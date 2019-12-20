В Москве пройдет финал инженерного конкурса для школьников «Силаэдр»

В Москве 22 декабря пройдет очный этап инженерного конкурса «Силаэдр» для учеников 6-10 классов. На ней объявят 10 команд-победителей.

Работы принимались по направлениям: математика, физика, информатика, биология, химия и медицина.

На конференции участники и команды покажут жюри свои стенды с проектами, получат обратную связь и послушают лекции от экспертов. Победители конкурса смогут бесплатно принять участие в финале Балтийского научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions