не любят Эдинбург, потому что постоянно сравнивают его с Лондоном, где, без сомнения, больше магазинов и ночная жизнь поактивнее. Но это не для меня.

Я очень люблю Эдинбург, в том числе из-за его близости к морю (30 минут на велосипеде от моего дома) и международной обстановки. Здесь я чувствую себя так, словно я нахожусь во всем мире одновременно.

Вокруг очень приятные и дружелюбные люди, очень легко заводить знакомых и друзей, а в течение года проходит множество фестивалей. Один из них — самый большой и известный фестиваль искусств и театра в мире — The Fringe.

В Шотландии (и в Британии вообще) можно заниматься серфингом! Тут, конечно, холодно, но у этого есть своя атмосфера, и виды в поездках невероятные, а в Шотландии есть очень красивые пляжи. Ближайшие споты для серфинга находятся в 40 минутах от Эдинбурга, а University of St Andrews вообще расположен почти на береговой линии. К слову, я по-прежнему так себе серфер, но серфинг стал очень важным для меня занятием, в том числе из-за университетского клуба.

Какие перспективы после окончания

О перспективах на данный момент из-за ситуации с пандемией говорить сложно. Я буду искать работу в сфере защиты морей и океанов для начала в Шотландии, но я бы хотела пожить где-нибудь еще. Не считаю возвращение в Россию чем-то ужасным или символом провала, но мне нравится жить в разных странах мира. Так что на данный момент я не рассматриваю всерьез варианты работы в России, хотя не исключаю этого в будущем.

Фото: архив героини материала