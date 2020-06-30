Другая корона: как не заразиться звездной болезнью, когда ты — победитель

Как человеку, активно создававшему ту самую среду, где успехи подростка становятся заметны за пределами его дома и школы, мне стало интересно оценить последствия и понять, как все это повлияло на самосознание молодых людей и их отношения с окружающими. Я предложила финалистам провести анонимный опрос среди знакомых на тему «Есть ли у меня звездная болезнь» и проанализировать ответы. Хотя результаты могли оказаться болезненными, все согласились моментально, а вместо звездной болезни обнаружилось нечто совсем иное.

Многие финалисты всероссийской инженерной Олимпиады Кружкового движения НТИ победили сразу в нескольких технологических направлениях, получили 100 баллов ЕГЭ, возможность учиться в ведущих вузах России, а некоторые — и крупные денежные призы. Многие стали героями телевизионных сюжетов и текстов в популярных СМИ. Среда для развития звездной болезни благоприятная.

Герман Бейгер

Победитель направления «Искусственный интеллект», спрогнозировал будущие расходы клиентов банка, основываясь на обезличенных данных 50 тысяч реальных людей, выиграл приз 500 тысяч рублей (Абакан)

Результаты анонимного опроса среди одноклассников «Есть ли у меня звездная болезнь?»

75% — НЕТ

12,5% — ДА

12,5% — НЕ ЗНАЮ

Я думаю, звездной болезни у меня не случилось, потому что решение задачи пришло ко мне случайно — еще накануне я не знал, как ее решать. Это элемент везения, а значит, так будет не всегда.

Я тогда думал, а честно ли вообще, что победили мы, а не те, у кого утром не случилось озарения?

Да, я знаю легенду о таблице элементов, которая якобы приснилась Менделееву, но не верю в нее — это слишком крутой сон, чтоб быть правдой.

Профилактикой звездной болезни может стать среда, где находится человек. Например, у меня есть два одноклассника, которые побеждали в очень сильных олимпиадах. Но я в жизни не встречал людей, которые уехали на соревнования, выиграли, а потом вернулись другими, надменными, с короной на голове. Мне кажется, что такие люди и не участвуют в по-настоящему значительных соревнованиях.

На нашем профиле «Искусственный интеллект», кроме 100 баллов ЕГЭ, был еще и денежный приз, причем очень большой — 500 тысяч рублей (Прим.: профиль организован Олимпиадой Кружкового движения НТИ совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»). Я никогда не выигрывал деньги, но и это не вскружило голову.

Я считаю, что люди, зацикленные на своих победах, делают себе большое зло. Они начинают гордиться, постоянно рассказывают о прошлых достижениях, а в это время другие выигрывают следующие соревнования.

Звездная болезнь — это тормоз. Чтобы ее не подцепить, надо сразу после победы ехать на другое соревнование. Тогда мозг будет занят делом, а не самолюбованием. Кстати, возможно, в том, что звездная болезнь не пристала к победителям олимпиад 2020 года, есть заслуга коронавируса. Все остались взаперти, ограниченные в возможностях выпендриваться.

Диана Мелихова

Призер профилей «Наносистемы и наноинженерия», «Водные робототехнические системы» (Петрозаводск)

Результаты анонимного опроса «Есть ли у меня звездная болезнь?»:

НЕТ — 63,4%

ДА — 36,6%

Я согласна с теми людьми, кто написал, что у меня есть звездная болезнь. Я бы даже сказала, что желание заразиться этой болезнью отчасти было моей мотивацией. Когда ты побеждаешь в одном соревновании, у тебя сразу появляется желание победить в другом. Это постоянный рост. Я не считаю, что зацикленность на победе не дает мне насладиться процессом. Есть суперважные олимпиады, куда надо ехать за победой, есть другие, куда стоит отправиться ради общения, новых умений, атмосферы.

Да и важно понимать, что ты считаешь победой: это необязательно место на пьедестале, возможно, небольшая достигнутая тобой цель — выучить какой-то раздел физики, например. Это и будет твоей победой над собой в некотором смысле.

Уходя в книги и самообразование, важно не забывать про soft skills. Мир так устроен, что самые умные люди часто совершенно не умеют рассказывать о своих достижениях, а у тех, кто уступает им в интеллекте, наоборот, может не быть проблем с самопрезентацией, и за счет этого становятся их замечают и они получают все лавры.

Поэтому надо обязательно ездить на всевозможные проектные школы, конкурсы, учиться общаться. Там твои будущие коллеги и работодатели, там навыки, которые нужны в современной жизни. Например, на одной из таких школ нам приходилось отстаивать право презентовать свой проект. Это очень важно уметь.

Мне кажется, люди считают, что у меня есть звездная болезнь, потому что я не скрываю своего пренебрежения к тем, у кого нет никакой мотивации. Я не имею в виду людей без списка достижений, а говорю о тех, чей круг интересов начинается пивом и заканчивается вписками.

Люди прекрасно это чувствуют, никто и не спорит с тем, что я такой тип не уважаю, возможно, именно они и считают, что у меня звездная болезнь. Я хочу заниматься нанотехнологиями и программированием, сделать действительно полезное для общества научное открытие, а это абсолютно реально в области нано.

Роман и Артём Вороновы

Трехкратные победители и призеры профиля «Интеллектуальные робототехнические системы», победители профиля «Беспилотные авиационные системы» (Новосибирск)

Результаты анонимного опроса «Есть ли у нас звездная болезнь?»:

НЕТ — 78,19%

ДА — 14, 29%

НЕ ЗНАЮ — 9,52%

Роман Воронов

По-моему, звездной болезни у нас нет, потому что мы всегда были в кругу людей, которые серьезно занимаются олимпиадами, ездят на спортивные соревнования, вообще увлечены обучением. Наши самые близкие друзья участвовали в тех же проектах, что и мы. Думаю, что если бы люди вокруг мало чем интересовались, мы бы сильно выделялись на их фоне и могли бы заработать в итоге звездную болезнь. Нам же, напротив, повезло быть в среде единомышленников.

Нам помогает, что в любой командной деятельности победа или поражение — не личная заслуга, а заслуга команды.

С первого по девятый класс мы занимались хоккеем с мячом и в составе команды занимали высокие места по России. Сейчас мы с братом тоже работаем в команде, Олимпиада КД НТИ — командное соревнование. Когда ты делишь все успехи с кем-то, звездная болезнь не развивается. Я считаю, что воспитанный человек никогда не будет ставить себя выше других, даже если он что-то умеет лучше.

Был такой момент, когда мы отставали в знаниях по физике в 7–8 классах и не успевали за школьной программой, потому что часто ездили на соревнования и много пропускали. Но благодаря учителю, который поддержал наше стремление изучить предмет, сейчас мы в 11 классе хорошо знаем физику и собираемся писать по ней ЕГЭ.

Артём Воронов

У нас особо не было моментов, где достижения как-то превозносились. Обычно победы мы отмечаем в кругу семьи. Родители поощряют и помогают нам во всех начинаниях, дают все, необходимое для развития, но на пьедестал не ставят. Я считаю, что это правильно.

Нам с братом учителя часто говорили, что мы излишне скромные. Еще год назад я и представить себе не мог, что переборю себя и сумею более-менее спокойно перенести интервью.

Но излишняя скромность — это плохо, так как она иногда мешает идти к цели. Наоборот, способность порадоваться своим успехам может быть полезна. Например, моя любовь к физике началась после того, как я написал итоговую контрольную работу и мой результат был одним из лучших в классе. У меня появились желание и мотивация повторить этот результат. Это ведь хорошо!

Я уверен, что на олимпиадах есть люди, которые анализируют свои победы, думают о том, что помогло им выиграть, какие у них были преимущества, или, напротив, о том, чего им не хватило для победы и как не повторить своих ошибок. У нас с братом есть одно неоспоримое преимущество: мы давно сработались, мы готовая команда, знаем, чего друг от друга ждать, способны продолжить работу за другого. Но это честное преимущество, чтоб его получить нам пришлось много работать над собой.

Я никому не советую забывать свои победы, но в то же время, не надо сильно гордиться ими. Здоровое отношение к своим заслугам должно подталкивать тебя двигаться дальше к новым достижениям, никак не наоборот!

Вероника Волкова

Призер направления «Аэрокосмические системы», победитель профиля «Технологии беспроводной связи», финалист профиля «Умный дом», работает модератором финалов Олимпиады Кружкового движения НТИ, наставником на проектных школах «Практики будущего» (город Донской)

Результаты анонимного опроса «Есть ли у меня звездная болезнь?»:

54,5% — НЕТ

45,5% — ДА

Для меня было вполне ожидаемо, что 45% участников опроса (а среди них были не только друзья, но и все мои подписчики) считают, что у меня есть звездная болезнь. Лично мне кажется, что в крайней форме у меня ее нет.

Мне всегда было важно делиться с людьми своими радостями, эмоциями, в том числе победами, и, конечно, это может показаться хвастовством.

Сама я легко могу порадоваться за человека, если ему удалось добиться чего-то, преодолеть себя, поэтому для меня странно, почему другие не заряжаются драйвом и энергией этих людей, а видят у них симптомы болезни. Моя же радость от победы наступала не на сцене и вовсе не в момент каких-то торжественных награждений. Я была счастлива и даже гордилась собой, когда получилось в первый раз самостоятельно спаять плату или когда я собиралась ехать на олимпиаду с сильной командой — участники были из МГУ и Физтеха, но в итоге они не приехали, и я смогла сработаться с командой, к которой присоединилась уже на финале. Или, например, когда я обратилась к незнакомому человеку из лаборатории с техническим вопросом, а он оказался иностранцем, и я поняла его объяснение на английском.

Это радость за то, что удалось что-то, что раньше не получалось или ты думал, что не получится. А вот просто испытать эйфорию без приложений усилий не получается.

Недавно мою фотографию как победительницы Олимпиады Кружкового движения НТИ напечатали на огромном баннере ко Дню России, эти баннеры теперь висят в 20 городах. Было очень приятно, здорово, но я не поделилась снимком со всеми, только с близкими людьми, потому что я не знала, что о нем рассказать, а просто так хвастаться странно.

Люди, у которых есть звездная болезнь, меня не раздражают. Каждый может пережить в жизни что-то особенное лично для него и испытать любые эмоции по этому поводу.

Не бывает общества, где все альтруисты, и мне кажется, что «звездные» люди тоже должны быть.

Фото на обложке: Shutterstock / Sunny studio