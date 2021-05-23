Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Школьник из России победил на International Science and Engineering Fair впервые за 20 лет

YOUNG
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Ученик 11 класса из Кемерова Вадим Санников стал победителем крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). До этого российские школьники занимали первое место на главном международном турнире юных исследователей и изобретателей 20 лет назад, в 2000 году.

Школьник из России победил на International Science and Engineering Fair впервые за 20 лет

Проект Санникова «Фильтрация и анализ различного рода интенсивности сигналов электромиографии для программно-аппаратного комплекса распознавания движений кисти» признали одним из лучших на III Детском научном конкурсе фонда Андрея Мельниченко, который с 2019 году является ассоциированной ярмаркой Regeneron ISEF в России и может ежегодно делегировать своих победителей и призеров в финал глобального турнира.

Санников получил право представить свою разработку на крупнейшем в мире смотре исследовательских и инженерных проектов школьников в номинации «Встроенные системы» (Embedded Systems).

«Это была очень неожиданная победа для меня. С самого начала было трудно выбрать направление конкурса для такого узкоспециализированного проекта. Однако с «Embedded Systems» (Встроенные системы) – направление, связанное c анализом сигналов, – не ошиблись. Уже во время защиты судьи делились впечатлениями о работе, а также рассказывали о своем опыте в сфере нейротехнологий», — рассказывает победитель Regeneron ISEF 2021 Вадим Санников.

Проект юного кемеровчанина направлен на решение проблемы воздействия тех или иных условий окружающей среды на ЭМГ-сигнал (например, помехи от сети и их гармоники, вызванные присутствием электроприборов с нелинейной нагрузкой), наличие изменений интенсивности анализируемых движений, влияние анатомических и физиологических особенностей мышц. Школьник завоевал медаль финалиста ISEF, премию в $5000, а также специальный приз от Американского статистического общества.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: фонд Андрея Мельниченко

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Более 40% российских школьников вдвое сократили расходы на развлечения из-за пандемии
  2. 2 На каких tech-креаторов подписаться в российском TikTok?
  3. 3 Правительство России утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта
  4. 4 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
  5. 5 Увеличенное время работы подростков сделает их наем привлекательнее, но не сильно изменит рынок труда — бизнес
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

24 мая 2021

Emergency Datahack

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

Все ВОЗМОЖНОСТИ