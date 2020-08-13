Sony запускает конкурс для начинающих создателей цифрового контента в сфере развлечений

Компания Sony запускает конкурс Sony Talent League by THU. Соревнование рассчитано на начинающих создателей цифрового контента в сфере развлечений в возрасте от 18 до 30 лет. Подать заявку надо до 19 октября включительно (по португальскому времени — GMT+1).

Тема конкурса — «Ломая творческую дистанцию». Участникам предлагают вывести своё творчество из изоляции и переосмыслить, как расстояние повлияло на людей. Ограничений по направлениям нет, вы можете использовать любой вид цифровых развлечений — кино, анимация, игры, музыка, виртуальная реальность. Работы принимаются индивидуально или в команде до трёх человек.

Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри. Оно выберет три лучших проекта. Финалистам дадут денежное вознаграждение за подачу заявки и наставничество от экспертов. Победителя выберут зрители. Он получит приз в 10 000 € и билет в Японию на буткемп THU.

Объявление финалистов состоится 23 декабря, а победителя — 19 марта 2021 года.