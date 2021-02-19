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«Чтобы в чём-то преуспеть, нужно равняться на сильных»: истории участников Специальной Олимпиады

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Светлана Головинская
Светлана Головинская

Представитель Специальной Олимпиады

Мария Передок

В январе 2022 года впервые в России состоятся Всемирные игры Специальной Олимпиады для людей с особенностями интеллектуального развития. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнёров из 107 стран. Также к ним присоединятся около 3000 волонтёров и 4000 почётных гостей и членов их семей со всего мира. Истории этих людей уникальны, потому что каждая из них — результат борьбы не только на пути совершенствования спортивных навыков, но и преодоления социальных ограничений. 

Светлана Головинская, представитель Специальной Олимпиады, поговорила с некоторыми участниками Олимпиады об их становлении, интересах и планах на будущее.

«Чтобы в чём-то преуспеть, нужно равняться на сильных»: истории участников Специальной Олимпиады

О движении

Специальное олимпийское движение возникло по инициативе Юнис Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди в 1950-х годах. Имея сестру с особенностями развития, Юнис верила, что такие люди могут добиться невероятных успехов, если им предоставить равные возможности. В июне 1962 года Юнис организовала дневной спортивно-досуговый лагерь для молодых особенных людей. Результаты этой инициативы подтвердили факт, что спорт способствует развитию социальных навыков у людей с интеллектуальными особенностями. Первая Специальная Олимпиада прошла в Чикаго в 1968 году по инициативе активистки, учителя физкультуры Анны Макглоун Бюрке при поддержке Фонда Кеннеди и Юнис Кеннеди Шрайвер. 

На сегодняшний день в движение Специальной Олимпиады вовлечены 5,5 млн спортсменов с особенностями развития со всего мира. Специальная Олимпиада России – одна из самых крупных национальных программ во всемирном движении, в нём участвуют около 130 000 спортсменов из разных городов России. Её миссия — внести вклад в развитие инклюзивного общества, предоставив людям с ограничениями интеллектуального развития равные возможности для демонстрации своих спортивных навыков и талантов, а людям без ограничений — возможность познакомиться и стать частью движения и инклюзивной культуры в целом.


Александр Иванов, фигурное катание, призёр международных соревнований, 16 лет


Рассказывает мама Саши — Татьяна Иванова

У нас в школе была учительница ЛФК, и она посоветовала нам прийти в коррекционный клуб, который был частью Специальной Олимпиады. Это было в 2015 году, Саше тогда исполнилось 11 лет.

Он очень быстро влился, сразу всё стало хорошо получаться. В 2017 году поехал на свою первую Олимпиаду в Австрию и занял 1 место. В Австрии он был дважды — в 2017 и 2018 году. Позже на соревнованиях в Финляндии в городах Тамтере и в Эспо взял два первых места.

К каждому соревнованию он готовит уникальную программу. В фигурном катании есть разные профессиональные уровни, начинаются с первого, самого низкого, и заканчиваются шестым.  В первый год обучения он был на втором уровне, в следующий — на третьем, сейчас — на четвёртом. Каждый уровень прибавляет чуть больше новых элементов, усложняется. Сейчас его цель — переход на пятый «продвинутый» уровень: там начинаются тройки наружу и внутрь, трёхшажные шаги, винты в три и более оборотов и Сальхов (прим. элементы фигурного катания).

Саша всегда при любой возможности бежит на лёд. Когда началась пандемия, много тренировался дома, разминал мышцы. Как разрешили выходить из дома — начал выезжать на лёд. Летом катался на платных катках, чтобы не забывать программу. С наступлением осенне-зимнего сезона начались основные тренировки, они у нас очень ранние, встаём в шесть утра.

Помимо спорта, ходит на компьютерные курсы и изучает английский язык, чтобы на международных соревнованиях общаться с другими спортсменами. На компьютерных курсах пытается делать клипы и сочинять музыку, учиться основам программирования.


Александр Николаев, горнолыжный спорт, призёр международных соревнований, 18 лет


Рассказывает мама Саши — Елена Николаева

Пришёл в адаптивный горнолыжный спорт в 2015 году. Специальную Олимпиаду посоветовала моя подруга, мы решили попробовать. Поначалу было немного сложно, а потом втянулся.

До Олимпиады Саша пробовал плавать, у меня старший сын — тренер по плаванию. Думали, что пойдёт по стопам, но потом понял, что не совсем его.

Впервые участвовал в играх Специальной Олимпиады в 2016 году, это были отборочные соревнования перед Австрией 2017 года. Он хорошо подготовился и смог пройти отбор. В Австрии (в Граце и  Шладминге) получил первые награды — золото и бронзу. Я очень горжусь, что он ездил туда один. Это и для него, и для меня большое достижение.

Тренируется он три раза в неделю: день начинается с разминки, потом лёгкая атлетика, а уже после идут на спуск.

Он особо не переживает по поводу соревнований, катается, как умеет, но всегда выкладывается по максимуму.

На будущих соревнованиях будет выступать по всем заявленным дисциплинам: слалом, гигантский слалом, супер-гигант, для каждой у него своя пара лыж.

Сейчас Саша учится на повара в Московском адаптивном колледже. Только поступил, и начался карантин, поэтому вернулся к нам в Уфу на дистант. Ещё немножко начал подрабатывать.


Анжела Колядина, капитан команды по флорболу, 24 года


Я занимаюсь спортом с пяти или шести лет. Я воспитывалась в детском доме, и наш тренер по флорболу был там учителем физкультуры. Он нас привлекал активно в спорт, знакомил с играми. Сначала был баскетбол, потом флорбол, потом волейбол, потом и все остальное.

А в движении Специальной Олимпиады я с 14 лет, моими первыми играми были соревнования по хоккею на полу в Санкт-Петербурге.

Флорбол мне, конечно, больше по душе, это командная, очень азартная, очень быстрая, компактная игра. В каждой команде флорбола по три человека — вратарь, нападающий, защитник. Поначалу нас было только три девочки, а для игры этого недостаточно, поэтому тренировались мы с мальчиками, что достаточно сложно, ведь это больше игра в полуприсяде. Зато стимулирует наращивать силу в ногах! Теперь моя команда отлично подготовлена, кто посильнее, ставим на защиту, чтобы бегать туда и обратно, а девчонки с сильным ударом бегут впереди. И вот сейчас мы набираем ещё одну женскую команду.

Мы приходим на тренировку и отрабатываем ту или иную группу мышц, как и любые спортсмены, обязательно тренируемся в парах, работаем над передачами. Точная передача — главное умение, которое нужно для флорбола. Если нужно потренироваться самостоятельно, упражняем силу и точность удара, а командой — технику ведения мяча (клюшка должна быть на полу, это обязательно!), пас и, конечно, реакцию.

Спорт — это взаимоотношения с внешним миром, даже работа в команде дает возможность по-другому посмотреть на всё. Игра учит принимать поражение и не сдаваться. 

Я работаю в «СберМаркете», собираю товары. А увлекаюсь художественной литературой и слушаю музыку.


Татьяна Баранова, лыжные гонки, посол Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани, призёр международных соревнований, лидер-атлет*, 20 лет


Заниматься спортом я начала в пятом классе. Лёгкая атлетика, лыжи, теннис — то, с чего я начинала. Я вообще очень спортивно-разносторонний человек: я играю во всё — и в волейбол, и в футбол, участвую и в летних, и в зимних соревнованиях. Но, конечно, больше всего люблю лыжные гонки, мои дистанции — 5 и 7 километров. Спорт, можно сказать, моя жизнь.

Очень много тренируюсь в зале, каждые выходные бегаю по лыжным трассам в нашем лесу.  Даже не скажешь, что в детстве у меня совсем не было мечты становится спортсменом, но мне всегда нравились активные занятия: помню, всегда хотелось бегать и прыгать.

На международных соревнованиях соперники очень сильные, это только повышает интерес выступать. И я, конечно, хочу попасть на игры в Казани. Не буду скрывать — очень хочется выиграть. Очень рада, что к нам приедут атлеты из разных стран, надеюсь, им понравится у нас, потому что я помню наши поездки на игры в Австрию и Дубай — это было незабываемо.

Олимпиада учит тебя стремиться к чему-то, помогает исполнить свои желания, не сидеть на месте. Сейчас я вхожу в команду лидеров-атлетов, и мы очень стараемся как раз сделать так, чтобы у новеньких было желание заниматься спортом: мы им помогаем технически, показываем и учим, но самое главное — их интерес.


Антон Шамшурин, лыжные гонки, призёр международных соревнований, лидер-атлет*, 19 лет


В классе 5-м я начал ходить на тренировки и понял, что мне это нравится. Я улучшал своё физическое состояние, а также благодаря спорту воспитывался характер.

У нас в республике в 2015 году проводились соревнования Специальной Олимпиады. Я их выиграл и по итогам жеребьёвки отобрался на Всемирные игры в Австрии. И там я тоже одержал победу! Так я стал атлетом Специальной Олимпиады.

Олимпиада сильно на меня повлияла — я стал менее стеснительным, благодаря участию в соревнованиях ездил по многим городам нашей страны, побывал за границей. Всё это сделало мою жизнь ярче, мне это очень понравилось.

С недавнего времени я стал лидером-атлетом и думаю, что моя основная задача — подавать пример подрастающим спортсменам. Чтобы в чём-то преуспеть, нужно равняться на сильных, и если приложить усилия, то точно можно добиться любых, даже очень больших целей. Конечно, нельзя забывать про настрой, хороший сон, плотное питание.

Если говорить о моих тренировках, то тут всё очень просто. На лыжах мы катаемся различными способами: и коньковым ходом, и классикой. Мы отрабатываем ускорения, например 2 км по 3-4 раза, или 500 м по 7-8 раз. Бегаем кроссы (без лыж), зимой полчаса или час, летом побольше. И, конечно же, куда без силовой тренировки: подтягиваемся на турниках, отжимаемся, делаем пресс на брусьях, коньковые приседания и ещё много различных упражнений.

Единственное, я пока серьезно не думал о будущем, сейчас ищу себя. Но я ясно понял, что помимо спорта есть ещё огромное количество важных жизненных вещей. Поэтому пока я продолжаю выступать на соревнованиях и параллельно учусь в колледже в городе Чайковский, получаю профессию штукатур-маляр.


Эмиль Саттаров, лыжные гонки, лидер-атлет*, 17 лет


Я стал спортсменом благодаря моему деду, он с детства приучал меня к здоровому образу жизни. В Специальной Олимпиаде начинал с мини-футбола, флорбола, лыж. Когда начались достижения по лыжным гонкам, я понял, что ими и буду заниматься в дальнейшем.

Самый главный для меня принцип Олимпиады в том, что благодаря спорту я могу быть здоровым. Каждый мой день начинается с утренней гимнастики, я отжимаюсь, приседаю, качаю пресс, это помогает мне проснуться, потом я иду учиться в строительный колледж, потом помогаю папе на работе. Тренируюсь минимум два раза в неделю, стараюсь выходить на лыжах в лес неподалеку от моего дома: зимой я там катаюсь, а летом бегаю. Также езжу на совместные тренировки Специальной Олимпиады, делюсь своим опытом как лидер-атлет, стараюсь настраивать на победу и приободрять. 

Люблю смотреть соревнования по биатлону и лыжным гонкам, я очень рад, что у нас есть такие сильные спортсмены. Хочу быть похожим на них и твёрдо уверен, что спорт у меня будет на первом месте.


Андрей Тимошенко, бег на снегоступах, 20 лет


Рассказывает тренер Андрея — Анатолий Александрович Непряхин

Андрей поступил в Ояшинский детский дом-интернат в 2015 году. В это время в интернате мы уже активно занимались лыжными гонками и бегом на снегоступах с ребятами, которые очень хорошо выступали на соревнованиях и были примером для остальных. Поэтому Андрей без раздумий пришёл к нам на тренировку. Его любимые виды — это лёгкая атлетика, бег на снегоступах и игра в бочче — командная игра с небольшими мячами на точность.

В тренировочный день он занимается два раза по 1,5-2 часа до и после обеда. Как правило, до обеда тренировка более насыщенная и плодотворная. После обеда и отдыха мы нацелены на закрепление техники и общефизическую подготовку. 

Поначалу ему было тяжело привыкать к большим нагрузкам, преодолевать их пришлось терпением и трудоспособностью, которых у Андрея предостаточно. И вот сейчас 1000 метров на снегоступах он преодолевает за 2 мин. 58 секунд.

Как и любой спортсмен, Андрей мечтает о победах на крупных соревнованиях, об интересных поездках, познании всего многообразия нашего мира. Специальная Олимпиада даёт реализовать ему эти стремления. Помимо всего прочего спорт — это возможность физического совершенствования, общения, стимул к достижениям и развитию.

Сейчас Андрей работает в детдоме на складе, помогает принимать продукты для столовой.

 

*Лидеры-атлеты — участники игр и Специальной Олимпиады, которые благодаря своим достижениям становятся тренерами других участников.


Фото в тексте: личный архив героев материала
Фото на обложке: Unsplash

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