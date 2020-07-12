Стартап как диплом: как студенты защищают свои проекты вместо выпускных работ

Расскажу, почему это отличная возможность для выпускников и как такие защиты проходят в РАНХиГС.

«Стартап как диплом» — относительно новый формат защиты в российский вузах. Вместо научной работы или магистерской диссертации выпускники могут представить свой стартап. Впервые такая защита прошла в ДВФУ в 2017 году — тогда один студент представил проект по продаже медицинской разработки. Потом этот эксперимент провели РЭУ им. Плеханова, МФТИ, ТПУ, ИТМО и РАНХиГС.

Вуз сам по себе — идеальное место для создания стартапа. Много пассионарных и умных людей несколько лет находятся в постоянном взаимодействии: это и сами студенты, и молодые учёные, и преподаватели. Такая среда позволяет экспериментировать с идеями и знаниями, а доступ к интеллектуальным ресурсам и исследованиям новых технологий должен в теории порождать новые стартапы. Например, Microsoft, Facebook, Airbnb и многие другие крупные компании зародились именно в вузах. В России из известных можно вспомнить ABBYY, созданный студентом МФТИ Давидом Яном, и Timepad, созданный студентами ВШЭ.

Кроме того, по данным исследования платформы «Профилум», молодым специалистам будет втрое сложнее найти работу после кризиса, а уровень безработицы среди них в России составит 14,8%. Тем, кто сумеет найти работу, придется понизить свои зарплатные ожидания на 20-30%. Выходом могло бы стать создание собственного бизнеса.

Стартап как диплом: подробности

Основное отличие стартапа как диплома в том, что студенты во время учёбы, одни или в команде, создают реальный бизнес, а в конце защищают его показатели перед представителями инновационной экосистемы, в том числе потенциальными инвесторами. Такой формат хорош еще тем, что позволяет вовлекать студентов совершенно разных направлений: в одной команде могут оказаться менеджеры, программисты, биологи.

Государство в целом тоже поддерживает эту инициативу инициативу, так Минобрнауки объявил, что будет внедрять формат «Стартап как диплом» в 40 российских вузах к 2021 году.

Как мы запустили новый формат защиты дипломов в РАНХиГС

Сейчас каждый вуз вынужден сам думать, как внедрить такой формат, какие внутренние документы нужно принять, в какие внести изменения и что в них учесть. Причем сейчас не существует не только инструкций, но даже каких-либо понятных рекомендаций. Некоторые регламенты и положения могут отличаться даже внутри одного университета (например, на разных факультетах), тем более — между вузами.

Первые попытки запустить такую инициативу были в 2017 году у Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Планомерная работа началась в 2018, а «Положение о ВКР в формате стартапа» появилось только в 2019 году.

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Для разработки положения мы использовали опыт российско-французского акселератора Winno Moscow по работе со стартапами и заключили соглашение о сотрудничестве с ГБУ «Малый бизнес Москвы». Тогда же состоялся первый пробный выпуск. Защищать свои бизнес-проекты вышли 14 студентов бакалавриата и магистратуры из Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА), Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) и Факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) Академии. Среди студенческих работ были стартапы по управлению цепями поставок и методик по сбору информации от клиентов, программа по оценке потенциала сотрудников, а также организации мастерской аниматроники и другие проекты. При этом все проекты организаторы собирали вручную и практически уговаривали студентов поучаствовать в этом эксперименте.

В 2020 году защищать стартапы собрались уже несколько институтов РАНХиГС: мы организовали отбор проектов и проверили их на соответствие пониманию стартапа. Например, для магистрантов были обязательными требования по наличию действующего ООО или ИП. Экзаменационная комиссия была расширена — в неё вошли представители МТС Гараж, Дальневосточного Форума Высоких Технологий, Московского Посевного Фонда и другие. К защите допустили 7 магистрантов и 11 бакалавров из ИБДА, ИОМ и других институтов.

Вот какие стартапы защищали студенты:

Интерактивные курсы верховой езды онлайн,

Stud Offers — платформа подбора скидок для студентов,

Инновационные теплицы для ягод,

AR-приложение для продажи недвижимости и другие.

Как защитить стартап как диплом

Нам важно было максимально приблизить процесс к реальным условиям, в которые попадают стартапы. Студенты должны были предоставить к защите работающий прототип, финансовую и бизнес-модель проекта, результаты проведения глубинных интервью с пользователями. Поскольку для успешного развития бизнеса нужна команда, проекты одиночек не допускались к защите. Еще было очень важно, чтобы это был именно стартап, так что нельзя было выносить на защиту обычную парикмахерскую или кафе, и в нем должна была быть инновационность. Жюри смотрели не только на то, как выступает команда и что она сделала, но также на то, есть ли у проектов потенциал развития.

Критерии оценки стартапа как диплома

Для бакалавров критерии были такими:

команды проекта — не менее 2 человек;

технологическая/социальная/инновационная составляющая проекта;

концептуальное решение по бизнес-модели стартапа/модели монетизации;

потенциальный инвестор.

Для специалистов и магистрантов —

зарегистрировано ИП или юридическое лицо, относящиеся категории субъектов малого предпринимательства;

руководитель предприятия должен быть трудоустроен на предприятии по основному месту работы;

команда — не менее 2 человек;

прототип продукта;

технологическая/социальная/инновационная составляющая проекта;

концептуальное решение по бизнес-модели стартапа/модели монетизации;

финансовый план / план монетизации;

подтвержденная деятельность в качестве СМП (отчетная финансовая

документация / сайт компании / договоры с заказчиками / договоры о

намерениях и тп.);

Также проект должен подходить по одному или нескольким пунктам:

выручка — не менее 100 000 рублей в месяц;

привлечение инвестиций — не менее 500 000 руб;

вхождение проекта в один из акселераторов в качестве резидента;

получение гранта/субсидии — не менее 500 000 руб.

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Какие проблемы есть у нового формата

К 2021 году планируем масштабировать не только на другие институты внутри РАНХиГС, но и на филиалы в других городах. Но есть ряд проблем, с которыми предстоит столкнуться, и которые скорее всего будут и у других вузов.

Первая — это поддержка институтов, факультетов, кафедр: для большинства это дополнительная работа, не завязанная на их KPI. Она требует нагрузки и на административный персонал, и на преподавателей, на поиск новых научных руководителей. При этом выгоды от того, что студенты будут делать стартапы для той же кафедры неоднозначны, поэтому вся эта дополнительная работа вызывает отторжение. Вторая проблема — это формальные соответствия нормативным документам и федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Дело в том, что если кто-то изучает, к примеру, экономику, то там есть жесткие требования к выпускной работе на уровне направления/факультета, и студенту просто не дадут выйти на защиту, если его работа этим требованиям не соответствует. Например, если там не поставлена теоретическая рамка и не используются научные статьи. Если не поправить нормативную базу, то студенту, возможно, придётся защищаться два раза — со стартапом и с «формальной работой». Третья проблема — это популяризация программы «Стартап как диплом» внутри вуза как среди студентов, так и среди преподавателей. К сожалению, не так много студентов вообще знают о том, что такое стартапы и предпринимательство, с чего начать и какие есть перспективы. Согласно исследованию АНО “Россия - страна возможностей” только 20% студентов думают о собственном бизнесе, а работать в госсекторе хочет 25% студентов, 25% хотят уйти в корпорацию. Если убрать тех, кто выбирает предпринимательство, потому что бизнесом сейчас занимаются родители, то процент будет еще меньше. И, наконец, последняя проблема — это необходимая теоретическая и инструментальная база. Например, на магистратурах Института бизнеса и делового администрирования «Финансы и технологии» и DigitalPro предмет «технологическое предпринимательство» вшит в программы и идёт два года, кроме того, в DigitalPro акселерация является частью программы магистратуры. Студенты получают весь инструментарий, необходимый для создания стартапа прямо на программах, знакомятся с существующими стартапами, корпорациями и потенциальными инвесторами. Там, где таких курсов нет, студентам приходится либо самим по крупицам собирать информацию из разрозненных курсов, либо изучать всё на стороне. Условно, это решается запуском сквозного курса, онлайн факультатива или системой майнеров. Но все эти курсы требуют преподавателей практиков, с опытом создания собственного стартапа, а таких преподавателей найти и привлечь не просто. И если в Москве это ещё возможно, то в регионах намного сложнее.

Подводя итог — масштабирование формата защиты выпускных работ в форме стартапа, конечно, возможно. Пилот программы большинство вузов может запустить самостоятельно, собрав вручную для участия отдельных студентов. Но, если задача будет масштабировать это на весь ВУЗ, включая факультеты, то потребуется системная, сложная, скоординированная и планомерная работа замотивированных участников внутри ВУЗа, и вовлечения внешних участников инновационной экосистемы, без которых вузу будет неоткуда взять компетенции, связанные с предпринимательством и стартапами. И, конечно же, без официальной поддержки со стороны руководства вуза масштабирование невозможно.