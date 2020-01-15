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Кружковое движение НТИ и «РОББО» проведут олимпиаду по креативному программированию для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Кружковое движение НТИ и компания «РОББО» приглашают школьников принять участие в Scratch-Олимпиаде по креативному программированию. Прием заявок стартовал 14 января, сообщили в пресс-службе НТИ. 

Кружковое движение НТИ и «РОББО» проведут олимпиаду по креативному программированию для школьников

Российский региональный этап пройдет с января по февраль. Призеры примут участие в заочном туре международной олимпиады, которая пройдет с марта по май. Очный финал состоится в Финляндии в сентябре. 

Ученики начальных классов будут создавать анимированные истории, 5-6 классов – компьютерные игры. Старшеклассников приглашают состязаться в номинации STREAM-проекты, где они займутся разработкой электронных образовательных ресурсов на основе креативного языка программирования Scratch. 

Международная Scratch-Олимпиада по креативному программированию проводится с 2017 года. Организатором выступает производитель образовательной робототехники «РОББО» при поддержке Кружкового движения НТИ, Агентства стратегических инициатив, Университета 20.35, Фонда «Сколково» и других партнеров. В олимпиаде участвуют школьники из пяти стран.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions

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