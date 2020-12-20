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Открыта регистрация на бесплатную олимпиаду Skolkovo Junior Challenge 2021

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Skolkovo Junior Challenge 2021 — олимпиада для учащихся 7-10 классов из России и стран СНГ. Приглашаются все ребята, которые увлекаются физикой, программированием, математикой, экономикой и химией. Соревнования пройдут в онлайн-формате, для участия надо знать английский язык. Зарегистрироваться можно здесь.

Открыта регистрация на бесплатную олимпиаду Skolkovo Junior Challenge 2021

Направления, в которых будут соревноваться школьники: 

  • современная энергетика;
  • биомедицинские технологии;
  • промышленные технологии; 
  • информационные технологии. 

Задания олимпиады разработаны в соответствие с концепцией Целей устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы. 

Участникам надо:

  • создать план электрификации территории населённого пункта с использованием альтернативных источников энергии;
  • разработать систему по восстановлению природных источников и безотходную модель их использования;
  • спроектировать совокупность технических процессов для аэрокосмического комплекса;
  • разработать программный продукт для улучшениях процессов подготовки киберспортивных соревнований. 

После регистрации участники должны пройти два отборочных этапа. Жюри оценит точность, креативность выполненных заданий, командную работу и определит индивидуальный рейтинг каждого школьника. 

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Помимо соревнований школьников ждут лекции от международных экспертов. Участники получат фирменные сувениры Skolkovo, а лучшие команды наградят ценными призами от партнёров. Четыре победителя в индивидуальном зачёте получат возможность стать студентами Международной гимназии ИЦ «Сколково».

Финал пройдёт 19-21 мая 2021 года. 


 Фото на обложке: Shutterstock / Pavel Kuzmichev

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