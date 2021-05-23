Школьник из России победил на International Science and Engineering Fair впервые за 20 лет

Ученик 11 класса из Кемерова Вадим Санников стал победителем крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). До этого российские школьники занимали первое место на главном международном турнире юных исследователей и изобретателей 20 лет назад, в 2000 году.

Проект Санникова «Фильтрация и анализ различного рода интенсивности сигналов электромиографии для программно-аппаратного комплекса распознавания движений кисти» признали одним из лучших на III Детском научном конкурсе фонда Андрея Мельниченко, который с 2019 году является ассоциированной ярмаркой Regeneron ISEF в России и может ежегодно делегировать своих победителей и призеров в финал глобального турнира.

Санников получил право представить свою разработку на крупнейшем в мире смотре исследовательских и инженерных проектов школьников в номинации «Встроенные системы» (Embedded Systems).

«Это была очень неожиданная победа для меня. С самого начала было трудно выбрать направление конкурса для такого узкоспециализированного проекта. Однако с «Embedded Systems» (Встроенные системы) – направление, связанное c анализом сигналов, – не ошиблись. Уже во время защиты судьи делились впечатлениями о работе, а также рассказывали о своем опыте в сфере нейротехнологий», — рассказывает победитель Regeneron ISEF 2021 Вадим Санников.

Проект юного кемеровчанина направлен на решение проблемы воздействия тех или иных условий окружающей среды на ЭМГ-сигнал (например, помехи от сети и их гармоники, вызванные присутствием электроприборов с нелинейной нагрузкой), наличие изменений интенсивности анализируемых движений, влияние анатомических и физиологических особенностей мышц. Школьник завоевал медаль финалиста ISEF, премию в $5000, а также специальный приз от Американского статистического общества.

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Фото: фонд Андрея Мельниченко