Более 40% российских школьников вдвое сократили расходы на развлечения из-за пандемии

В апреле-мае 2021 года международная образовательная компания «ЯКласс», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», проанализировала финансовые привычки школьников. В опросе участвовали 1083 учеников 7-11 классов школ в 85 регионах России.

Согласно результатам, 47% ребят планируют свой бюджет на срок от одного до трех месяцев. 22% рассчитывают расходы на 1-2 недели, а 31% школьников не занимается ведением бюджета.

«Современные школьники — крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на два-три месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего», — прокомментировал результаты опроса директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

На ведение бюджета школьниками сильно повлияла пандемия. 44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% начали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку.

Сильнее всего сократили расходы на развлечения школьники Новосибирской области — 61% респондентов стали тратить вдвое меньше денег на досуг, в Краснодарском крае этот показатель составил 57%, в Ленинградской области и Башкортостане — 55%, в Республике Дагестан и Самарской области — 52%.

Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7-11 классов копят на гаджеты и электронику (19%), курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%).