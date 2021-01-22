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YOUNG

В 2021 году Московский день студента пройдёт в онлайн-формате

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

25 января 2021 года отмечается День студента или Татьянин день. В этом году московский фестиваль, приуроченный к празднику, пройдёт в онлайн-формате, что поможет охватить как можно больше людей из разных концов страны. Мероприятие направлено на развитие студенческих сообществ в области образования, творчества и спорта.

В 2021 году Московский день студента пройдёт в онлайн-формате

В рамках Дня студентов планируется провести порядка 10 мероприятий по четырём направлениям: 

  • гейминг;
  • бизнес;
  • стендап;
  • образование.

Ребята смогут послушать лекции о специфике актуальных творческих профессий от действующих журналистов, художников и специалистов в своей области, посетить ток-шоу, а также пройти квесты. Для тех, кто увлекается бизнесом, будут встречи с основателями технобизнесов в Москве. Студентам предложат решить реальные бизнес-задачи и разработать для них инновационные решения.

С 13 до 19 часов на площадке пройдёт жеребьёвка по всем видам Московской студенческой киберспортивной лиги. Геймеры поучаствуют в шоу-матчах по League of Legends, CS:GO и Dota 2.  

В направлении стендап состоятся тренинги команд молодых комиков и пройдёт Stand Up Battle. Финалисты турнира выступят на заключительном шоу на одной сцене с известными российскими комиками. 

Мероприятие завершится праздничным концертом и выступлением артистов RSAC, Intelligency, Алены Швец. 


Фото на обложке: Unsplash

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