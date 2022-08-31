VK будет платить студентам технических специальностей ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей. В 2022 году бюджет программы составит 30 млн рублей, проводить программу планируют ежегодно.

Запуск стипендиальной программы анонсировал генеральный директор VK Владимир Кириенко. На стипендию могут рассчитывать студенты первых курсов профильных факультетов, обучающихся техническим специальностям в любом вузе России.

Претендовать на выплаты могут студенты, поступившие в вуз без экзаменов (по результатам олимпиад), студенты образовательных программ VK с хорошей успеваемостью.

Стипендиаты будут получать по 15 тысяч рублей в месяц. VK выделит на программу 30 млн рублей в 2022 году и сделает ее ежегодной. В будущем бюджет планируют увеличить.

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