Почему не нужно учить трехлетних детей программированию

Многие родители считают, что ребенка надо учить программированию с самых малых лет, даже когда тот еще не научился читать. Адриенна Со, редактор издания Wired, не согласна с этим трендом. В своей колонке она рассказала, как вырастить из ребенка успешного программиста, не заставляя его изучать код еще до детского сада.

В детстве я обожала фильм «Хакеры». В нем 11-летний компьютерный гений Дейд Мерфи вместе с друзьями смог раскрыть мошенническую схему в крупной корпорации Ellingson Mineral, которую внедрил один хакер. Когда я посмотрела этот фильм, то впервые поняла, что быть умной — круто.

Фильм на удивление хорошо смотрится и в наше время — из-за него мне хочется кричать: «Хакнем планету» и отправиться кататься на роликах по Манхэттену. Но одно меня в нем смущает. Когда из-за кибератаки юного Дейда выходит из строя множество компьютеров и обваливается рынок акций, суд только запрещает ему пользоваться компьютером до того, как ему исполнится 18 лет. И родители поддерживают это решение.

В 2019 году такое поведение посчитали бы жестоким обращением с ребенком. Нам говорят, что компьютерная грамотность — один из важнейших навыков для современных детей. И мы должны этому верить. Законодательные органы штатов Мэриленд и Флорида даже решили, что раз в программировании используются компьютерные языки, знание его основ можно приравнять к знанию иностранного языка, которое необходимо для выпуска из старших классов. Следуя этой логике, родители начинают верить, что чем раньше обучать ребенка программированию, тем лучше будут его навыки в будущем.

Я пишу для WIRED обзоры на разные гаджеты, поэтому сразу заметила этот тренд. Меня завалили устройствами, которые должны помочь маленьким детям освоить программирование. Боты Osmo, iRobot Root — все они предназначены для обучения детей с трех лет.

Последние два года я пыталась заинтересовать свою пятилетку этими игрушками. И я вам скажу — не стоит заморачиваться. Программирование — это в первую очередь навык, а не язык. Нельзя научить своего тоддлера трем языкам — английскому, немецкому и Scratch.

Я прекрасно понимаю, почему родители так стараются пораньше познакомить своего ребенка с программированием. В их головах сидит образ успешного программиста — это такой двадцатилетний миллионер в толстовке с капюшоном. А потом они считают своего ребенка бесполезным, если к пяти годам он не написал ни одного приложения.

Обучение основам математики и каким-то техническим навыкам с помощью игрушек вполне логично и работает. В 1960-е годы математик и специалист по компьютерным наукам Сеймур Паперт доказал, что может вызвать у ребенка интерес к геометрии в игровой обстановке. Тогда он придумал Logo — язык программирования, рассчитанный на детей. С его помощью ребенок мог запрограммировать робота-черепаху, чтобы он мог рисовать. Робот-художник Artie 3000, которого я давала своей дочери, прямой потомок этой черепахи.

Но вам не нужно пытаться научить своего ребенка программированию еще до того, как он научится читать. Да, код иногда представляет собой текст, но он работает не так, как естественные языки.

Естественный язык не только передает факты, но и отражает наше понимание мира, наши чувства, желания и самовосприятие. Когда вы говорите ребенку, чтобы он не кидал мяч, тем самым вы учите его, как быть частью общества — вы не только используете повелительное наклонение, но и показываете, что нельзя кидать мяч в других людей, и ваш голос меняется так, что ребенок понимает, что у него могут возникнуть неприятности. Компьютерный код так не работает. Нельзя выдать ребенку команду на C++ и получить от него подходящий ответ.

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Конечно, нельзя сказать, что навыки программирования бесполезны. Но их можно легко освоить и в более старшем возрасте — например, в старших классах или на работе. Многие буткемпы, посвященные программированию, были основаны, чтобы обучать людей любого возраста.

Как написал в 2012 году программист Джефф Атвуд: «Программирование — это важно… но в правильном контексте и для некоторых людей. Но это касается множества других навыков. Я бы одинаково призывал людей изучать, как работает код, и как устроена канализационная система».

Я вспоминаю эти слова всякий раз, когда я получаю очередного бота для обучения детей программированию — а еще документальный фильм о дрессировщике лошадей по имени Бак Бреннаман. В фильме Бреннаман делится важным жизненным уроком, который преподал ему отчим — пока он может подковывать лошадей, он может прокормить семью. Программирование сейчас это аналог подковки лошадей — востребованный навык, которым можно зарабатывать на жизнь. Но даже в 1960-е годы вы бы выглядели странно, если бы дали маленькому ребенку молоток, чтобы он подковал лошадь.

Есть более простые способы вырастить из ребенка хорошего программиста. Для начала научите его быть независимым и порядочным человеком. Пусть ваши дети следуют своим интересам, сами разбираются с проблемами и придумывают их решения. Дейд Мерфи вывел из строя компьютеры не потому, что так сказали ему родители — ему просто хотелось это сделать.

Расскажите ребенку о важности коллективной работы. Времена одиноких и гениальных хакеров позади. Многие разработчики сейчас работают в крупных командах, где важно понимать и уважать своих коллег, какими бы разными они ни были. Объясните детям, что все мы можем чему-то поучиться друг у друга. Покажите им, что они не существуют в вакууме — все, что они делают и говорят, влечет за собой последствия для них и других людей.

А еще научите детей быть терпеливыми. Сосредоточенность, с которой ваш ребенок балансирует кубик на палочке, пригодится ему, когда нужно будет просмотреть тысячи строчек кода в поисках единственной ошибки. Так он научится хакать планету. Или делать ее лучше.

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