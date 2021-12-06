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Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Delivery Club первым среди FoodTech-сервисов запустил стипендиальную программу для студентов-курьеров. Программу разработали в рамках Центра карьеры курьеров, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов

На первом этапе сервис планирует потратить на проект более 10 млн рублей. Пока программа рассчитана на полгода: студенты смогут получить 5 тыс. рублей по результатам зимней сессии в вузах и колледжах. 

Для участия в программе курьеру нужно сдать все экзамены без троек и после 20 января заполнить спецформу для подачи заявки. 

Пока стипендию смогут получить 300 курьеров из регионов. На нее смогут рассчитывать как те, кто уже сотрудничает с сервисом, так и те, кто только решит присоединиться сейчас.

В будущем планируется увеличить количество участников и расширить географию программы. 

В Delivery Club подчеркнули, что цель программы — позволить курьерам больше времени уделять образованию. По данным пресс-служба, курьеры сервиса сами планируют свой график, поэтому им не приходится «искать компромиссы между парами и необходимостью быть на рабочем месте», отметили там.

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Фото на обложке: Delivery Club

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