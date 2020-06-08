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«Не надо забывать все, чему вас учили в вузе» — и другие советы для стажеров в IT

YOUNG
Маргарита Гладкова
Маргарита Гладкова

Академический директор программы магистратуры «Бизнес-аналит...

Мария Передок

Конкуренция в IT-индустрии  стремительно растет, поэтому студентам надо использовать все возможности, чтобы преуспеть. Вариантов немало:  карьерные мероприятия, лекции и мастер-классы гостевых спикеров, программы менторства, практики и стажировки. 

Эксперты  Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета рассказывают, какие есть стратегии при поиске стажировок, почему принцип «забудьте все, чему вас учили в вузе» — это миф, и предлагают чек-лист для потенциальных стажеров. 

«Не надо забывать все, чему вас учили в вузе» — и другие советы для стажеров в IT

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Зачем нужна стажировка и как ее выбрать 

Стажировка — один из самых прозрачных и эффективных инструментов для попадания в сферу IT. В ходе стажировки можно попробовать себя в разных направлениях, познакомиться с  корпоративными культурами и «набить шишки» наиболее безболезненно, — цена ошибки стажера значительно ниже, чем дипломированного специалиста.  Стажировка — хорошая возможность получить постоянную работу в компании.

Ежегодно более 130 студентов магистратуры нашего вуза ищут стажировку в самых разных направлениях, а больше 20% получают предложения о работе сразу после нее.  

Выбрать подходящую стажировку можно двумя способами:

  • подумать, в какой компании хотелось бы работать,
  • выбрать конкретную профессию, о которой мечтаешь.

Так в IT можно устроиться стажером-аналитиком в любой отдел компании — от HR и PR до разработки, заниматься управлением продуктом или маркетингом. В любом случае стажировка поможет узнать, чем занимаются специалисты в различных департаментах, проверить свои силы и расставить приоритеты. Это поможет скорректировать представление о желаемой должности и сформулировать четкие шаги на пути к получению заветного оффера.  

Какие знания и навыки  нужны  студенту, чтобы успешно пройти стажировку

Стажировка, как правило, длится два-три месяца.  За это время бывает сложно себя проявить так, чтобы в компании заметили ваш вклад. Поэтому важно иметь набор релевантных знаний и навыков, чтобы работать проактивно и в кратчайшие сроки справляться  с поставленными задачами. 

Есть расхожее мнение, что на работе придется забыть о том, чему вас учили в вузе. Но это миф: именно из образовательной программы можно получить необходимые знания и навыки.

Перед тем, как устроиться на стажировку в IT-сферу, вспомните, чему вас учили на тренингах мягких навыков в вузе, а также обновите в памяти знания по техническим курсам — SQL и Python точно пригодятся, если вы идете стажером на место аналитика.

Как подготовиться  к стажировке в IT-компании  

Отбор  в крупные компании обычно включает несколько этапов: тестовые задания и собеседования. С помощью тестовых заданий компании оценивают  технические и фактические знания кандидатов, а  собеседования помогают понять умение кандидата вести беседу и презентовать себя.   

Студенты магистратуры ВШМ СПбГУ Александр  Марьинский  и  Максим Солонин стажировались в компаниях «Яндекс» и  Segmento. Отбор в обе компании включал несколько ступеней  —  тестовое задание, технические собеседования и  интервью  с руководителем  команды. 

Студенты советуют особенно серьезно готовиться к техническим вопросам.

«Важно  сконцентрироваться и ответственно подойти к выполнению тестовых заданий. Для этого нужно знать статистику, теорию вероятностей, алгоритмы и структуры данных, а также  машинное обучение», —  рассказывают Александр и Максим.  

«Чтобы преуспеть в желаемом направлении — аналитике, больших данных или программировании — надо понять, какие навыки должен иметь специалист в этой области, честно оценить свои слабые стороны, и начать их подтягивать как можно раньше», — рассказывает Жанна Азизова, студентка второго курса магистратуры Высшей школы менеджмента СПбГУ, которая прошла стажировку во «ВКонтакте» и получила приглашение на работу в 2019. 

Познакомиться с требуемыми для конкретной позиции навыками можно, изучив описания аналогичных вакансий в IT-сфере, а дополнить свои знания — на таких сайтах, как mlcourse.ai,  Kaggle,  HackerRank,  Codewars и др.  

Как вуз может помочь вам найти стажировку

Проверьте, есть ли в вашем вузе отдел, который занимается карьерой студентов и выпускников. В таких центрах информируют студентов о появляющихся вакансиях, стажировках, лидерских программах и других возможностях. Компании-партнеры, в свою очередь, доверяют долгосрочному сотрудничеству с бизнес-школами и часто готовы предложить  студентам fast-track  —  отбор  в  ускоренном  режиме  на стажировки и на позиции  с полной занятостью.   

Помимо этого, в университетах часто проходят карьерные мероприятия. Они помогают студентам знакомиться с компаниями, узнавать о стажировках и возможностях.  В ВШМ мы проводим  карьерную неделю  — Management  Career Week, в рамках которой  российские и иностранные компании дают мастер-классы, общаются со студентами и лучших из них приглашают на стажировки.   

В бизнес-школе есть еще одна возможность встретиться  и познакомиться с HR-представителем  компании — это гостевые  лекции  от экспертов из разных областей.  Ходите на эти лекции и задавайте вопросы спикеру по теме выступления и его профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что  попадание на стажировку в крупную компанию — это стандартизированный процесс,  знакомства в  HR-среде  будут хорошим преимуществом в  процессе  поиска  и прохождения стажировки.   

 Чек-лист для потенциального стажера 

  1. Определитесь с компанией или направлением. 
  2. Посмотрите аналогичные вакансии на сайтах поиска работы. 
  3. Составьте список навыков и знаний, которых вам может не хватать. 
  4. Поищите курсы, книги, подкасты, которые помогут их прокачать. Спросите в своих соцсетях и групповых чатах, возможноˆ рядом с вами есть опытный продакт-менеджер или аналитик, который с радостью станет вашим ментором.  
  5. Найдите  в интернете все виды возможных тестовых заданий и вопросов при приеме на работу в IT-компанию,  тренируйтесь  их решать.  
  6. Не бойтесь задавать вопросы, больше общайтесь с коллегами и теми, кто уже проходил стажировку  в IT-отрасли.   
  7. Старайтесь найти оптимальный рабочий график,  чтобы эффективно совмещать работу с учебой.  
  8. Будьте самостоятельны и инициативны.   
  9. Не сомневаться в себе и уверенно проходите  все этапы. 
Фото на обложке: Shutterstock / mentatdgt

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