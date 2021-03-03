«Я всех доставал, говорил “давайте” и брал ответственность на себя». Как стать совладельцем компании с долей в $1 млн в 23 года

Совладелец QMarketing Александр Соловьев пришел на стартовую позицию маркетолога в агентстве три года назад. За это время он создал собственный отдел, участвовал в разработке стратегии выхода на зарубежные рынки, занял пост коммерческого директора, получил долю стоимостью $1 млн. Предпринимателю с таким опытом сегодня — 25 лет.

Разрыв шаблонов

По образованию я — маркетолог и вхожу в те 10-15% выпускников, которые работают по специальности. Я закончил факультет менеджмента и маркетинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы, был на практике в Рижском техническом университете.

Я начал работать со второго курса и сразу в маркетинге — это было в 2015 году. Моим первым местом работы был интернет-магазин детских развивающих комплексов. Это непростой продукт с большим чеком и длинным циклом принятия решения. Мы работали и на b2b (школы, детские сады) и на b2c-рынках. Тогда у меня произошел первый разрыв шаблона: реальный мир и теория из университета разительно отличались. Года два ушло на изучение, как все есть на самом деле.

Во время этой работы я взял длительный отпуск и уехал в США на пять месяцев по программе Work and Travel — с мая по сентябрь. Тогда же я понял, что моя «американская мечта» (в Штатах можно быстро начать работать в красивом офисе) — не имеет отношения к реальности. Сам я работал спасателем.

Если у тебя нет связей, образования, своего дела, в США ты можешь выбрать только работу обслуги.

Зато тогда же я понял, что консалтинг — очень перспективное направление. Он находится на стыке множества рынков, навыков, и благодаря ему можно быстро вырасти, наработать связи. Ты можешь рекомендовать компаниям бизнес-решения, но фактически не платить за них из своего кармана. Да, в случае неудачного исхода твоя репутация пострадает. Об этом надо помнить.

Я стал активно изучать консалтинг, готовиться к работе в одной из компаний «большой тройки» (так называют крупнейшие консалтинговые компании в мире — McKinsey, BCG, Bain). Я обновил свое резюме: отшлифовал текст, добавил весь свой опыт… И на следующий же день мне позвонил основатель агентства QMarketing Роман Кумар Виас: «Чувак, приходи к нам!».

Образ идеальной компании

На тот момент в компании работали четыре человека. Я не представлял, куда меня звали, но решил сходить на всякий случай. Собеседование было в праздничный выходной, 24 февраля, в офисе на Новом Арбате. Там были следы попойки. Я смотрел в панорамные окна с видом на Москву и думал, что попал в кино.

Мы поговорили, а через неделю я вышел на работу в QMarketing на стартовую позицию маркетолога. Нас было пять человек, у агентства было четыре клиента.

Критерии компании, в которой стоит строить карьеру

Основатель — порядочный человек. Если закрывать глаза на воспитание, манеры, отношение руководителя или основателя компании к команде, можно сильно обжечься. Порядочность — это вовремя платить зарплату сотрудникам, раньше, чем себе; не работать с неэкологичными компаниями (игорный бизнес, ставки, микрофинансы), которые могут навредить жизни людей; не врать клиентам. У компании большие планы. Важно, чтобы компания не хотела застрять на локальном рынке Москвы, например. Или России. Хорошему продукту и команде всегда есть, куда расти. Внутренняя гибкость. Руководители компании готовы предоставлять новичкам больше зон ответственности, доверяют им, позволяют и помогают расти. В корпорациях у новичка часто есть ментор, наставник, который долго опекает и не позволяет выйти в «открытое море». Право на собственные ошибки — самое важное в начале карьеры, когда цена любой из них невелика. Чем выше по карьерной лестнице, тем выше цена ошибки. Возможности кросс-функционального развития. Сотрудник растет не в рамках одной функции, а имеет возможность поучаствовать в разных процессах. Например, и в маркетинге, и в продажах, и в общении с клиентами, и в глубинных интервью. Стажеры в больших компаниях долгое время заняты одной и той же простой и рутинной работой. Это не дает приобрести разноплановых и востребованных навыков.

Ошибаться — нормально

В QMarketing я почти сразу начал вести небольших клиентов, с которыми сложно ошибиться, начал заниматься настройкой рекламных кампаний.

Когда количество моих клиентов выросло до 3-4, я начал формировать свою команду. Не стеснялся говорить руководству, что мне нужны еще люди. Так мы построили отдел таргетинга. Я искал умных людей везде, где мог: звал на работу знакомых, знакомых знакомых и сокурсников из университета.

Лучшие качества кандидатов в собственную команду

Честность. Нам не по пути с людьми, пойманными на вранье. Амбициозность. Кандидат должен хотеть захватить мир, а не только российский рынок. Российский рынок очень маленький. Амбициозный человек чаще не зашоренный, он гораздо интересен для большого количества работодателей. Умение фокусироваться. Навык уделять внимание одной или нескольким важнейшим задачам. Это дается не всем, особенно представителям поколения Z с клиповым мышлением, привычкой к потреблению огромных массивов контента без фокуса и концентрации.

Месяцев через 7-8 после начала работы у меня был один из самых жестких провалов. По невнимательности специалист из моей команды запустил открутку рекламы в аккаунте от имени не того бренда. То есть наш клиент рекламировал продукт другой компании за свои деньги. Как если бы реклама BMW крутилась под брендом МТС. Это жестко. Собственник написал нам: «Ребята, что за дела?». Мы сразу вернули деньги, сотрудника не оштрафовали. Роман встретился с собственником компании-клиента и все уладил. Так в QMarketing работает взаимовыручка и сейчас.

Какие качества начинающего специалиста привлекают руководителей?

Бизнес-мышление. Нужно руководствоваться не персональными ценностями, а перспективами для компании. «Что это действие даст компании», а не «Что это действие даст мне?». Люди с потребительским отношением к работе не становятся партнерами и имеют скромные шансы на карьерный рост. Размышления о масштабируемости. Насколько жизнеспособно то, что вы создаете и строите сейчас, но на большом рынке? Как компания будет работать, когда в ней будет не 5, а 50 сотрудников? И будет ли она работать вообще. Думать об этом — один из важнейших навыков для роста. Ясные мысли и тренированный питч. Третий ключевой навык начинающего сотрудника — умение структурировано донести свои мысли, чтобы их правильно поняли. Я встречал много талантливый ребят, которые просто не умеют презентовать свои идеи и боятся это делать. Учиться этому нужно в школе и университете — участвовать в конкурсах, всячески себя показывать, набивать шишки. Этот навык пригодится и в продажах, например.

Без страха конкуренции и доля в подарок

Когда ты многое прошел и почувствовал себя суперпрофессионалом, появляется рефлексия о том, что кто-то из молодых и начинающих может оказаться лучше тебя. Меня эта проблема обошла, я сразу чувствовал себя частью бизнеса и общего движения вперед. Кроме того, секрет в том, чтобы как раз постоянно искать того, кто тебя заменит — и самому идти выше.

Я постоянно всех доставал предложениями нанять кого-то еще, попробовать новый рекламный канал и научиться в нем работать. Я все время говорил «давайте», брал ответственность на себя — и это работало.

Конечно, даже в компаниях, которые ориентированы на рост, это может сыграть злую шутку — на самого инициативного повесят дополнительную активность. Тем не менее, проактивность — решающий фактор в карьере.

Через полтора-два года работы я уже занимался развитием отдела, продавал наш продукт, вел только ключевых клиентов. У нас уже работала система обучения, которая растила сотрудников внутри.

В какой-то момент я спросил у Романа, как мне расти дальше. Он поставил мне очень амбициозные и конкретные цели, которые даже казались нереалистичными. Был 2018 год, по итогам которого я должен был показать определенные цифры и тогда — стать совладельцем. Я с этим справился, и Роман подарил мне долю в компании на день рождения — в конце декабря. Это был самый счастливый день в моей жизни! Мне исполнилось 23 года.

Советы для начинающих карьеру

Начинайте работать как можно раньше. Настоящая работа очень быстро вправляет мозги и дает понять, как реальный мир отличается от радужного вакуума университетской программы. Многие уверены, что бизнес — это легко, а работу после выпуска найти — еще проще. Это не так.

Держите глаза горящими. Новички всегда могут конкурировать с опытными кандидатами за счет амбиций и заряда, мотивации работать в конкретной компании, которую нужно показать потенциальному руководителю. Самое простое: тщательно подготовиться к собеседованию, изучить интервьюера, его соцсети, интересы. Все наши партнеры отмечают, что хотят нанимать кандидатов с «горящими глазами». Это часто важнее солидного резюме человека, который параллельно рассматривает 10 предложений о работе.

Отнеситесь к собеседованию серьезно. Скорее всего при найме в QMarketing все решило мое собеседование. Я максимально честно его проходил, не преувеличил ни полслова, откровенно рассказывал про провалы. Мы до сих пор внутри компании придерживаемся предельной честности. После собеседования я сам писал Роману с вопросами о том, когда начинать работать, хотя было очевидно, что он смотрит еще кандидатов. Эта проактивность также сработала в мою пользу.

Soft skills для новичка. На первом месте работы все новички в равных условиях: ни у кого нет опыта и реальных кейсов за плечами. На первое место выходят навыки эмоционального интеллекта: внимание, честность, проактивность, открытость, здоровое любопытство. Сейчас, когда я уже сам набираю стажеров, обращаю внимание на тех, кто говорит: «Давай я попробую? Пусть это будет просто неоплачиваемая работа. Я хочу научиться». Это гораздо важнее крутости университета, который такой человек закончил.

Не бойтесь ошибаться. Чем быстрее в реальном деле на практике начнутся ошибки, тем лучше. Без ошибок не бывает развития, карьерного роста, побед. Важно правильно рефлексировать провалы, анализировать их и находить точки роста. Ошибки — это линза, через которую важно смотреть на окружающую реальность. Очень многие уходят в позицию защиты когда ошибаются, оправдываются, врут. Такие люди сразу идут на выход и никогда не вырастут внутри компании.

Советы, что посмотреть и прочитать тем, кто начинает строить карьеру: