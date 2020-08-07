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Skillbox и РАНХиГС запускают совместный онлайн-бакалавриат

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Skillbox и РАНХиГС запускают дистанционную программу бакалавриата по программе анализ данных и машинное обучение. Занятия будут проходить на платформе Skillbox по академической программе РАНХиГС, рассказали в пресс-службе онлайн-университета.

Skillbox и РАНХиГС запускают совместный онлайн-бакалавриат

Помимо академических занятий, в программу обучения входят практико-ориентированный трек и отраслевая экспертиза от лидеров IT-рынка России. Студенты пройдут практику в крупнейших IT-компаниях с дальнейшим трудоустройством в них. HR-специалисты Skillbox помогут составить резюме, сделать портфолио и выбрать специализацию. 

Занятия будут проводиться в виде онлайн-лекций и стримов. Доступ к записям есть в личном кабинете каждого студента. Домашние задания, лабораторные и курсовые работы строятся на реальных задачах компаний. Система проверки Examus проконтролирует студентов во время сессии и сдачи экзаменов. 

Дипломные работы выпускников оценят действующие представители крупных технологических компаний. 

Зачисляют в бакалавриат по результатам ЕГЭ или специальному онлайн-тестированию, если вы поступаете на базе профессионального образования. 

Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL

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