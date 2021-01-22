25 января 2021 года отмечается День студента или Татьянин день. В этом году московский фестиваль, приуроченный к празднику, пройдёт в онлайн-формате, что поможет охватить как можно больше людей из разных концов страны. Мероприятие направлено на развитие студенческих сообществ в области образования, творчества и спорта.

В 2021 году Московский день студента пройдёт в онлайн-формате