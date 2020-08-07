Skillbox и РАНХиГС запускают совместный онлайн-бакалавриат

Skillbox и РАНХиГС запускают дистанционную программу бакалавриата по программе анализ данных и машинное обучение. Занятия будут проходить на платформе Skillbox по академической программе РАНХиГС, рассказали в пресс-службе онлайн-университета.

Помимо академических занятий, в программу обучения входят практико-ориентированный трек и отраслевая экспертиза от лидеров IT-рынка России. Студенты пройдут практику в крупнейших IT-компаниях с дальнейшим трудоустройством в них. HR-специалисты Skillbox помогут составить резюме, сделать портфолио и выбрать специализацию.

Занятия будут проводиться в виде онлайн-лекций и стримов. Доступ к записям есть в личном кабинете каждого студента. Домашние задания, лабораторные и курсовые работы строятся на реальных задачах компаний. Система проверки Examus проконтролирует студентов во время сессии и сдачи экзаменов.

Дипломные работы выпускников оценят действующие представители крупных технологических компаний.

Зачисляют в бакалавриат по результатам ЕГЭ или специальному онлайн-тестированию, если вы поступаете на базе профессионального образования.