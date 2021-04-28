«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

DINS — IT-компания из Петербурга, в которой есть программа стажировок для студентов старших курсов и молодых инженеров. Стажеры в DINS работают над реальными бизнес-задачами и вместе с опытными специалистами развивают платформу облачных коммуникаций для бизнеса.

Светлана Юрченко, менеджер по коммуникациям в DINS, пообщалась с сотрудниками и спросила их о стажировке в компании. Они рассказали о своем опыте участия в стажировке, развитии и адаптации в DINS.

Личные истории стажеров

Станислав Кондратенко, QA-инженер

Я пришел на стажировку на позицию QA-инженера в марте 2020 года, а первого сентября перешел в штат. Илья Штефан, мой тимлид и ментор, создал для меня план развития на шесть месяцев. Такой план есть у всех стажеров, он помогает усваивать информацию и понимать, в каком направлении надо двигаться. Первые две недели посвящались только знакомству с продуктом, архитектурой DWH и процессами в команде интеграции.

После каждого этапа сдавал экзамены. Подготовиться помогала команда: мы созванивались с ребятами, и они объясняли разные темы. Я записывал эти встречи и мог возвращаться к записям при подготовке. Илья тоже поддерживал на всем пути, всегда помогал, советовал литературу. Когда из-за пандемии мы ушли на удаленку — я на тот момент отработал три недели — ментор всегда был на связи. Больших трудностей со сдачей экзаменов не было.

После первых экзаменов мне стали давать реальные бизнес-задачи. Мои коллеги, которые участвовали в процессе, помогали корректно описывать тест-кейсы, выбирать test-approach для каждой отдельной задачи и выделяли детали, на которые стоило обратить особое внимание. Постепенно через практику я изучил разные компоненты нашей системы. У меня был календарь, в котором отмечал план на спринт — то есть на две недели. Я описывал всё, что делаю за этот период, и мы с тимлидом обсуждали, что получилось, что нет, что следует сделать в следующем спринте.

Сейчас работаю с командой интеграции и стараюсь участвовать во всех процессах, связанных с этим направлением.

ISTQB Foundation Level

Помимо основного обучения Илья предложил мне сдать международный экзамен для тестировщиков ISTQB Foundation Level. В случае удачного прохождения теста компания готова компенсировать затраты на сдачу. Я эту идею поддержал, и мне выдали книгу для подготовки. По каждой из тем делал презентацию, рассказывал теорию коллегам — опытным тестировщикам. Ребята попутно делились примерами из практики, так было проще запоминать. Между практикой и книгой были некоторые расхождения: с точки зрения книги все написано так, как должно быть в идеальном мире, но в реальности не всегда получается соблюдать процессы, которые там описаны.

Потом, перед экзаменом, я перечитывал книгу на английском, а некоторые моменты и на русском, чтобы детально в них разобраться. В конце ноября 2020-го я успешно сдал экзамен.

Андрей Воронцов, Scala Developer

Я проходил стажировку в DINS с марта по август 2020-го. Моя стажировка началась в офисе — он был шедевральный, я готов был там жить. Но уже через месяц пришла пандемия, всем выдали ноутбуки и отправили работать из дома.

Было опасение, что мне перестанут уделять внимание, и я останусь один перед всеми сложностями с новыми и незнакомыми проектами. К счастью, такого не произошло. Действительно, дистанционно нельзя просто подойти и задать вопрос, а во время стажировки их возникает много. Ждать ответа в чате всегда сложнее и дольше.

Очень понравилось, что меня никто не торопил, когда я тормозил, все с пониманием относились к тому, что я начинающий специалист.

Сейчас главная сложность для меня — недостаток общения. Я очень социальный человек, мне тяжело сидеть одному дома. Приходится пока разговаривать с компьютером.

У меня был ментор — тимлид команды Сергей Рублев. Он давал задачи и проверял их, отвечал на мои бесконечные вопросы, указывал на ошибки, морально поддерживал. Однажды, в особо тяжелый момент, он просто пригласил меня в гости поиграть в PS4. Я очень рад, что попал именно под его крыло.

За время стажировки я освоился с языком Scala и его библиотеками. Приходилось много читать: официальную документацию Scala, документацию по библиотекам cats и cats-effect. А еще я проходил курсы от создателя языка на платформе Coursera.

Я научился в полной мере использовать связку Git и GitLab, изучил Kubernetes с нуля и даже выполнил несколько очень полезных задач, связанных с этой платформой. Например, сделал так, чтобы информация о наших сервисах из Kubernetes отображалась на внутренней web-странице. Так нашим сотрудникам стало удобнее работать.

Тяжело вспомнить всё, что я приобрёл благодаря стажировке, но те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате, даже не задумываясь.

У нас отличная команда: представьте, я могу написать вообще любому человеку, даже тому, с кем не знаком, и он мне поможет. Это просто прекрасно. А еще за год работы я ни разу не встретился с осуждением. Если что-то не получается, тебя поддержат. Главное — старание и мотивация.

Ольга Власова, QA Engineer

Я стажировалась в DINS с июня по ноябрь 2020 года. Стажировка прошла на удаленке. Было странное ощущение, казалось, что это все нереально: ведь я никогда не видела свою команду вживую. Но в целом было полное ощущение присутствия: ребята всегда на связи, мы с командой созваниваемся каждый день, где почти все включают камеры, так что можно хотя бы на экране посмотреть на коллег.

Погружение в работу проходило интенсивно. Материалов много: начиная от локальной документации на компоненты и заканчивая видео о структуре продукта в целом. Задачи формулировала Татьяна Абдина — мой ментор. Она научила многим фишкам тестирования и давала понять, в каком направлении надо мыслить, поддерживала и всегда была готова созвониться, чтобы подробнее рассказать о непонятном моменте. Например, часто показывала на звонках свой экран, чтобы было яснее, как ориентироваться в неочевидном интерфейсе. Чаще всего на вопросы отвечали ментор и скрам-мастер, но и ребята из команды всегда рады были помочь.

На стажировке я научилась настраивать окружение для работы, пользоваться инструментами терминала для управления удаленными машинами, писать скрипты для отправки массовых запросов, поняла, как работать с Git, Jira, Jenkins. Также прокачала свои навыки в тестировании и в создании тестовой документации.

Помню, как было радостно найти первый баг и завести на него тикет.

Как только ты становишься стажером, сразу чувствуешь себя настоящим сотрудником: можно участвовать во всех активностях компании, действует ДМС, стажировка оплачивается. Хоть опыта у тебя мало, команда относится с пониманием и готова уделять время на твое обучение.

Отбор и развитие

Илья Штефан, тимлид и ментор

Я тимлид команды Business Intelligence. Если очень упрощать, наша команда считает ожидаемый заработок компании и предоставляет данные в виде отчетов.

Чтобы попасть к нам, у стажера должно быть техническое образование и пройденные курсы в области тестирования. Мы рассматриваем кандидатов, которые уже немного поработали над техническими проектами.

Отбор проходит в четыре этапа:

Интервью с HR-специалистом.

Тест через Google-форму.

Техническое собеседование с тимлидом.

Собеседование с менеджером, на котором проверяются технические и софт-скиллы.

Стадии развития интерна

К выходу Стаса я составил план его развития, который делился на 4 этапа. Для выполнения каждого из них был дедлайн и четкое руководство к дальнейшим действиям. За время стажировки Стас прошел через несколько стадий развития:

I — Зависимый

Я рассказываю про компанию.

Даю две недели на прохождение обязательных вводных курсов компании.

Рассказываю, что ждет интерна впереди.

II — Заинтересованный

Стажер начинает получать задания. Сначала что-то простое, чтобы он вдохновлялся своими победами.

Я организовываю лекции, на которых мы с коллегами рассказываем про архитектуру BI.

Стажер начинает самостоятельно взаимодействовать с другими членами команды и налаживать коммуникации.

III — Вовлеченный

Стажер получает более сложные задания.

Мы обсуждаем, как можно оптимизировать время на выполнения задач, как действовать в ситуациях, когда он не знает, с чего начать, или не уверен, как правильно поступить.

Я прошу стажера описать полученные знания в виде страницы на внутренней wiki.

IV — Самонаправленный

На этом этапе я отдаю стажеру фичи на самостоятельное изучение. В конце он должен подготовить план тестирования или test approach.

Стажер начинает проводить лекции внутри команд и делиться знаниями по GIT (консольной утилите для отслеживания и ведения истории изменения) и ISTQB.

ISTQB для стажера

Когда я был джуном, мои знания по тестированию были очень разрознены. Не хватало порядка — фундамента, на котором я дальше мог расти как QA-инженер. Через два года я узнал, что есть международные сертификаты, которые созданы как раз для того, чтобы структурировать знания о тестировании. Таким для меня оказался ISTQB. Когда к нам присоединился стажер Стас, я решил, что ему тоже будет полезно сдать этот экзамен, и предложил эту возможность.

Будущее стажера

Хороший стажер по окончанию испытательного срока должен получить максимальное количество знаний от команды. Если стажер успешно заканчивает испытательный период, он начинает прокачивать себя без страха, что его в скором времени уволят. Он уже доказал команде, что является её частью. Сегодня Стас совместил в себе лучшие черты команды. Теперь он драйвит нас двигаться дальше и развиваться.

Адаптация

Юлия Дубровина, HR-специалист

До пандемии HR-специалисты в первый день работы встречали стажеров и проводили экскурсию по офису. Ребятам выдавалась техника, они получали все необходимые для работы пароли и доступы.

Сейчас этот процесс выстроен удаленно: в первый день работы мы привозим документы и технику, а еще дарим подарок для новых сотрудников — набор с мерчом. Я созваниваюсь с новым коллегой, поздравляю его с началом сотрудничества.

Мы любим общаться, в компании принято проводить время вместе на неформальных встречах. Обычно команды встречаются на тимбилдингах, играют вместе в настолки или ходят в бары.

С тех пор как перешли на онлайн-формат, у нас появились новые способы общаться с единомышленниками. У нас есть Speaking Club для тех, кто учит английский, Book Club для любителей почитать, онлайн-занятия спортом и Random Talks — встречи на чай или кофе со случайными коллегами. На Random Talks мы предлагаем участникам общаться на английском, но каждый сам решает для себя.

У нас есть Handbook для сотрудника, в нем описаны основные моменты, которые касаются работы в DINS, но если что-то непонятно, всегда можно обратиться ко мне или моим коллегам из HR. Мы помогаем решать любые вопросы: от банальных о зарплате (в DINS стажировки оплачиваются) до налаживания отношений с командой.

С каждым новым интерном я стараюсь созваниваться в течение месяца после начала стажировки, чтобы узнать, все ли хорошо. Обычно в такие моменты получаю от ребят позитивную обратную связь.

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