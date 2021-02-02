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Стартует набор на Весеннюю проектную школу «Кружкового движения» НТИ

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Начался приём заявок на Весеннюю проектную школу от Национальной технологической инициативы. Участвовать могут ребята из Московской области в возрасте 13-16 лет. Занятия пройдут с 28-29 марта по 18-19 апреля во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Заявку на участие надо подать до 13 февраля 2021 года.

Стартует набор на Весеннюю проектную школу «Кружкового движения» НТИ

Школьников познакомят с рынками НТИ, технологиями будущего и основными трендами развития высокотехнологичных областей. Для ребят подготовлена интенсивная командная работа.

Участники будут разрабатывать проекты в следующих направлениях:

  • игровая индустрия (надо создать игры и приложения, которые делают человека лучше);
  • агробиотехнологии (будут заниматься с проектами от сити-фермы до экопоселений нового типа);
  • искусственный интеллект (познакомятся с новыми цифровыми инструментами, основанными на работе с данными);
  • новые социотехнологические практики (технологии на службе культуры и искусства).

У команд будут наставники — специалисты из высокотехнологичных областей, которые создают новые технологичные продукты. Занятия направлены на то, чтобы дать школьникам больше практики в реализации собственных проектов. 

Участие в школе проходит на конкурсной основе. Школьники должны иметь постоянную или временную регистрацию в Московской области. Конкурсантам надо выполнить задание по выбранному направлению, предоставить портфолио за последние три года, которое подтверждает успехи в математике, физике, информатике, биологии. Также надо предоставить достижения с соревнований по робототехнике, инженерии, научно-техническому творчеству, если они имеются. 

По окончании школы ребятам смогут получить поддержку от «Кружкового движения» НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.


Фото на обложке: Unsplash

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