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В Москве пройдет финал инженерного конкурса для школьников «Силаэдр»
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Анна Меликян
В Москве 22 декабря пройдет очный этап инженерного конкурса «Силаэдр» для учеников 6-10 классов. На ней объявят 10 команд-победителей.
В Москве пройдет финал инженерного конкурса для школьников «Силаэдр»Анна Меликян
Работы принимались по направлениям: математика, физика, информатика, биология, химия и медицина.
На конференции участники и команды покажут жюри свои стенды с проектами, получат обратную связь и послушают лекции от экспертов. Победители конкурса смогут бесплатно принять участие в финале Балтийского научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге.
Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions
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