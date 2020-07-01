Как начать бизнес в условиях экономического кризиса: четыре совета

COVID-19 заставил миллионы компаний пересмотреть свои бизнес-модели. Но как быть тем предпринимателям, которые только планируют открыть свое дело? На первый взгляд, сейчас для этого не лучшее время: СМИ заполнены новостями о массовых увольнениях и отчаянных мерах по спасению существующих компаний. Но, как и другие кризисы, для кого-то грядущая рецессия откроет новые возможности.

«Такие моменты похожи на лесные пожары, — считает основатель и CEO Loeb.nyc Майкл Лёб. — Пламя уничтожает одни бизнесы и прогревает почву для появления других. Многие удивительные компании появились из пепла после экономических кризисов и крахов рынка».

Жилищный и финансовый кризис 2008 года привел к росту популярности доступного жилья без долгосрочных обязательств — дешевой и удобной альтернативой традиционного домовладения стал Airbnb. К 2011 году стоимость компании уже составляла более $1 млрд.

Если вы считаете, что настало время воплотить свою бизнес-идею, подумайте, как она может решить проблемы клиентов. Вот четыре совета, которые в этом помогут.

1. Найдите свою нишу

Ведущие компании индустрии, такие как Airbnb, часто формируются во время экономических спадов. Чтобы занять свою нишу, нужно придумать решение, которое поможет людям пережить нынешний кризис, или адаптировать под него изначальную идею.

Посмотрите на мир вокруг. О чем пишут в новостях, с какими проблемами сталкиваются ваши друзья и коллеги? Обнаружив сложности, с которыми невозможно справиться с помощью существующих сервисов, вы сможете найти новую нишу.

Многие из них появляются под воздействием нынешнего кризиса. Здравоохранение и образование — две наиболее важные отрасли в любом обществе — испытывают серьезные трудности и нуждаются в инновационных решениях. За последние 100 лет в образовании практически не произошло никаких серьезных изменений. Сейчас же родители и ученики начали оптимизировать нагрузку и взаимодействовать с учителями с помощью онлайн-ресурсов.

Если ваш продукт или услуга не отвечает текущим потребностям, подумайте, можно ли адаптироваться к ним. В ближайшее время ситуация вряд ли придет в норму, поэтому умение приспосабливаться станет важной составляющей успеха. Может ли ваш сервис упростить личное и деловое общение? Есть вы разрабатываете софт, подумайте, можно ли использовать его для улучшения видеосвязи, даже если изначально он предназначался для других целей.

Если ваш продукт позволяет занять какую-либо нишу, это большая удача. Используйте эту возможность. Как сказал Джонатан Гричан, сооснователь мирового акселератора Founder Institute: «Хоккеист должен двигаться туда, куда летит шайба, а не туда, где она находится сейчас».

2. Дайте людям то, что им нужно

Во время экономического спада люди реже покупают вещи, которые не отвечают их основным потребностям. Продукты, без которых можно обойтись, быстро терпят крах. Вперед выходят идеи, решающие конкретные проблемы потребителей.

Что нужно людям прямо сейчас? Что нужно вам прямо сейчас?

В нынешней ситуации для всех актуальна связь. Создавая и укрепляя контакты между людьми, вы быстро станете незаменимыми. Это невозможно сделать без грамотного присутствия в интернете — чем интерактивнее будет ваш профиль, тем лучше. Используйте цифровые инструменты, чтобы рекламировать себя и строить отношения с клиентами. Tiktok поможет выйти на беззаботную молодежную аудиторию, Instagram позволит продвигать визуальные аспекты вашего продукта и инициировать обсуждения, а в Houseparty можно создать групповой видеочат. Онлайн-общение стало частью новой нормы. Даже когда вернется возможность проводить многолюдные встречи, присутствие компании в интернете не утратит своей важности.

Помните о конфиденциальности, чтобы сохранить доверие аудитории. Когда Южная Корея и Великобритания разработали приложения для отслеживания людей с COVID-19, защитники конфиденциальности забеспокоились из-за доступа к личным данным пользователей. Чтобы не попасть в подобную ловушку, действуйте на опережение: наблюдайте за работой других компаний (в том числе потенциальных конкурентов) и учитесь на их взлетах и падениях.

3. Подготовьтесь к решающему шагу

Загляните в свой кошелек. Получить начальное финансирование от инвесторов всегда было нелегко. В нынешних условиях, когда фонды стремятся сократить издержки, сделать это будет еще сложнее.

«Сейчас инвесторы не ищут новые идеи — они предпочитают бизнесы с готовой командой, — убежден Гричан. — Вам нужно обладать хотя бы минимальным капиталом, чтобы развить бизнес-идею до этого уровня».

Так что если у вас нет сбережений или постоянной работы — возможно, сейчас не лучший момент, чтобы начинать бизнес. Конечно, можно попросить денег у друзей или родственников, но помните, что нынешняя ситуация ударила по всем. Действуйте осторожно, чтобы не оттолкнуть близких в сложные времена. Еще одна возможность получить финансирование — пригласить в свой проект партнера. Но учтите, что в этом случае почти наверняка тоже потребуются финансовые вложения.

Кроме того, честно ответьте себе на вопрос: «Готовы ли я заниматься этим проектом прямо сейчас?» Чтобы возглавить бизнес в такое сложное время, нужно:

быть открытым и креативным, чтобы находить возможности, которые не замечают другие;

мыслить гибко и решать возникающие проблемы по мере их появления.

Если вы сконцентрированы на других областях жизни, это может отразиться на вашей вовлеченности и скорости реакции.

Для успешного запуска бизнеса нужна дисциплина. Каждое утро составляйте список задач на день: например, создать MVP или связаться с лидерами отрасли, с которыми вы планируете сотрудничать. Выполняйте планы шаг за шагом и следите за обратной связью на всех этапах разработки продукта. На начальной стадии он не должен быть полностью готовым — важнее воплотить свою идею и проверить, как на нее реагирует рынок. Если у вас есть постоянная работа, не увольняйтесь, пока не получите однозначно положительную реакцию на свой прототип.

4. Используйте преимущества запуска во время рецессии

В условиях экономического кризиса многие компании предлагают льготные тарифы для поддержки новых бизнесов. Например, Shopify бесплатно предоставляет 90-дневную пробную версию, а HubSpot временно снял ограничения на маркетинговые email-рассылки и снизил стоимость платных объявлений. Для предпринимателя это означает, что запуск обойдется дешевле обычного, причем такая ситуация может продлиться еще год.

Еще одно преимущество кризиса — более широкие возможности по найму новых сотрудников. Крупные бизнесы столкнулись с серьезными трудностями — тот же Airbnb из-за пандемии сократил штат компании на 25%. Поэтому многие квалифицированные специалисты ищут сейчас работу.

Профессионализм команды — не менее ценный капитал, чем деньги на счету компании. Опыт сотрудников пригодится на питчах и поможет выйти на потенциальных клиентов.

Во время кризиса создаются компании, которые со временем начинают определять лицо индустрии. Криптовалютные бизнесы достигли успеха на фоне кризиса доверия к банкам и традиционным финансовым системам. Стартапы, предлагающие решения общих проблем в сложные времена, получают важное преимущество перед конкурентами.

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