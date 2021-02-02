Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«В России секстех носит характер “легкой подпольности”»: как в 24 года создать приложение для проверки сексуального здоровья

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Sexual — мобильное приложение, которое позволяет проверить своё сексуальное здоровье и здоровье партнёра. Для этого надо сдать анализы и загрузить их в систему, где они обрабатываются, а модераторы выставляют статус «здоров / не здоров».

Михаил Ивлев придумал проект, когда ему было 24 года. Методом проб и ошибок он понял, что стартап — это, прежде всего, построение бизнеса, а не реализация абстрактной идеи. 

Мы поговорили с Михаилом о Sexual и выяснили, как он создавал проект, как люди относятся к теме сексуального здоровья и что сейчас происходит с рынком секстеха в России. 

«В России секстех носит характер “легкой подпольности”»: как в 24 года создать приложение для проверки сексуального здоровья

— Как пришла идея создать проект, с чего всё началось?

— С «Тиндера» и активных похождений по нему, которые, как правило, заканчивались одним и тем же. Я понял, насколько люди безответственно относятся к своему половому здоровью, не хотят обсуждать его, говорить про анализы. Задавать подобные вопросы действительно не очень этично и не хочется, но надо. 

Я захотел сделать геймифицированный, интерактивный продукт с классным имиджем. Чтобы можно было, например, спросить: «А ты уже зарегистрирован на Sexual? Я да. Покажи свою карточку». И это вроде не так страшно обсуждать, даже интересно. 

Миссия моего проекта — сделать так, чтобы люди меньше болели и ответственно относились к своему половому здоровью. И в целом навеять новую культуру свиданий, более осознанную.

— Расскажи поподробнее о команде проекта. Кто тебе помогал делать приложение, с кем ты работаешь?

— По большей части я всё делаю один. Ещё мне помогали друзья-разработчики с кодом приложения и выгрузкой его в App Store. Мне очень не хватает в команде разработчика на постоянной основе и маркетолога. Этих людей хотелось бы найти в первую очередь. 

На разработку приложения у меня ушло порядка 150 тысяч рублей из личных накоплений. 

— Почему ты до сих пор не нашёл их? В чём сложность? 

— Мне кажется, причина в том, что тема приложения довольно специфическая, и многие люди боятся в неё лезть, пока не хотят с этим связываться. Человеку это должно быть действительно интересно, это должно его волновать, и пока, видимо, я такого партнера не нашёл. 

Сейчас в приоритете разработчик, потому что без него сложнее всего. Это же мобильное приложение.

— Какой отклик ты получаешь от пользователей, от тех, кто скачал приложение? Как люди относятся к данной теме?

— Большинство людей относится довольно скептично, потому что это щепетильная тема. Люди постарше даже обсуждать не хотят. Молодые воспринимают адекватнее, и в целом, в процессе создания проекта, я понял, что моя целевая аудитория — это представители ЛГБТК+ сообществ, в основном — геи. Вот как раз они действительно очень позитивно отзываются. Многие писали, что это классная идея, что они устанавливают приложение. У них это однозначно находит отклик, им очень нравится. 

Моя идея — начать со среды, где люди уже открыто разговаривают про секс и здоровье, сдают анализы. А потом уже, оттолкнувшись от этой среды, перейти ко всем остальным, которым сейчас это кажется страшным и пугающим.

— Как именно твоё приложение помогает людям узнать больше о теме сексуального образования? Планируются ли какие-то опции, чтобы просветить людей?

— В приложение можно интегрировать обучающие просветительские материалы, необязательно рекламного характера. Но есть СМИ, которые уже специализируются на этом профиле, и соревноваться с ними сложно и не нужно. Наверное, лучше запартнёриться и дать им площадку у нас на бесплатных началах. Нам нет смысла быть медиа, которое просвещает, уже есть замечательные люди, которые этим занимаются. 


1/3
2/3
3/3

— Насколько безопасно с точки зрения хранения данных твоё приложение? 

— Мы сейчас приходим к модели WhatsApp. Он не хранит сообщения и файлы у себя на серверах, только в телефоне конкретного пользователя. То есть если удалить WhatsApp со своего устройства, то все переписки потеряются. У нас такая же история.

Когда люди загружают свои анализы в приложение, они приходят к нам на сервер, мы ставим галочку «здоров, не здоров» и удаляем их у себя. А если человек сдавал анализы через наши партнёрские клиники, мы сразу отправляем пользователю в телефон результаты его анализов. На самих серверах хранится информация, здоров человек или нет, а не медицинские данные с показателями.

— Каким образом происходит проверка медицинских анализов? Почему другой человек должен поверить, что эти анализы не фальшивые?

— Сейчас есть два варианта: загрузить в приложения анализы, уже имеющиеся на руках, или сдать их через партнёрские клиники.

  1. В первом случае наши специально обученные модераторы проверят справку и выставят галочки «здоров, не здоров».
  2. Во втором случае сама клиника пришлёт нам результаты, и мы их уже отправим пользователю в приложение. Второй случай защищён на 100% от фальшивых результатов, и мы будем развивать прежде всего именно его.

— Как ты выстраивал отношения с медицинскими клиниками, где люди могут сдать анализы?

— Наш партнёр — сеть клиник KDL. Они одни из самых крупных, наравне с «Инвитро» в России и СНГ. KDL платит 10-20% от стоимости анализов в зависимости от объёма продаж. Из них мы даём клиентам скидки в размере 5% от стоимости этих анализов. То есть сдать анализы через наше приложение дешевле, чем просто прийти в клинику. Например, если анализ стоит 100 рублей, то мы получаем от 10 до 20 рублей от KDL. Из них отдаём скидку 5%. То есть клиенту анализ стоит 95 рубелей, а мы получаем от 5 до 15 рублей по факту от клиники.

Также клиника присылает результаты анализов, что позволяет пользователю самому не загружать их в приложение: они автоматически окажутся у него в профиле.

— Какой доход сейчас у приложения и сколько на нём вообще можно заработать?

— В приложении никто ни за что не платит, можно только записаться на анализы, прийти и сдать их, получить результаты. Деньги приходят от клиники. 

Мы хотим создать новый раздел, где пользователи смогут друг друга зачекинить и потом общаться. Например, у них был секс, им всё нравится, но они не хотят делиться другими своими контактами из реальной жизни. Они могут добавить друг друга в приложении, общаться там, договориться о встрече. Но могут в любой момент оборвать связь, и никто о них никогда не узнает. 

В этом разделе мы как раз хотим внедрять тематические рекламные интеграции. Это секс-вечеринки, сексшопы, курсы здоровья.

Мы хотим уйти от зарабатывания на анализах, потому что сложно выстраивать партнёрские отношения с клиниками, особенно в других странах, в Америке, в Европе, там, где другая законодательная база. Поэтому интереснее и выгоднее было бы развивать партнёрские интеграции.

— Ты планируешь привлекать инвестиции в проект?

— Потенциально хотелось бы. Но непонятно, как объяснить идею, во что люди будут вкладывать деньги. На текущем этапе я вижу своими потенциальными инвесторами  фонды, которые занимаются различными проблемами сексуального здоровья, ВИЧ-центры и прочие организации, занимающиеся благотворительностью. Организации, которые, вкладывая деньги, хотят поучаствовать в общественно-полезной истории и инвестировать в здоровье людей. Потому что у меня идея не столько про бизнес и зарабатывание огромных денег, сколько про то, чтобы обществу сделать лучше. 

— В каких странах вы хотели бы запуститься в дальнейшем?

— Наши первые последователи — это представители ЛГБТК+ комьюнити, так что мы планируем выходить на крупные города тех страх, где эти движения наиболее популярны: США, Канада, Нидерланды, Франция и Испания. Это наши ключевые стартовые в мире точки.


Михаил Ивлев


— Расскажи, какой ты для себя положительный опыт приобрёл, пока делал проект?

— Интересный опыт с этим проектом я получил в акселераторе «Физтех.Старт». Я довольно скептически ко всему этому относился, и мне казалось, что все эти акселераторы — секта. Я думал, приду, а там будут говорить про миллионы и Илона Маска. Всё оказалось совсем иначе. Там мне дали классную базу по тому, как начинать строить свой бизнес и как не надо его строить. Познакомили меня с кучей потрясающих людей из среды секстеха, активистами в этой области. Навыки бизнеса и знакомство с новыми людьми — это самое главное, что дал мне проект. Совершенно незнакомые ребята приходят с отзывами о том, что я делаю, и говорят, что это классно.

— То есть в целом в акселераторе отнеслись нормально к такому проекту и к такой теме?

— Вот как раз таки акселератор очень круто к этому отнёсся. Мне уделяли много внимания, поддерживали, говорили, что всё получится. В отличии от многих других мест, куда я приходил с этим проектом. Чаще всего я слышал: «Миш, ну это вообще не то». А тут наоборот: мало того, что меня поддержали, мы ещё разработали план действий, как с этим можно жить, куда с проектом идти. 

— Как ты оцениваешь рынок секстеха в России? Какие перспективы для него видишь?

— Мне кажется, пока что у нас это носит характер легкой подпольности.

Есть определённые группы людей, которые уже не стесняются развивать секстех. Но пока это всё равно закрытая тусовка, и у неё однозначно смешные масштабы в рамках всей страны.

Я вижу, что секстех мощно набирает обороты, и людям это нужно. Оценить явление в цифрах не могу, к сожалению, не изучал его. Но то, что я наблюдаю, то, что запускается, оно действительно выстреливает. Возможно, это благодаря сильным основателям и наличию спроса и предложения. 

— Какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь дальше этим приложением заниматься, раскручивать его?

— Я хочу поставить этот проект на рельсы, чтобы он набрал аудиторию, рос, работал и приносил пользу людям, но не занимал у меня много времени. У меня есть и другие планы, я хочу развиваться в IT, в туризме. Я, как человек очень интернетный и при этом любящий что-то сделать руками, хочу дать возможность прогрессивной московской тусовке отдохнуть от городской суеты и девайсов. Есть идея построить место за городов, куда могут приехать такие же классные и интересные ребята, как мы все, и провести время на природе.


Фото на обложке и в тексте: из личного архива героя материала

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Это позволило мне жить так, как всегда хотел»: как в 23 года сделать блокировщик контента и заработать на нём 15 миллионов рублей
  2. 2 «Это мой первый научный опыт». Как студент создал платформу, которая может доставлять лекарства до поражённых клеток организма
  3. 3 Видеовстречи и игрушки с дистанционным управлением: как коронавирус меняет свидания и секс
  4. 4 «Сейчас рынок SexTech в России — это исключительно сексшопы». Что происходит на российском рынке секс-гаджетов
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2021

Хакатон инновационных решений для хоккея с мячом BANDYHACK

03 февраля 2021

Актион Акселератор от медиагруппы «Актион-МЦФЭР»

05 февраля 2021

Хакатон в сфере благотворительности Charity boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма