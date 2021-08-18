Как социальные сети влияют на психическое здоровье

Но есть ли у этого мнения научное обоснование? Существуют ли исследования, которые изучают влияние соцсетей на психическое здоровье? Вот что об этом говорят эксперты.

Возможно ли потратить час на просмотр ленты в социальных сетях и почувствовать себя здоровым, отдохнувшим и лучше подготовленным к превратностям дня? Ответ очевиден. Те, кто уже не представляет жизнь в офлайне, согласятся, что в целом интернет — довольно несчастное место.

Крис Барри, профессор психологии Университета штата Вашингтон

Изучает самовосприятие подростков и вовлеченность молодежи в социальные сети

В случае социальных сетей сложно определить причину и следствие. Есть вероятность, что социальные сети влияют на психическое здоровье, но, возможно, определенные люди, которые чувствуют себя подавленными и одинокими, сами стремятся в них. Таким образом, это напоминает парадокс курицы и яйца.

И тем не менее, в исследованиях мы постоянно видим две вещи. Во-первых, социальные сети могут негативно влиять на сон. Люди допоздна листают ленту новостей, переписываются или получают оповещения посреди ночи. Второе негативное последствие — это то, в какой степени социальные медиа активизируют негативные сравнения с окружающими.

Мы видим, что публикуют другие пользователи, и чувствуем, что не дотягиваем до их уровня.

Некоторые из тестов, которые я провел с подростками, показывают, что более активное присутствие в социальных сетях, например, более частое их использование, связано с тревогой и депрессией, особенно для подростков, которые склонны бояться упустить что-то. Это заставляет их слишком тщательно за всем следить.

Жаклин Неси, доцент кафедры психиатрии и человеческого поведения Университета Брауна

Изучает роль социальных сетей в психическом здоровье и развитии подростков

Много лет исследователи пытались ответить на этот вопрос, проверяя, была ли связь между временем, которое пользователи проведят в социальных сетях, и их психическим здоровьем. Но этот метод решения вопроса упускает из виду два важных факта.

Прежде всего, социальные сети — это не что-то одно.

Существует невероятный спектр моделей поведения, которые может демонстрировать человек, и опыта, который он может получить в социальных сетях. Что-то может оказать очень негативное влияние на психическое здоровье, а что-то — положительное.

Например, исследования предполагаю, что такой опыт, как кибер-виктимизация (то есть преследование или онлайн-буллинг) могут быть особенно вредными, тогда как укрепление связей с друзьями и родными принесет пользу.

Во-вторых, люди уникальны. Каждый приходит в социальные сети с разными сильными и слабыми сторонами. То, что может навредить одному человеку, будет полезно для другого. Кого-то просмотр позитивных публикаций развлекает и вдохновляет, а кого-то — провоцирует на вредные сравнения.

Мидзуко Ито, профессор информационных и компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвине

Специализируется на изменении отношения детей и молодежи к СМИ и коммуникациям

В Лаборатории подключенного обучения мы изучали, как социальные сети могут поддерживать благополучие молодежи и мешать ему. С одной стороны, большинство молодых людей скажут, что социальные сети и сетевые игры помогают поддержать связи с друзьями и близкими. Это имело решающее значение во время пандемии, когда школы и спортивные учреждения были закрыты.

Для молодежи социальные сети — это способ пообщаться с другими людьми с общими интересами и идентичностями, что особенно важно для представителей меньшинств или маргинализированных групп. С другой стороны, в зависимости от платформы, молодые люди могут столкнуться с преследованием или выработать нездоровые ожиданиям от внешнего вида.

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Авторы количественных исследований обсуждают, возможно ли изолировать и идентифицировать влияние социальных сетей на психическое здоровье молодежи, учитывая, как вариативно использование платформ. Некоторые выявляют взаимосвязь между отдельными видами использования социальных сетей и проблемами психического здоровья.

Однако более масштабные и агрегированные исследования не смогли подтвердить, что эти связи справедливы в целом для всей молодежи и всех форм использования социальных сетей.

Можно с уверенностью сказать, что социальные сети могут способствовать как здоровому, так и нездоровому поведению.

Когда речь заходит о психическом здоровье, и, как и в реальной жизни, нужно осознавать, какие отношения и контент способствуют или вредят нашему благополучию.

Кит Хэмптон, преподаватель курса СМИ и информации Университета штата Мичиган

Более 20 лет изучает новые медиа и сообщества

Все очень неточно. Наука гораздо слабее, чем большинство признает. Иногда исследователи сообщают о небольших «статистически значимых» находках, но это не то же самое, что подтвержденная связь между проблемами психического здоровья, например клинической депрессией или тревожностью. Некоторые обнаружили негативные последствия использования соцсетей с помощью экспериментов на студентах университетов.

Другие использовали сканирование мозга, которое изучает кровоток в периоды, когда человек испытывает короткие, неестественные переживания. А третьи задают прямолинейные вопросы вроде «Вас беспокоит, если вам запретят пользоваться социальными сетями?». Но это такой же признак зависимости от социальных сетей, как и дискомфорт от запрета общаться с друзьями.

Ни один из этих подходов не дает нам достаточно информации о реальном опыте, связанном с социальными сетями и психическим здоровьем.

Тем не менее, социальные сети отличаются от других форм коммуникации, и здесь могут быть причины для беспокойства. Они обеспечивают повышенную осведомленность о событиях в жизни друзей и семьи. И это имеет неоднозначное отношение к психическому здоровью.

Когда мы знаем, что у знакомых проблемы, например кто-то потерял работу, или у него заболел ребенок, это повышает уровень стресса.

Если социальные сети связывают нас с кем-то, кто испытывает серьезное ухудшение психического здоровья, депрессию и тревожность, это может быть заразно. Проблема усугубляется, если алгоритмы повышают вовлеченность в этот тип контента.

К счастью, это работает и в обратную сторону. Когда мы узнаем о чем-то хорошем через социальные сети, самочувствие улучшается.

В сравнении с другими способами встреч и общения социальные сети, как правило, помогают избежать ухудшения психического здоровья. Они не заменяют личный контакт. Отношения, которые раньше могли затихнуть, теперь сохраняются во времени. Таким образом, пользователи социальных сетей, как правило, сообщают, что они имеют доступ к большей социальной поддержке и испытывают меньшие психологические страдания.

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