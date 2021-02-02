Стартует набор на Весеннюю проектную школу «Кружкового движения» НТИ

Начался приём заявок на Весеннюю проектную школу от Национальной технологической инициативы. Участвовать могут ребята из Московской области в возрасте 13-16 лет. Занятия пройдут с 28-29 марта по 18-19 апреля во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Заявку на участие надо подать до 13 февраля 2021 года.

Школьников познакомят с рынками НТИ, технологиями будущего и основными трендами развития высокотехнологичных областей. Для ребят подготовлена интенсивная командная работа.

Участники будут разрабатывать проекты в следующих направлениях:

игровая индустрия (надо создать игры и приложения, которые делают человека лучше);

агробиотехнологии (будут заниматься с проектами от сити-фермы до экопоселений нового типа);

искусственный интеллект (познакомятся с новыми цифровыми инструментами, основанными на работе с данными);

новые социотехнологические практики (технологии на службе культуры и искусства).

У команд будут наставники — специалисты из высокотехнологичных областей, которые создают новые технологичные продукты. Занятия направлены на то, чтобы дать школьникам больше практики в реализации собственных проектов.

Участие в школе проходит на конкурсной основе. Школьники должны иметь постоянную или временную регистрацию в Московской области. Конкурсантам надо выполнить задание по выбранному направлению, предоставить портфолио за последние три года, которое подтверждает успехи в математике, физике, информатике, биологии. Также надо предоставить достижения с соревнований по робототехнике, инженерии, научно-техническому творчеству, если они имеются.

По окончании школы ребятам смогут получить поддержку от «Кружкового движения» НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.