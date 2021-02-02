«В России секстех носит характер “легкой подпольности”»: как в 24 года создать приложение для проверки сексуального здоровья

Мы поговорили с Михаилом о Sexual и выяснили, как он создавал проект, как люди относятся к теме сексуального здоровья и что сейчас происходит с рынком секстеха в России.

Михаил Ивлев придумал проект, когда ему было 24 года. Методом проб и ошибок он понял, что стартап — это, прежде всего, построение бизнеса, а не реализация абстрактной идеи.

Sexual — мобильное приложение, которое позволяет проверить своё сексуальное здоровье и здоровье партнёра. Для этого надо сдать анализы и загрузить их в систему, где они обрабатываются, а модераторы выставляют статус «здоров / не здоров».

— Как пришла идея создать проект, с чего всё началось?

— С «Тиндера» и активных похождений по нему, которые, как правило, заканчивались одним и тем же. Я понял, насколько люди безответственно относятся к своему половому здоровью, не хотят обсуждать его, говорить про анализы. Задавать подобные вопросы действительно не очень этично и не хочется, но надо.

Я захотел сделать геймифицированный, интерактивный продукт с классным имиджем. Чтобы можно было, например, спросить: «А ты уже зарегистрирован на Sexual? Я да. Покажи свою карточку». И это вроде не так страшно обсуждать, даже интересно.

Миссия моего проекта — сделать так, чтобы люди меньше болели и ответственно относились к своему половому здоровью. И в целом навеять новую культуру свиданий, более осознанную.

— Расскажи поподробнее о команде проекта. Кто тебе помогал делать приложение, с кем ты работаешь?

— По большей части я всё делаю один. Ещё мне помогали друзья-разработчики с кодом приложения и выгрузкой его в App Store. Мне очень не хватает в команде разработчика на постоянной основе и маркетолога. Этих людей хотелось бы найти в первую очередь.

На разработку приложения у меня ушло порядка 150 тысяч рублей из личных накоплений.

— Почему ты до сих пор не нашёл их? В чём сложность?

— Мне кажется, причина в том, что тема приложения довольно специфическая, и многие люди боятся в неё лезть, пока не хотят с этим связываться. Человеку это должно быть действительно интересно, это должно его волновать, и пока, видимо, я такого партнера не нашёл.

Сейчас в приоритете разработчик, потому что без него сложнее всего. Это же мобильное приложение.

— Какой отклик ты получаешь от пользователей, от тех, кто скачал приложение? Как люди относятся к данной теме?

— Большинство людей относится довольно скептично, потому что это щепетильная тема. Люди постарше даже обсуждать не хотят. Молодые воспринимают адекватнее, и в целом, в процессе создания проекта, я понял, что моя целевая аудитория — это представители ЛГБТК+ сообществ, в основном — геи. Вот как раз они действительно очень позитивно отзываются. Многие писали, что это классная идея, что они устанавливают приложение. У них это однозначно находит отклик, им очень нравится.

Моя идея — начать со среды, где люди уже открыто разговаривают про секс и здоровье, сдают анализы. А потом уже, оттолкнувшись от этой среды, перейти ко всем остальным, которым сейчас это кажется страшным и пугающим.

— Как именно твоё приложение помогает людям узнать больше о теме сексуального образования? Планируются ли какие-то опции, чтобы просветить людей?

— В приложение можно интегрировать обучающие просветительские материалы, необязательно рекламного характера. Но есть СМИ, которые уже специализируются на этом профиле, и соревноваться с ними сложно и не нужно. Наверное, лучше запартнёриться и дать им площадку у нас на бесплатных началах. Нам нет смысла быть медиа, которое просвещает, уже есть замечательные люди, которые этим занимаются.

1/3 2/3 3/3

— Насколько безопасно с точки зрения хранения данных твоё приложение?

— Мы сейчас приходим к модели WhatsApp. Он не хранит сообщения и файлы у себя на серверах, только в телефоне конкретного пользователя. То есть если удалить WhatsApp со своего устройства, то все переписки потеряются. У нас такая же история.

Когда люди загружают свои анализы в приложение, они приходят к нам на сервер, мы ставим галочку «здоров, не здоров» и удаляем их у себя. А если человек сдавал анализы через наши партнёрские клиники, мы сразу отправляем пользователю в телефон результаты его анализов. На самих серверах хранится информация, здоров человек или нет, а не медицинские данные с показателями.

— Каким образом происходит проверка медицинских анализов? Почему другой человек должен поверить, что эти анализы не фальшивые?

— Сейчас есть два варианта: загрузить в приложения анализы, уже имеющиеся на руках, или сдать их через партнёрские клиники.

В первом случае наши специально обученные модераторы проверят справку и выставят галочки «здоров, не здоров». Во втором случае сама клиника пришлёт нам результаты, и мы их уже отправим пользователю в приложение. Второй случай защищён на 100% от фальшивых результатов, и мы будем развивать прежде всего именно его.

— Как ты выстраивал отношения с медицинскими клиниками, где люди могут сдать анализы?

— Наш партнёр — сеть клиник KDL. Они одни из самых крупных, наравне с «Инвитро» в России и СНГ. KDL платит 10-20% от стоимости анализов в зависимости от объёма продаж. Из них мы даём клиентам скидки в размере 5% от стоимости этих анализов. То есть сдать анализы через наше приложение дешевле, чем просто прийти в клинику. Например, если анализ стоит 100 рублей, то мы получаем от 10 до 20 рублей от KDL. Из них отдаём скидку 5%. То есть клиенту анализ стоит 95 рубелей, а мы получаем от 5 до 15 рублей по факту от клиники.

Также клиника присылает результаты анализов, что позволяет пользователю самому не загружать их в приложение: они автоматически окажутся у него в профиле.

— Какой доход сейчас у приложения и сколько на нём вообще можно заработать?

— В приложении никто ни за что не платит, можно только записаться на анализы, прийти и сдать их, получить результаты. Деньги приходят от клиники.

Мы хотим создать новый раздел, где пользователи смогут друг друга зачекинить и потом общаться. Например, у них был секс, им всё нравится, но они не хотят делиться другими своими контактами из реальной жизни. Они могут добавить друг друга в приложении, общаться там, договориться о встрече. Но могут в любой момент оборвать связь, и никто о них никогда не узнает.

В этом разделе мы как раз хотим внедрять тематические рекламные интеграции. Это секс-вечеринки, сексшопы, курсы здоровья.

Мы хотим уйти от зарабатывания на анализах, потому что сложно выстраивать партнёрские отношения с клиниками, особенно в других странах, в Америке, в Европе, там, где другая законодательная база. Поэтому интереснее и выгоднее было бы развивать партнёрские интеграции.

— Ты планируешь привлекать инвестиции в проект?

— Потенциально хотелось бы. Но непонятно, как объяснить идею, во что люди будут вкладывать деньги. На текущем этапе я вижу своими потенциальными инвесторами фонды, которые занимаются различными проблемами сексуального здоровья, ВИЧ-центры и прочие организации, занимающиеся благотворительностью. Организации, которые, вкладывая деньги, хотят поучаствовать в общественно-полезной истории и инвестировать в здоровье людей. Потому что у меня идея не столько про бизнес и зарабатывание огромных денег, сколько про то, чтобы обществу сделать лучше.

— В каких странах вы хотели бы запуститься в дальнейшем?

— Наши первые последователи — это представители ЛГБТК+ комьюнити, так что мы планируем выходить на крупные города тех страх, где эти движения наиболее популярны: США, Канада, Нидерланды, Франция и Испания. Это наши ключевые стартовые в мире точки.

Михаил Ивлев

— Расскажи, какой ты для себя положительный опыт приобрёл, пока делал проект?

— Интересный опыт с этим проектом я получил в акселераторе «Физтех.Старт». Я довольно скептически ко всему этому относился, и мне казалось, что все эти акселераторы — секта. Я думал, приду, а там будут говорить про миллионы и Илона Маска. Всё оказалось совсем иначе. Там мне дали классную базу по тому, как начинать строить свой бизнес и как не надо его строить. Познакомили меня с кучей потрясающих людей из среды секстеха, активистами в этой области. Навыки бизнеса и знакомство с новыми людьми — это самое главное, что дал мне проект. Совершенно незнакомые ребята приходят с отзывами о том, что я делаю, и говорят, что это классно.

— То есть в целом в акселераторе отнеслись нормально к такому проекту и к такой теме?

— Вот как раз таки акселератор очень круто к этому отнёсся. Мне уделяли много внимания, поддерживали, говорили, что всё получится. В отличии от многих других мест, куда я приходил с этим проектом. Чаще всего я слышал: «Миш, ну это вообще не то». А тут наоборот: мало того, что меня поддержали, мы ещё разработали план действий, как с этим можно жить, куда с проектом идти.

— Как ты оцениваешь рынок секстеха в России? Какие перспективы для него видишь?

— Мне кажется, пока что у нас это носит характер легкой подпольности.

Есть определённые группы людей, которые уже не стесняются развивать секстех. Но пока это всё равно закрытая тусовка, и у неё однозначно смешные масштабы в рамках всей страны.

Я вижу, что секстех мощно набирает обороты, и людям это нужно. Оценить явление в цифрах не могу, к сожалению, не изучал его. Но то, что я наблюдаю, то, что запускается, оно действительно выстреливает. Возможно, это благодаря сильным основателям и наличию спроса и предложения.

— Какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь дальше этим приложением заниматься, раскручивать его?

— Я хочу поставить этот проект на рельсы, чтобы он набрал аудиторию, рос, работал и приносил пользу людям, но не занимал у меня много времени. У меня есть и другие планы, я хочу развиваться в IT, в туризме. Я, как человек очень интернетный и при этом любящий что-то сделать руками, хочу дать возможность прогрессивной московской тусовке отдохнуть от городской суеты и девайсов. Есть идея построить место за городов, куда могут приехать такие же классные и интересные ребята, как мы все, и провести время на природе.