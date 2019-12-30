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«Можно выбирать только интересные проекты». Как студенту работать на фрилансе

YOUNG
Полина Галинская
Полина Галинская

Контент-маркетолог Fl.ru

Анна Меликян

У студента без опыта работы обычно два пути: идти на стажировку в компанию или работать на фрилансе. Для фрилансеров есть биржи, где заказчики и исполнители ищут друг друга. Они подойдут дизайнерам, авторам, переводчикам, разработчикам и другим начинающим профессионалам, кому для карьеры нужно портфолио. 

Расскажу, чем интересны биржи для фрилансеров и как искать на них работу. 

«Можно выбирать только интересные проекты». Как студенту работать на фрилансе

Зачем стажироваться на бирже

Одна из основных причин, почему стоит выбрать фриланс – у тебя не будет привязанности к рабочему месту. Ты можешь работать из студенческой библиотеки, кафе или дома. Где, когда и сколько работать – решаешь ты сам. Время на дорогу тратить не нужно и отчитываться за каждое проделанное действия тоже. Если только перед собой, а клиенту нужен результат. 

Стажеры в компаниях обычно должны приезжать в офис и проводить там некоторое время. Часто – выполняя рутинные и примитивные задачи, поскольку им мало что доверяют. 

Еще на фрилансе у тебя есть шанс выбить только интересные проекты. Клиенты на бирже публикуют понятные задачи: например, написать текст для сайта, разработать логотип для телеграм-канала. Ты обсуждаешь проект с клиентом и решаешь, нравится ли тебе работать в этой сфере или нет. Если нравится, то берешься за работу.  

В конкурентной борьбе фрилансеров выигрывает тот, кто прилагает больше усилий, не боится отвечать и умеет представить себя. Поэтому, если у тебя заполненный профайл, есть примеры работ, которые ты делал в университете или прорабатывал ради любопытства, тебя точно заметит заказчик. 

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У тебя получится глубоко погрузиться в работу и оценить свои возможности и «хотелки»  заказчика. Ответственность высокая, но и перспективы большие. 

Зарплата, кстати, тоже приличная. По нашим данным, если работать по четыре часа в день два раза в неделю в среднем получится заработать 25 – 30 000 рублей в любой из категорий услуг. А если ты готов забыть о праздниках и работать по 8 часов — доход увеличится в полтора-два раза. 

С какими проблемами ты можешь столкнуться

Некоторые заказчики скептически относятся к новичкам на бирже. Они сначала изучают отклики и рейтинг исполнителя, а потом принимают решение. Поэтому в первую неделю заказы могут «улетать» другим. 

Как быть? Cделать несколько проектов для себя на портфолио, активно откликаться и не сдаваться.

Доход на фрилансе балансирует. На бирже нет сезонности, но есть периоды, когда заказов очень много: например, в конце года или ближе к осени, после сегодня отпусков. Кроме того, есть дисбаланс по направлениям: под новый год, например, возрастают запросы на разработку дизайнов страниц, прорисовки новогодних персонажей. А весной ищут создателей афиш для загородных фестивалей. 

Рекомендации для начинающих: 

  • Учись работать самостоятельно. Это интересно и хорошо проверит тебя настоящего.
  • Через биржу фриланса у тебя появляется прямой канал связи с заказчиком, который вскоре может стать твоим постоянным клиентом. Так что берись за заказы уверенно. 
  • Сначала думай об опыте, а потом о деньгах. Заработать еще успеешь, но чтобы стать квалифицированным специалистом, нужна практика, подтвержденная примерами или кейсами работ. На начальном этапе больших денег не будет, но будут опыт, знание рынка изнутри, cвязи и перспективы. Поэтому наращивай портфолио, делай проекты для себя и друзей. 
  • Прислушивайся к критике. Это часть твоего профессионального роста. 
  • Не бойся. Все проверяется опытным путем или в сравнении. Так что, выбирай подходящий  формат стажировки, занятости. И совершенствуйте себя.

Фото на обложке: Shutterstock / BublikHaus

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