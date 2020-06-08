«Не надо забывать все, чему вас учили в вузе» — и другие советы для стажеров в IT

Эксперты Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета рассказывают, какие есть стратегии при поиске стажировок, почему принцип «забудьте все, чему вас учили в вузе» — это миф, и предлагают чек-лист для потенциальных стажеров.

Конкуренция в IT-индустрии стремительно растет, поэтому студентам надо использовать все возможности, чтобы преуспеть. Вариантов немало: карьерные мероприятия, лекции и мастер-классы гостевых спикеров, программы менторства, практики и стажировки.

Зачем нужна стажировка и как ее выбрать

Стажировка — один из самых прозрачных и эффективных инструментов для попадания в сферу IT. В ходе стажировки можно попробовать себя в разных направлениях, познакомиться с корпоративными культурами и «набить шишки» наиболее безболезненно, — цена ошибки стажера значительно ниже, чем дипломированного специалиста. Стажировка — хорошая возможность получить постоянную работу в компании.

Ежегодно более 130 студентов магистратуры нашего вуза ищут стажировку в самых разных направлениях, а больше 20% получают предложения о работе сразу после нее.

Выбрать подходящую стажировку можно двумя способами:

подумать, в какой компании хотелось бы работать,

выбрать конкретную профессию, о которой мечтаешь.

Так в IT можно устроиться стажером-аналитиком в любой отдел компании — от HR и PR до разработки, заниматься управлением продуктом или маркетингом. В любом случае стажировка поможет узнать, чем занимаются специалисты в различных департаментах, проверить свои силы и расставить приоритеты. Это поможет скорректировать представление о желаемой должности и сформулировать четкие шаги на пути к получению заветного оффера.

Какие знания и навыки нужны студенту, чтобы успешно пройти стажировку

Стажировка, как правило, длится два-три месяца. За это время бывает сложно себя проявить так, чтобы в компании заметили ваш вклад. Поэтому важно иметь набор релевантных знаний и навыков, чтобы работать проактивно и в кратчайшие сроки справляться с поставленными задачами.

Есть расхожее мнение, что на работе придется забыть о том, чему вас учили в вузе. Но это миф: именно из образовательной программы можно получить необходимые знания и навыки.

Перед тем, как устроиться на стажировку в IT-сферу, вспомните, чему вас учили на тренингах мягких навыков в вузе, а также обновите в памяти знания по техническим курсам — SQL и Python точно пригодятся, если вы идете стажером на место аналитика.

Как подготовиться к стажировке в IT-компании

Отбор в крупные компании обычно включает несколько этапов: тестовые задания и собеседования. С помощью тестовых заданий компании оценивают технические и фактические знания кандидатов, а собеседования помогают понять умение кандидата вести беседу и презентовать себя.

Студенты магистратуры ВШМ СПбГУ Александр Марьинский и Максим Солонин стажировались в компаниях «Яндекс» и Segmento. Отбор в обе компании включал несколько ступеней — тестовое задание, технические собеседования и интервью с руководителем команды.

Студенты советуют особенно серьезно готовиться к техническим вопросам.

«Важно сконцентрироваться и ответственно подойти к выполнению тестовых заданий. Для этого нужно знать статистику, теорию вероятностей, алгоритмы и структуры данных, а также машинное обучение», — рассказывают Александр и Максим.

«Чтобы преуспеть в желаемом направлении — аналитике, больших данных или программировании — надо понять, какие навыки должен иметь специалист в этой области, честно оценить свои слабые стороны, и начать их подтягивать как можно раньше», — рассказывает Жанна Азизова, студентка второго курса магистратуры Высшей школы менеджмента СПбГУ, которая прошла стажировку во «ВКонтакте» и получила приглашение на работу в 2019.

Познакомиться с требуемыми для конкретной позиции навыками можно, изучив описания аналогичных вакансий в IT-сфере, а дополнить свои знания — на таких сайтах, как mlcourse.ai, Kaggle, HackerRank, Codewars и др.

Как вуз может помочь вам найти стажировку

Проверьте, есть ли в вашем вузе отдел, который занимается карьерой студентов и выпускников. В таких центрах информируют студентов о появляющихся вакансиях, стажировках, лидерских программах и других возможностях. Компании-партнеры, в свою очередь, доверяют долгосрочному сотрудничеству с бизнес-школами и часто готовы предложить студентам fast-track — отбор в ускоренном режиме на стажировки и на позиции с полной занятостью.

Помимо этого, в университетах часто проходят карьерные мероприятия. Они помогают студентам знакомиться с компаниями, узнавать о стажировках и возможностях. В ВШМ мы проводим карьерную неделю — Management Career Week, в рамках которой российские и иностранные компании дают мастер-классы, общаются со студентами и лучших из них приглашают на стажировки.

В бизнес-школе есть еще одна возможность встретиться и познакомиться с HR-представителем компании — это гостевые лекции от экспертов из разных областей. Ходите на эти лекции и задавайте вопросы спикеру по теме выступления и его профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что попадание на стажировку в крупную компанию — это стандартизированный процесс, знакомства в HR-среде будут хорошим преимуществом в процессе поиска и прохождения стажировки.

Чек-лист для потенциального стажера

Определитесь с компанией или направлением. Посмотрите аналогичные вакансии на сайтах поиска работы. Составьте список навыков и знаний, которых вам может не хватать. Поищите курсы, книги, подкасты, которые помогут их прокачать. Спросите в своих соцсетях и групповых чатах, возможноˆ рядом с вами есть опытный продакт-менеджер или аналитик, который с радостью станет вашим ментором. Найдите в интернете все виды возможных тестовых заданий и вопросов при приеме на работу в IT-компанию, тренируйтесь их решать. Не бойтесь задавать вопросы, больше общайтесь с коллегами и теми, кто уже проходил стажировку в IT-отрасли. Старайтесь найти оптимальный рабочий график, чтобы эффективно совмещать работу с учебой. Будьте самостоятельны и инициативны. Не сомневаться в себе и уверенно проходите все этапы.